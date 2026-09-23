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48 yaşındaki Mine Tugay esnekliğiyle sınır tanımadı! Yoga yaptığı anlar binlerce beğeni aldı...
48 yaşındaki Mine Tugay esnekliğiyle sınır tanımadı! Yoga yaptığı anlar binlerce beğeni aldı...
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, yoga yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu. 48 yaşındaki güzel oyuncunun sergilediği esneklik ve fit görünümü kısa sürede magazin gündeminde yer aldı.
Giriş Tarihi: 23.09.2026 13:27
Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 13:37