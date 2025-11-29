Trend Galeri Trend Magazin 53 yaşında baba olmuştu! İlker Aksum'dan beğeni rekoru kıran "Lila" paylaşımı: İlk selfie denemesi

Ünlü oyuncu İlker Aksum, sosyal medya hesabından kızı Lila'nın ilk selfie deneyimini takipçileriyle paylaştı. Videoya kısa sürede binlerce beğeni gelirken, küçük kızının babasına olan benzerliği ise dikkat çekti. Paylaşımın altına yapılan yorumlar da bu tatlı anı pekiştirdi. İşte o anlar...

2023 yılında hayatını Dilay Ekmekçioğlu'yla birleştiren ünlü oyuncu İlker Aksum, geçtiğimiz aylarda kızı Lila'yı kucağına alarak ilk kez baba oldu.

Baba olmanın mutluluğunu her fırsatta dile getiren İlker Aksum, sosyal medyada da neşeli paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

53 yaşında baba olan İlker Aksum, kızı Lila'yı şubat ayında kucağına almıştı. Kısa süre önce gerçekleşen bu paylaşım, takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Videoyu görenler, Lila'nın masum ve sevimli bakışlarına hayran kaldı. Takipçilerden bazıları, "Tıpkı babası 😍" ve "Allahımm bu ne tatlılık" gibi yorumlar yaparken, bazıları da "Boncuk boncuk bakan tatlı bir lokmasın sen ❤️" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Aksum'un bu paylaşımı, hem oyuncunun hayranları hem de sosyal medyada çocuklarla ilgili içeriklere ilgi duyan kullanıcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Özellikle küçük Lila'nın babasına olan fiziksel benzerliği, takipçilerin ilgisini çekmeyi başardı. İlker Aksum, sosyal medyada özel hayatına dair paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor ve bu sevimli anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

İlker Aksum ve kızı Lila'nın bu tatlı anı, sosyal medyada kısa sürede viral olurken, kullanıcılar videoya yorum ve beğeni yağdırmayı ihmal etmedi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE LİLA'NIN DANS ETTİĞİ ANLAR DA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Kızı ile sık sık paylaşımlar yapmaya devam eden İlker Aksum videolu paylaşımıyla takipçilerinin kalplerini ısıttı.

Oyuncu İlker Aksum, kızı Lila'nın dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Tıpkı babası!" yorumu yapıldı.

Aksum geçen günlerde de kızının eğlenceli anlarını yayınlamıştı.

Tatillerini Bodrum'da geçiren Aksum Ailesi, geçtiğimiz günlerde Lila'nın yüzünü ilk kez takipçileriyle paylaşarak büyük ilgi görmüştü.

Takipçileri, minik Lila'nın babasına olan benzerliğini "adeta kopyası" yorumlarıyla dile getirmişti.

"DENEMELER YAPIYORUZ"
Geçen günlerde kızı Lila'nın kucağına yatmaya çalıştığı anları sosyal medya hesabında paylaşan İlker Aksum'un o anları hayranlarından da büyük beğeni topladı. Kızının kucağına yatmaya çalışırken kızının ise kaçması komik anlara sebep oldu. Aksum, o anları "Lila'nın kucağına yatma denemeleri yapıyoruz" notuyla yayınladı.

KIZININ YEMEK YEDİĞİ ANLARI PAYLAŞMIŞTI

Aksum, son olarak geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen biricik kızı Lila'nın ilk kez mama yediği anları paylaşmıştı.Sosyal medya hesabından eşi Dilay Ekmekcioğlu'nun kızları Lila'ya mama yedirdiği anları paylaşan ünlü oyuncu, bu sevimli kareler ile takipçilerinden beğeni toplamıştı.

"CANIM AİLEM"
İlker Aksum sosyal medya hesabından kızı ve eşiyle birlikte yaptığı paylaşımla büyük ilgi gördü. "Canım ailem" notuyla paylaştığı bu fotoğraf, takipçilerinden büyük beğeni topladı. Yorumlarda, ailenin ne kadar sevimli olduğu kadar Lila'nın babasına olan benzerliği de dikkat çekti.

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA İLE HALLER

Tatlı kızıyla vakit geçirmekten büyük keyif alan Aksum, geçtiğimiz günlerde de Lila ile çay keyfi yaparken çekilen bir kareyi takipçileri ile paylaşmıştı.

"HANIM GEL ÇAY İÇEK KII"

Fotoğrafa ise kendine has esprili üslubuyla "Hanım gel çay içek kıı" notunu düşerek yine yüzleri güldürmüştü.

Lila'nın sevimli halleri kısa sürede sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulurken, ünlü oyuncunun baba halleri de takipçilerinden tam not aldı.

SAHİL KEYFİ YAPTILAR

Ailesiyle sahilde keyif yapan Aksum, yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

PEMBE MAYOSUYLA PAYLAŞIM YAPTI

Pembe bir mayo giyinen minik Lila'nın sevimli hallerini takipçileriyle paylaştı.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI...

MERYEM SARAH UZERLİ

12 Ağustos 1983'te Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya gelen Meryem Sarah Uzerli, Türk baba Hüseyin ve Alman anne Ursula'nın dört çocuğundan en küçüğüdür.

İki ağabeyi ve caz müzisyeni ablası Canan ile birlikte büyüyen Uzerli, Almanca ve Türkçeyi ana dili olarak konuşmakta, İngilizceyi ise akıcı şekilde bilmektedir.

Oyunculuk eğitimini Hamburg'daki Schauspiel Studio Frese'de alan sanatçı, Almanya'da bazı yapımlarda yer aldıktan sonra Türkiye'deki büyük çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yaptı.

2011 yılında Türkiye'de yapılan kapsamlı oyuncu seçmeleri sonucunda, Hürrem Sultan karakteri için Almanya'dan özel olarak getirilen Meryem Uzerli, dizideki performansıyla izleyicilerin gönlünü kazandı.

Bu rol ona birçok ödül getirirken, 2013 yılında tükenmişlik sendromuna yakalanarak diziden ayrılması gündem yarattı.

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDEYDİ!

Türkiye'den ayrıldıktan sonra özel hayatında da zorluklar yaşayan Uzerli, o dönem birlikte olduğu Can Ateş'in kendisini aldattığını öğrenmesiyle ilişkisini noktaladı. Aynı yıl hamile olduğunu açıklayan oyuncu, 2014 yılında ilk kızı Lara Jemima'yı dünyaya getirdi.

2020 yılında ikinci kez hamile olduğunu duyuran Meryem Uzerli, babasının kimliğini açıklamadan 2021 Ocak ayında Lily Koi adını verdiği ikinci kızını kucağına aldı.