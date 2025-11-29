53 yaşında baba olmuştu! İlker Aksum'dan beğeni rekoru kıran "Lila" paylaşımı: İlk selfie denemesi

"CANIM AİLEM"

İlker Aksum sosyal medya hesabından kızı ve eşiyle birlikte yaptığı paylaşımla büyük ilgi gördü. "Canım ailem" notuyla paylaştığı bu fotoğraf, takipçilerinden büyük beğeni topladı. Yorumlarda, ailenin ne kadar sevimli olduğu kadar Lila'nın babasına olan benzerliği de dikkat çekti.