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59 yaşında babaanne oldu, mutluluğu gözlerinden okundu! Ünlü oyuncu ve torunundan iç ısıtan anlar!
59 yaşında babaanne oldu, mutluluğu gözlerinden okundu! Ünlü oyuncu ve torunundan iç ısıtan anlar!
Sinema dünyasının efsane isimlerinden 59 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek, torunuyla vakit geçirdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Minik bebeğin sevimliliği ve ikilinin neşeli halleri kısa sürede gündem oldu.
Giriş Tarihi: 19.08.2026 15:05
Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 15:42