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4’üncü kez anne olmaya hazırlanıyor! Şarkıcı Atiye sahnede dans etti, eşi gözünü üstünden ayırmadı!

Ünlü şarkıcı Atiye, geçtiğimiz aylarda dördüncü kez hamile olduğunu duyurmuştu. Şarkıcı Atiye, bugün yine konser verdi. Sahnede dans eden şarkıcı, hamile olmasına rağmen enerjisi ile ilgi topladı. Kuliste ise eşi gözünü Atiye'nin üzerinden bir an olsun ayırmadı.

Giriş Tarihi: 19.07.2026 23:47 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 00:02
4’üncü kez anne olmaya hazırlanıyor! Şarkıcı Atiye sahnede dans etti, eşi gözünü üstünden ayırmadı!

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Atiye, hem sahnedeki enerjisiyle hem de hit şarkılarıyla yıllardır adından söz ettirmeye devam ediyor.

4’üncü kez anne olmaya hazırlanıyor! Şarkıcı Atiye sahnede dans etti, eşi gözünü üstünden ayırmadı!

Ünlü şarkıcı 2018 yılında hayatını prodüktör Erol Sebebci ile Almanya'da hayatını birleştirmişti. Atiye'nin bu mutlu evliliğinden de 3 çocuğu dünyaya gelmişti.

4’üncü kez anne olmaya hazırlanıyor! Şarkıcı Atiye sahnede dans etti, eşi gözünü üstünden ayırmadı!

4. DEFA ANNE OLUYOR!

Aile hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü sanatçıdan magazin dünyasını heyecanlandıran bir haber ortaya çıkmıştı.

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4’üncü kez anne olmaya hazırlanıyor! Şarkıcı Atiye sahnede dans etti, eşi gözünü üstünden ayırmadı!

Ünlü şarkıcının 4. kez kez anne olmaya hazırlandığı ve bir kız bebek beklediği öğrenilmişti. Geniş aile sevdiğini her fırsatta dile getiren Atiye'den beklenmedik bebek müjdesi hayranlarını sevince boğmuştu.

4’üncü kez anne olmaya hazırlanıyor! Şarkıcı Atiye sahnede dans etti, eşi gözünü üstünden ayırmadı!

Dördüncü kez anne olmaya hazırlanan ünlü sanatçı Atiye son olarak bir festival kapsamında sahne alarak hayranlarıyla hasret gidermişti. Konser için seçtiği pembe renkli kostümüyle dikkat çeken şarkıcının belirginleşen karnı ise gözlerden kaçmamıştı.

4’üncü kez anne olmaya hazırlanıyor! Şarkıcı Atiye sahnede dans etti, eşi gözünü üstünden ayırmadı!

"ÇOCUK DA YAPARIM KARİYER DE"

Hamileliğine rağmen temposunu düşürmeyen ve yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan popçu, dördüncü hamileliğiyle ilgili konuşurken espri yapmayı da ihmal etmemişti. Yaşadığı heyecanı izleyicileriyle paylaşan Atiye, "Çocuk da Yaparım Kariyer de' sloganının tam olarak vücut bulmuş haliyim" diyerek hem güldürdü hem de enerjisiyle büyük alkış toplamıştı.

4’üncü kez anne olmaya hazırlanıyor! Şarkıcı Atiye sahnede dans etti, eşi gözünü üstünden ayırmadı!

Ünlü şarkıcı Atiye, bugün hayranlarıyla bir kez daha buluşarak bir konser daha verdi.

4’üncü kez anne olmaya hazırlanıyor! Şarkıcı Atiye sahnede dans etti, eşi gözünü üstünden ayırmadı!

Ünlü şarkıcı, hamile olmasına rağmen konserde dans etti.

4’üncü kez anne olmaya hazırlanıyor! Şarkıcı Atiye sahnede dans etti, eşi gözünü üstünden ayırmadı!

Ünlü şarkıcının eşi ise kuliste gözünü şarkıcının üstünden ayırmadı.

4’üncü kez anne olmaya hazırlanıyor! Şarkıcı Atiye sahnede dans etti, eşi gözünü üstünden ayırmadı!

4'üncü kez anne olmaya hazırlanıyor! Şarkıcı Atiye sahnede dans etti, eşi gözünü üstünden ayırmadı!

4’üncü kez anne olmaya hazırlanıyor! Şarkıcı Atiye sahnede dans etti, eşi gözünü üstünden ayırmadı!

KIZININ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRMİŞTİ

Yeniden anne olacağı söylenen ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda kızı Ferahfeza'nın 7'nci yaş günü için rengarenk ve neşesi bol bir kutlama organize etmişti. Sosyal medyada paylaştığı eğlenceli anlarla takipçilerinden beğeni toplayan Atiye, kızına unutulmaz bir doğum günü sürprizi hazırlamıştı.

4’üncü kez anne olmaya hazırlanıyor! Şarkıcı Atiye sahnede dans etti, eşi gözünü üstünden ayırmadı!

Ünlü şarkıcı, doğum günü partisinin renkli konseptine ayak uydurmak için kızlarıyla birlikte kostüm giydi. Rengarenk halleriyle dikkat çeken aile, adeta masal diyarından çıkıp gelmiş gibi görüntülendi. Eğlenceli tarzlarıyla sosyal medyada büyük ilgi gören Atiye ve kızları, takipçilerinden tam not almıştı.

4’üncü kez anne olmaya hazırlanıyor! Şarkıcı Atiye sahnede dans etti, eşi gözünü üstünden ayırmadı!

Atiye palaşımına ise, "Ferahfeza: 'Oley bugün 7 yaşıma girdim 🥳'
Atiye: 'Hadi güzel bişeyler çekelim 🤩'
Rûmi: 'Noluyo burda ??😳'
Nevâ: 'Ne zaman bitecek bu çile.." notunu düştü.

4’üncü kez anne olmaya hazırlanıyor! Şarkıcı Atiye sahnede dans etti, eşi gözünü üstünden ayırmadı!

MERYEM UZERLİ DE KIZININ DOĞUM GÜNÜNDE OYUNCAK BEBEK OLDU!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle milyonların kalbini fetheden Meryem Uzerli, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Dünya çapında tanınan ünlü oyuncu 2014 yılında ilk kızı Lara Jemima'yı, 2021'in Ocak ayında da Lily Koi adını verdiği ikinci kızını dünyaya getirdi.

4’üncü kez anne olmaya hazırlanıyor! Şarkıcı Atiye sahnede dans etti, eşi gözünü üstünden ayırmadı!

43 yaşındaki güzel oyuncu geçen günlerde anneliğiyle gündeme geldi.

4’üncü kez anne olmaya hazırlanıyor! Şarkıcı Atiye sahnede dans etti, eşi gözünü üstünden ayırmadı!

Uzerli, kızı Lily'nin "Toy Story" konseptli 5. yaş günü partisi için oldukça eğlenceli ve renkli bir sürprize imza attı.

4’üncü kez anne olmaya hazırlanıyor! Şarkıcı Atiye sahnede dans etti, eşi gözünü üstünden ayırmadı!

Ünlü oyuncu, partinin konseptine uyum sağlamak adına oyuncak bebek kostümü giyerek adeta çizgi film dünyasından fırlamış gibi göründü.

4’üncü kez anne olmaya hazırlanıyor! Şarkıcı Atiye sahnede dans etti, eşi gözünü üstünden ayırmadı!

Anne-kızın neşeli halleri ve partiden paylaşılan kareler, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

4’üncü kez anne olmaya hazırlanıyor! Şarkıcı Atiye sahnede dans etti, eşi gözünü üstünden ayırmadı!

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin biricik çocukları!

'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde büyük bir çıkış yakalayan oyuncu İrem Helvacıoğlu da 2025 yılında büyük bir mutluluk yaşamıştı.

4’üncü kez anne olmaya hazırlanıyor! Şarkıcı Atiye sahnede dans etti, eşi gözünü üstünden ayırmadı!

15 Ekim'de kızı Sora'yı dünyaya getiren Helvacıoğlu ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Anne olduktan sonra kızıyla olan mutlu anlarını zaman zaman Instagram hesabından paylaşan ünlü oyuncu, son paylaştığı fotoğrafla takipçilerinin kalplerini ısıttı.

4’üncü kez anne olmaya hazırlanıyor! Şarkıcı Atiye sahnede dans etti, eşi gözünü üstünden ayırmadı!

Kızını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden Helvacıoğlu, bu kez minik kızının arkadan çekilmiş bir karesini yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı binlerce beğeni aldı...

4’üncü kez anne olmaya hazırlanıyor! Şarkıcı Atiye sahnede dans etti, eşi gözünü üstünden ayırmadı!

2026'NIN İLK PAYLAŞIMINI KIZIYLA YAPMIŞTI!

İrem Helvacıoğlu yeni yılın ilk paylaşımını kızı Sora'yla birlikte yapmıştı. Kızına olan sevgisini dile getiren Helvacıoğlu şu ifadeleri satırlara dökmüştü: "Yeni yılın ilk gününde; önce içimde büyüttüğüm, şimdi ellerini tuttuğum gökyüzüm, Sora'ma Gözümü kapatıp kocaman bir gülümsemeyle hayal ettim seni ve adını. Bazen güneş açtı; tıpkı yazdan kalan bir güneş gibi, sıcacık. Bazen bulutlar vardı; uzanıp şekillerini bir şeylere benzettiğim. Bazen yağmur yağdı ama sonunda mutlaka gökkuşağı vardı. Bazen her bir tanesi farklı kar yağdı. Yüzümde bir tebessümle yine sana baktım. Bazen baharın serinliğiyle, ışıl ışıl kuşlar uçarken şarkı söyledi. Bazen battı tüm şahaneliğiyle ama mutlaka yeniden, ışıl ışıl doğdu; tüm mucizeleriyle… Tıpkı senin gibi"

4’üncü kez anne olmaya hazırlanıyor! Şarkıcı Atiye sahnede dans etti, eşi gözünü üstünden ayırmadı!

ALİŞAN- BUSE VAROL

'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde yolları kesişen Alişan ile Buse Varol, arkadaşlıkla başlayan ilişkilerini kısa sürede aşka dönüştürmüş ve 2018 yılında dünyaevine girmişti.

4’üncü kez anne olmaya hazırlanıyor! Şarkıcı Atiye sahnede dans etti, eşi gözünü üstünden ayırmadı!

Mutluluklarını her geçen yıl büyüten ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Burak'ı kucaklarına alırken, 2021 yılında ise kızları Eliz'in doğumuyla ailelerini dört kişiye çıkarmıştı.

4’üncü kez anne olmaya hazırlanıyor! Şarkıcı Atiye sahnede dans etti, eşi gözünü üstünden ayırmadı!

Mutlu ailesiyle magazin gündeminde sık sık yer alan Alişan, bu kez eğlenceli bir paylaşımla dikkat çekti.