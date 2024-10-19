51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik'e acı veda... Annesi ve kardeşi gözyaşlarına boğuldu! 'Ne olur kalk abim'
Üsküdar'daki kalp krizi nedeniyle vefat ettiği belirlenen oyuncu Vural Çelik bugün son yolculuğuna uğurlandı. 51 yaşında hayatını kaybeden Çelik'in annesi ve kız kardeşi tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Acılı aile ayakta durmakta zorlandı. Çelik'in eski rol arkadaşları Gülse Birsel ve Ata Demirer, cenazeye katılamayarak çelenk göndermeyi tercih etti. İşte Vural Çelik'in cenaze töreninden detaylar...
Giriş Tarihi: 19.10.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 14:24