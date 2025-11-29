Trend
53 yaşında baba olmuştu! İlker Aksum'dan beğeni rekoru kıran "Lila" paylaşımı: İlk selfie denemesi
Ünlü oyuncu İlker Aksum, sosyal medya hesabından kızı Lila'nın ilk selfie deneyimini takipçileriyle paylaştı. Videoya kısa sürede binlerce beğeni gelirken, küçük kızının babasına olan benzerliği ise dikkat çekti. Paylaşımın altına yapılan yorumlar da bu tatlı anı pekiştirdi. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 29.11.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 11:34