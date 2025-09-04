Trend
5 yaşında 335 İsrail kurşunuyla katledilmişti! Hind Rajab’ın trajedisi Venedik’e damga vurdu: 23 dakika boyunca gözyaşlarıyla ayakta alkışlandı! İşte o anlar...
Venedik Film Festivali'nde tarihe geçen bir an yaşandı! Beş yaşındaki Gazzeli Hind Rajab'ın yürekleri parçalayan son anlarını anlatan "The Voice of Hind Rajab", izleyicilerden tam 23 dakika süren ayakta alkış aldı. Gözyaşları, Filistin bayrakları ve "Free, Free Palestine" sloganlarıyla dolup taşan salon, küçük bir kızın yaşadığı dehşeti ve dünyanın gözleri önünde yaşanan trajediyi bir kez daha hatırlattı.
Giriş Tarihi: 04.09.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 14:01