Trend Galeri Trend Magazin 5 milyon takipçili hesabını tek tıkla sildi! Kıvanç Tatlıtuğ’dan şoke eden 'sessizlik' kararı!

5 milyon takipçili hesabını tek tıkla sildi! Kıvanç Tatlıtuğ’dan şoke eden "sessizlik" kararı!

Ekranların sevilen ve başarılı ismi Kıvanç Tatlıtuğ, dijital dünyada adeta şalteri indirdi. Yıllardır geniş bir hayran kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen usta oyuncu, yaklaşık 5 milyon takipçisinin bulunduğu resmi Instagram hesabını bir anda kapatarak sırra kadem bastı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 12.08.2026 11:04 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 11:07
5 milyon takipçili hesabını tek tıkla sildi! Kıvanç Tatlıtuğ’dan şoke eden sessizlik kararı!

Oynadığı dizilerdeki projelerdeki performansıyla adından sıkça söz ettiren Tatlıtuğ'un sosyal medya hesabına girmek isteyen kullanıcılar "Sayfaya ulaşılamıyor" uyarısıyla karşılaştı.

5 milyon takipçili hesabını tek tıkla sildi! Kıvanç Tatlıtuğ’dan şoke eden sessizlik kararı!

Takipçilerini şaşkına çeviren bu hamlenin ardından; ünlü oyuncunun profilini geçici olarak mı dondurduğu yoksa dijital dünyaya tamamen mi veda ettiği merak konusu oldu.

5 milyon takipçili hesabını tek tıkla sildi! Kıvanç Tatlıtuğ’dan şoke eden sessizlik kararı!

PERDE ARKASINDA NE VAR?

Ailesi ve özel hayatıyla gözlerden uzak durmayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ'dan ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
5 milyon takipçili hesabını tek tıkla sildi! Kıvanç Tatlıtuğ’dan şoke eden sessizlik kararı!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sadece yer aldığı projeler, reklam filmleriyle değil aynı zamanda özel hayatıyla da ilgi çekiyor.

5 milyon takipçili hesabını tek tıkla sildi! Kıvanç Tatlıtuğ’dan şoke eden sessizlik kararı!

AİLESİYLE TATİLE GİTMİŞTİ

Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve minik oğulları Kurt Efe'yle bir Yunan adasına tatile gitmişti.

5 milyon takipçili hesabını tek tıkla sildi! Kıvanç Tatlıtuğ’dan şoke eden sessizlik kararı!

SOSYAL MEDYAYA YANSIDI

Ünlü çift, minik oğulları Kurt Efe'yle geçtiğimiz aylarda çıktıkları Batnoz Adası'ndan görüntüleri sosyal medyada yer almıştı.

5 milyon takipçili hesabını tek tıkla sildi! Kıvanç Tatlıtuğ’dan şoke eden sessizlik kararı!

AİLESİYLE ADAYI TURLADI

Ünlü çift, adada gezdiği anları kameralara yansımıştı.

5 milyon takipçili hesabını tek tıkla sildi! Kıvanç Tatlıtuğ’dan şoke eden sessizlik kararı!

ROMANTİK TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Çift, deniz keyfi ve günlük alışveriş sırasında romantik tavırlarıyla dikkat çekmişti.

5 milyon takipçili hesabını tek tıkla sildi! Kıvanç Tatlıtuğ’dan şoke eden sessizlik kararı!

EŞİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşine sık sık sevgi gösterisinde bulunduğu ve öpücüklerle sevgisini dile getirdiği görülmüştü.

5 milyon takipçili hesabını tek tıkla sildi! Kıvanç Tatlıtuğ’dan şoke eden sessizlik kararı!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, yaz tatilinde objektiflere samimi anlarıyla yansımıştı.

Eşini öpücüklere boğdu! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Kurt Efe'yle tatile çıktı!

5 milyon takipçili hesabını tek tıkla sildi! Kıvanç Tatlıtuğ’dan şoke eden sessizlik kararı!

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ, arşivden çıkan bir fotoğrafla geçtiğimiz günlerde dijital dünyanın gündemini belirlemişti.

5 milyon takipçili hesabını tek tıkla sildi! Kıvanç Tatlıtuğ’dan şoke eden sessizlik kararı!

Ünlü ismin yolun henüz başında olduğu döneme damga vuran o kare, sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisiyle kısa sürede gündemin üst sıralarına tırmanmıştı.

5 milyon takipçili hesabını tek tıkla sildi! Kıvanç Tatlıtuğ’dan şoke eden sessizlik kararı!

Bugün 42 yaşında olan Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşılan nostaljik fotoğrafındaki sarı saçları ve dikkat çeken bakışları hayranlarının gözünden kaçmamıştı. Fotoğrafı gören binlerce sosyal medya kullanıcısı, ünlü ismin yıllar içindeki ezber bozan değişimi karşısında şaşkınlığını gizleyememişti.

5 milyon takipçili hesabını tek tıkla sildi! Kıvanç Tatlıtuğ’dan şoke eden sessizlik kararı!

İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un gençlik hali...

5 milyon takipçili hesabını tek tıkla sildi! Kıvanç Tatlıtuğ’dan şoke eden sessizlik kararı!

Ünlü ismin bu çok konuşulan nostaljik karesi, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi.

5 milyon takipçili hesabını tek tıkla sildi! Kıvanç Tatlıtuğ’dan şoke eden sessizlik kararı!

ÇOCUKLUĞUYA GÜNDEM OLAN BİR DİĞER İSİM!

Magazin dünyasının ve sosyal medyanın en çok konuşulan popüler ailelerinden biri, geçmişe götüren nostaljik bir kareyle gündem oldu.

5 milyon takipçili hesabını tek tıkla sildi! Kıvanç Tatlıtuğ’dan şoke eden sessizlik kararı!

Bugüne kadar çocukların kime benzediği konusu hayranları tarafından sık sık konuşulurken, ortaya çıkan bir çocukluk fotoğrafı genetik benzerliğin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

5 milyon takipçili hesabını tek tıkla sildi! Kıvanç Tatlıtuğ’dan şoke eden sessizlik kararı!

Görenlerin ilk bakışta tanımakta güçlük çektiği o bebeklik karesi, kısa süre içinde sosyal medyada adeta büyük bir etkileşim dalgası yarattı.

5 milyon takipçili hesabını tek tıkla sildi! Kıvanç Tatlıtuğ’dan şoke eden sessizlik kararı!

Çok geçmeden ise bu ismin ünlü şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol'un çocukluk fotoğrafı olduğu ortaya çıktı!

5 milyon takipçili hesabını tek tıkla sildi! Kıvanç Tatlıtuğ’dan şoke eden sessizlik kararı!

Çocukları Burak ve Eliz ile olan inanılmaz benzerliğiyle dikkat çeken Varol, kısa sürede magazin gündeminde yer aldı.

5 milyon takipçili hesabını tek tıkla sildi! Kıvanç Tatlıtuğ’dan şoke eden sessizlik kararı!

İşte sizler için derlediğimiz dünün çocukları bugünün ise yıldızı olan diğer ünlü isimler!

Ekranların sevilen oyuncularından biri olan ünlü isim, çocukluk albümünü açarak takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

5 milyon takipçili hesabını tek tıkla sildi! Kıvanç Tatlıtuğ’dan şoke eden sessizlik kararı!

Kariyerindeki başarısı kadar güzelliğiyle de dikkat çeken ünlü güzelin bu nostaljik karesine kısa sürede binlerce beğeni yağarken, sosyal medya "Bakışları hiç değişmemiş" yorumlarıyla yıkıldı.

5 milyon takipçili hesabını tek tıkla sildi! Kıvanç Tatlıtuğ’dan şoke eden sessizlik kararı!

Paylaşımıyla herkesi meraklandıran o isim, bir erkek çocuk annesi olan Beste Kökdemir! Ünlü oyuncu minik oğlu Güneş ile olan mutluluğuyla da sık sık adından söz ettiriyor.

5 milyon takipçili hesabını tek tıkla sildi! Kıvanç Tatlıtuğ’dan şoke eden sessizlik kararı!

Doğal güzelliği ve sergilediği performansla milyonların beğenisini kazanan ünlü oyuncu, sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

5 milyon takipçili hesabını tek tıkla sildi! Kıvanç Tatlıtuğ’dan şoke eden sessizlik kararı!

Attığı her adım olay olan başarılı isim, bu kez özel hayatından bir kareyle gündeme geldi.