5 yaşında İsrail tarafından katledilmişti! Hind Rajab’ın trajedisi Venedik’e damga vurdu: 23 dakika boyunca ayakta alkışlandı! | Video

Venedik Film Festivali’nde tarihe geçen bir an yaşandı! Beş yaşındaki Gazze’li Hind Rajab’ın yürekleri parçalayan son anları anlatan “The Voice of Hind Rajab”, izleyicilerden tam 23 dakika süren ayakta alkış aldı. Gözyaşları, Filistin bayrakları ve “Free, Free Palestine” sloganlarıyla dolup taşan salon, küçük bir kızın yaşadığı dehşeti ve dünyanın gözleri önünde yaşanan trajediyi bir kez daha hatırlattı.