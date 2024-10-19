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51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik'e acı veda... Annesi ve kardeşi gözyaşlarına boğuldu! 'Ne olur kalk abim'

Üsküdar'daki kalp krizi nedeniyle vefat ettiği belirlenen oyuncu Vural Çelik bugün son yolculuğuna uğurlandı. 51 yaşında hayatını kaybeden Çelik'in annesi ve kız kardeşi tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Acılı aile ayakta durmakta zorlandı. Çelik'in eski rol arkadaşları Gülse Birsel ve Ata Demirer, cenazeye katılamayarak çelenk göndermeyi tercih etti. İşte Vural Çelik'in cenaze töreninden detaylar...

YASEMİN DÖNGEL YASEMİN DÖNGEL
Giriş Tarihi: 19.10.2024 13:29 Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 14:24
51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik’e acı veda... Annesi ve kardeşi gözyaşlarına boğuldu! ’Ne olur kalk abim’

Birçok başarılı yapımda rol alan oyuncu Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti.

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik’e acı veda... Annesi ve kardeşi gözyaşlarına boğuldu! ’Ne olur kalk abim’

Haberi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm" ifadelerini paylaştı.

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik’e acı veda... Annesi ve kardeşi gözyaşlarına boğuldu! ’Ne olur kalk abim’

Üsküdar'daki evinde ölü bulunan ve kalp krizi nedeniyle vefat ettiği belirlenen oyuncu Vural Çelik'in cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi.

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik’e acı veda... Annesi ve kardeşi gözyaşlarına boğuldu! ’Ne olur kalk abim’

Ünlü ismin Ordu'da yaşayan annesi ve kız kardeşi tabutun başından ayrılmadı.

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik’e acı veda... Annesi ve kardeşi gözyaşlarına boğuldu! ’Ne olur kalk abim’

Annesi ve kardeşi ayakta durmakta güçlük çekti.

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