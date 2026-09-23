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48 yaşındaki Mine Tugay esnekliğiyle sınır tanımadı! Yoga yaptığı anlar binlerce beğeni aldı...

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, yoga yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu. 48 yaşındaki güzel oyuncunun sergilediği esneklik ve fit görünümü kısa sürede magazin gündeminde yer aldı.

Giriş Tarihi: 23.09.2026 13:27 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 13:37
48 yaşındaki Mine Tugay esnekliğiyle sınır tanımadı! Yoga yaptığı anlar binlerce beğeni aldı...
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Gülbeyaz'dan 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'ne, 'Öyle Bir Geçer Zaman ki'den fenomen dizi 'Medcezir'e kadar pek çok başarılı yapımda canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan güzel oyuncu Mine Tugay, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

48 yaşındaki Mine Tugay esnekliğiyle sınır tanımadı! Yoga yaptığı anlar binlerce beğeni aldı...

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra fit fiziği ve sağlıklı yaşam tarzıyla da dikkat çeken ünlü oyuncu, bu kez sosyal medya hesabından paylaştığı yoga videosuyla adından söz ettirdi.

48 yaşındaki Mine Tugay esnekliğiyle sınır tanımadı! Yoga yaptığı anlar binlerce beğeni aldı...

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 48 yaşındaki Mine Tugay, zorlu yoga hareketlerini sergilediği anları takipçilerinin beğenisine sundu.

48 yaşındaki Mine Tugay esnekliğiyle sınır tanımadı! Yoga yaptığı anlar binlerce beğeni aldı... | Video

48 yaşındaki Mine Tugay esnekliğiyle sınır tanımadı! Yoga yaptığı anlar binlerce beğeni aldı...

Formunu korumak için sporu hayatından eksik etmeyen başarılı oyuncunun gösterdiği esneklik ve dinç görünüm kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

48 yaşındaki Mine Tugay esnekliğiyle sınır tanımadı! Yoga yaptığı anlar binlerce beğeni aldı...

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımda, takipçileri ünlü oyuncunun ilerleyen yaşına rağmen koruduğu formuna ve spor disiplinine övgüler yağdırdı.

48 yaşındaki Mine Tugay esnekliğiyle sınır tanımadı! Yoga yaptığı anlar binlerce beğeni aldı...

NOSTALJİK PAYLAŞIMIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRMİŞTİ

Yoga yaptığı anlarla dikkat çeken Mine Tugay geçtiğimiz haftalarda gençlik yıllarına ait bir fotoğrafla adından söz ettirmişti.

Ünlü oyuncunun tozlu raflardan çıkarıp takipçilerinin beğenisine sunduğu o gençlik karesi, kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başarmıştı.

48 yaşındaki Mine Tugay esnekliğiyle sınır tanımadı! Yoga yaptığı anlar binlerce beğeni aldı...

Sosyal medya kullanıcılarından gelen,"Gülüşün hiç değişmemiş" ve "Zaman senin için durmuş" yorumları, Mine Tugay'ın o meşhur gülüşünün yıllar geçse de aynı kaldığını bir kez daha kanıtlamıştı.

48 yaşındaki Mine Tugay esnekliğiyle sınır tanımadı! Yoga yaptığı anlar binlerce beğeni aldı...

ZAMANDA YOLCULUĞA ÇIKAN DİĞER İSİM: GUPSE ÖZAY!

Oyuncu Barış Arduç'la mutlu bir evlilik sürdüren ve kızı Jan Asya ile keyifli bir aile hayatı olan Gupse Özay, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirmişti.

48 yaşındaki Mine Tugay esnekliğiyle sınır tanımadı! Yoga yaptığı anlar binlerce beğeni aldı...

Ünlü oyuncu, takipçilerini yıllar öncesine götürerek lise dönemine ait bir fotoğrafını paylaşmıştı.

48 yaşındaki Mine Tugay esnekliğiyle sınır tanımadı! Yoga yaptığı anlar binlerce beğeni aldı...

"HEY GİDİ KÜÇÜK GUPSE"

Ünlü oyuncu doğallığıyla dikkat çeken karesine, "Hey gidi.. Küçük Gupse. 2002 mezunları grubunu açıp bizi 4 gündür ortaokul ve lise fotoğraflarıyla nostaljiye boğan dostlara selam" notunu düşmüştü.

48 yaşındaki Mine Tugay esnekliğiyle sınır tanımadı! Yoga yaptığı anlar binlerce beğeni aldı...

Gupse Özay kısa sürede binlerce beğeni gelirken, sosyal medyada "Doğal güzellik" yorumları yağmıştı.

48 yaşındaki Mine Tugay esnekliğiyle sınır tanımadı! Yoga yaptığı anlar binlerce beğeni aldı...

HANDE KATİPOĞLU

2010-2012 yılları arasında atv ekranlarının vazgeçilmez fenomen dizisi olan 'Yahşi Cazibe', konusuyla izleyicileri ekrana kilitlemişti.

48 yaşındaki Mine Tugay esnekliğiyle sınır tanımadı! Yoga yaptığı anlar binlerce beğeni aldı...

Hakan Yılmaz, Aslıhan Gürbüz, Gökçe Özyol ve Hande Katipoğlu'nun başrol olduğu dizi, final yapmasının ardından ise hala kalplerdeki yerini korumaya devam ediyor.

48 yaşındaki Mine Tugay esnekliğiyle sınır tanımadı! Yoga yaptığı anlar binlerce beğeni aldı...

Deli dolu ve eğlenceli karakteri ile zaman zaman izleyiciyi kızdıran kimi zaman da sevdiren Hande Katipoğlu, gönüllerde farklı bir yer edinmişti.

48 yaşındaki Mine Tugay esnekliğiyle sınır tanımadı! Yoga yaptığı anlar binlerce beğeni aldı...

43 yaşındaki güzel oyuncu şimdilerde ise sosyal medya hesabı üzerinden aktiflik göstererek takipçileriyle iletişim kuruyor.

48 yaşındaki Mine Tugay esnekliğiyle sınır tanımadı! Yoga yaptığı anlar binlerce beğeni aldı...

Hande Katipoğlu son olarak 17 yaşındaki halini sevenlerinin beğenisine sunmuştu.

48 yaşındaki Mine Tugay esnekliğiyle sınır tanımadı! Yoga yaptığı anlar binlerce beğeni aldı...

Katipoğlu, 'Pazar nostaljisi' notunu düştüğü paylaşımına Coşkun Sabah'ın 'Ağlamak İstiyorum' şarkısını koymuştu.

48 yaşındaki Mine Tugay esnekliğiyle sınır tanımadı! Yoga yaptığı anlar binlerce beğeni aldı...

MEHMET YALÇINKAYA

Ekranların sevilen şefi Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya hesabından gençlik fotoğrafını takipçileri ile paylaşmıştı.

48 yaşındaki Mine Tugay esnekliğiyle sınır tanımadı! Yoga yaptığı anlar binlerce beğeni aldı...

Paylaşımıyla takipçilerini adeta maziye götüren ünlü şefin gençliğini görenler, gözlerine inanamamıştı.

48 yaşındaki Mine Tugay esnekliğiyle sınır tanımadı! Yoga yaptığı anlar binlerce beğeni aldı...

TIPA TIP AYNI

Yalçınkaya, yıllar içindeki değişimini gösteren karelere şu notu düşmüştü.

48 yaşındaki Mine Tugay esnekliğiyle sınır tanımadı! Yoga yaptığı anlar binlerce beğeni aldı...

"Yıllar ne çabuk geçiyor. Öyle bir zaman geçer ki..."

48 yaşındaki Mine Tugay esnekliğiyle sınır tanımadı! Yoga yaptığı anlar binlerce beğeni aldı...

"YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILLARIM... "

Öte yandan, geçen aylarda da şimdilerin ünlü yönetmeni Hamdi Alkan da takipçilerini geçmişe götürdü.

48 yaşındaki Mine Tugay esnekliğiyle sınır tanımadı! Yoga yaptığı anlar binlerce beğeni aldı...

Alkan, 'Yıldız Teknik Üniversitesi yıllarım... (1988-89) Elektrik Mühendisliği son sınıftayım" notuyla bu paylaşımı yaptı.

48 yaşındaki Mine Tugay esnekliğiyle sınır tanımadı! Yoga yaptığı anlar binlerce beğeni aldı...

"İLK ARABAM ÇEKMECE 1989"

Ünlü popçu Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından ilk otomobilinin fotoğrafını paylaştı. Bu nostaljik pozuyla maziye götüren Ortaç, paylaşımına "İlk arabam çekmece 1989" notunu düşmüştü.

48 yaşındaki Mine Tugay esnekliğiyle sınır tanımadı! Yoga yaptığı anlar binlerce beğeni aldı...

DİDEM UZEL

Yıllar önce objektif karşısında çekilen fotoğrafını yayınlayan Didem Uzel, geçmişi yad etti.