Genç kızlara taş çıkartan fizik! Aslışah Alkoçlar’ın spor sonrası kasları gündeme damga vurdu... | Video

08 Ekim 2026 15:17

Usta sanatçı Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar, spor sonrası kaydettiği görüntülerle tüm dikkatleri üzerine çekti. İki çocuk doğumunun ardından formundan hiçbir şey kaybetmeyen ünlü isim, belirginleşen karın kaslarıyla sosyal medyayı salladı.