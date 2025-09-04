Trend Galeri Trend Magazin 5 yaşında 335 İsrail kurşunuyla katledilmişti! Hind Rajab’ın trajedisi Venedik’e damga vurdu: 23 dakika boyunca gözyaşlarıyla ayakta alkışlandı! İşte o anlar...

Venedik Film Festivali'nde tarihe geçen bir an yaşandı! Beş yaşındaki Gazzeli Hind Rajab'ın yürekleri parçalayan son anlarını anlatan "The Voice of Hind Rajab", izleyicilerden tam 23 dakika süren ayakta alkış aldı. Gözyaşları, Filistin bayrakları ve "Free, Free Palestine" sloganlarıyla dolup taşan salon, küçük bir kızın yaşadığı dehşeti ve dünyanın gözleri önünde yaşanan trajediyi bir kez daha hatırlattı.

Giriş Tarihi: 04.09.2025 13:18 Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 14:01
Venedik Film Festivali, tarihinin en uzun süreli ayakta alkışlanan filmine ev sahipliği yaptı. Kaouther Ben Hania'nın yönetmenliğini üstlendiği dokudrama "The Voice of Hind Rajab", beş yaşındaki Gazze'li Hind Rajab'ın son anlarını konu alıyor. Film, izleyicilerden 23 dakikayı aşkın bir ayakta alkış aldı.

GERÇEK KAYITLARLA ANLATILAN ACI HİKAYE

Film, Ocak 2024'te Gazze'de yaşanan trajik bir saldırıyı ele alıyor. Hind Rajab, akrabalarıyla birlikte bulunduğu arabada İsrail güçlerinin saldırısına maruz kaldı. Filmin odak noktası, Filistin Kızılayı'nın Hind ile saatlerce süren iletişim çabaları oldu.

Gerçek kayıtlarda küçük kızın, "Lütfen bana gelin, lütfen gelin. Korkuyorum" sözleriyle yardım istediği duyuluyor. Bu sırada etrafta patlayan mermiler sesiyle kayıtlara yansıyor.

Olayın ardından üç saatlik bir bekleyişin ardından ambulans gönderilmesine izin verildi. Ancak Hind ile bağlantı, ambulans ulaştıktan kısa süre sonra kesildi. Birkaç gün sonra, Hind Rajab ve akrabalarının yanı sıra saldırıda hayatını kaybeden iki ambulans görevlisinin de cesetleri bulundu.

Araştırmalar, bir dizi İsrail tankının orada olduğunu ve birinin Rajab ve ailesinin içinde bulunduğu arabaya 335 el ateş ettiğini, tank operatörlerinin de arabada çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin bulunduğunu görebildiğini ortaya koydu.

YÖNETMENİN MESAJI: İNSANLIĞI HATIRLATMAK

Franco-Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania, gösterim öncesinde basına yaptığı açıklamada, medyanın Gazze'deki ölümleri "kolateral hasar" olarak sunduğunu belirtti.

Kolateral hasar, savaş veya askeri operasyonlar sırasında hedef alınmayan sivillerin veya sivil varlıkların zarar görmesi anlamına geliyor.

Ben Hania, bu yaklaşımın insanları adeta görmezden gelmek ve olayları sıradanlaştırmak olduğunu vurguladı. Yönetmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yaklaşım insanları dehumanize (insanlıktan uzaklaştırma) ediyor. Sinema, sanat ve her türlü ifade biçimi, insanlara ses ve yüz vermek için çok önemli."

Hollywood'un ünlü yıldızları da Hind Rajab filmine yapımcı olarak katıldı. Aralarında Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Alfonso Cuarón ve Jonathan Glazer gibi isimler bulunuyor.

Phoenix ve Mara, Venedik'te düzenlenen film fotoğraf çekimine katıldı ve gösterime de iştirak etti. Gösterim sırasında filmin oyuncu kadrosu, ayakta alkışlanan salonda Hind Rajab'ın fotoğrafını havaya kaldırdı.

HİND'İN ANNESİ: "TÜM DÜNYA BİZİ TERK ETTİ"

Hind Rajab'ın annesi Wissam Hamada, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada filmin savaşın sona ermesine yardımcı olmasını umut ettiğini söyledi. Hamada, Gazze'de beş yaşındaki oğlu ile yaşamını sürdürdüğünü belirterek şunları dile getirdi:

"Tüm dünya bizi ölüme, açlığa, korku içinde yaşamaya ve zorla yerimizden edilmeye terk etti."

ARAŞTIRMALAR VE ULUSLARARASI RAPORLAR

Olay, Haziran 2024'te Al Jazeera'nin Fault Lines programı tarafından araştırıldı. Program, sivil araştırma grupları Forensic Architecture ve Earshot ile iş birliği yaparak saldırının ayrıntılı bir yeniden inşasını yaptı.

Araştırmada, İsrail tankının Hind'in arabasına yalnızca 13–23 metre mesafeden ateş açtığı ortaya konuldu.

Buna ek olarak, Temmuz 2024'te Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan bir rapor, Hind'in arabasının çok yakın mesafeden, yalnızca İsrail güçlerine atfedilebilecek bir silahla vurulduğunu doğruladı.

İsrail ordusu, saldırıyla ilgili önceki açıklamalarında askerlerinin arabaya ateş mesafesinde olmadığını belirtmişti. Bu hafta yapılan yeni bir soruda ise ordu, olayın hâlâ incelendiğini ve detay vermeyeceklerini açıkladı.

"THE VOİCE OF HİND RAJAB" FESTİVALE DAMGA VURDU

Venedik Film Festivali'nde film gösterimi sırasında izleyiciler duygu dolu anlar yaşadı. Küçük Hind'in yaşadığı dehşeti gerçek kayıtlarla gözler önüne seren yapım, izleyicilerden yoğun tepki aldı.

5 yaşında İsrail tarafından katledilmişti! Hind Rajab'ın trajedisi Venedik'e damga vurdu: 23 dakika boyunca ayakta alkışlandı! | Video

Gösterim sırasında hem gözyaşları aktı hem de Filistin'e destek sloganları yükseldi. Bu ayakta alkış, festival tarihinin en uzun süreli alkışı olarak kayıtlara geçti.

Yönetmen Ben Hania, filmin amacını ise şöyle özetledi:

"Hikâyeyi anlatmak, insanlara ses vermek ve dünyaya bir hatırlatma yapmak istedik. Bu bir film değil, yaşananların sesi."

"The Voice of Hind Rajab", sadece sinema dünyasında değil, küresel kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı. Film, Filistin'deki sivillerin yaşadığı trajediyi gözler önüne sererken, sanatın ve sinemanın toplumsal bilinç yaratmadaki rolünü bir kez daha gösterdi.

Hind Rajab'ın hikayesi, savaşın dehşetini ve sivillerin yaşadığı trajediyi doğrudan ve etkileyici bir biçimde aktarması açısından oldukça kritik bir yapım olarak değerlendiriliyor.

SESİNİ DUYURMAK İÇİN BİR FİLM

Hind Rajab'ın hayatını kaybettiği saldırı, sadece ailesi için değil, tüm dünya için bir trajedi olarak kabul ediliyor. "The Voice of Hind Rajab", bu trajediyi tüm çıplaklığıyla ekranlara taşıyarak, hem sinema dünyasına hem de küresel kamuoyuna güçlü bir mesaj verdi: Sessiz kalmak artık mümkün değil.

Venedik'teki 23 dakikalık ayakta alkış, Hind'in sesi ve hikayesinin unutulmadığını, milyonlarca insanın yaşananlara tanıklık ettiğini gösterdi. Film, gelecek festivallerde de geniş yankı uyandırmaya devam edecek gibi görünüyor.