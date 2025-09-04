5 yaşında 335 İsrail kurşunuyla katledilmişti! Hind Rajab’ın trajedisi Venedik’e damga vurdu: 23 dakika boyunca gözyaşlarıyla ayakta alkışlandı! İşte o anlar...

Gösterim sırasında hem gözyaşları aktı hem de Filistin'e destek sloganları yükseldi. Bu ayakta alkış, festival tarihinin en uzun süreli alkışı olarak kayıtlara geçti.

Yönetmen Ben Hania, filmin amacını ise şöyle özetledi:

"Hikâyeyi anlatmak, insanlara ses vermek ve dünyaya bir hatırlatma yapmak istedik. Bu bir film değil, yaşananların sesi."