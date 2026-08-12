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5 milyon takipçili hesabını tek tıkla sildi! Kıvanç Tatlıtuğ’dan şoke eden 'sessizlik' kararı!
5 milyon takipçili hesabını tek tıkla sildi! Kıvanç Tatlıtuğ’dan şoke eden "sessizlik" kararı!
Ekranların sevilen ve başarılı ismi Kıvanç Tatlıtuğ, dijital dünyada adeta şalteri indirdi. Yıllardır geniş bir hayran kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen usta oyuncu, yaklaşık 5 milyon takipçisinin bulunduğu resmi Instagram hesabını bir anda kapatarak sırra kadem bastı.
Giriş Tarihi: 12.08.2026 11:04
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 11:07