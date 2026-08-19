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59 yaşında babaanne oldu, mutluluğu gözlerinden okundu! Ünlü oyuncu ve torunundan iç ısıtan anlar!

Sinema dünyasının efsane isimlerinden 59 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek, torunuyla vakit geçirdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Minik bebeğin sevimliliği ve ikilinin neşeli halleri kısa sürede gündem oldu.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 19.08.2026 15:05 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 15:42
59 yaşında babaanne oldu, mutluluğu gözlerinden okundu! Ünlü oyuncu ve torunundan iç ısıtan anlar!

Hollywood'un en başarılı ve ikonik isimlerinden biri olan Meksika asıllı usta oyuncu Salma Hayek, yıllardır yer aldığı projeler ve üstlendiği unutulmaz rollerle sinema dünyasındaki yerini korumaya devam ediyor.

59 yaşında babaanne oldu, mutluluğu gözlerinden okundu! Ünlü oyuncu ve torunundan iç ısıtan anlar!

Frida, Desperado ve From Dusk Till Dawn gibi kült filmlerdeki performanslarıyla hafızalara kazınan 59 yaşındaki başarılı aktris, hem kariyeri hem de renkli kişiliğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip.

59 yaşında babaanne oldu, mutluluğu gözlerinden okundu! Ünlü oyuncu ve torunundan iç ısıtan anlar!

Özel hayatından kesitleri zaman zaman takipçileriyle buluşturan dünyaca ünlü yıldız, bu kez son derece sıcak ve neşeli bir paylaşımla gündeme geldi.

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59 yaşında babaanne oldu, mutluluğu gözlerinden okundu! Ünlü oyuncu ve torunundan iç ısıtan anlar!

Torunuyla birlikte geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından yayınlayan usta oyuncu, izleyenlerin içini ısıtan tebessüm dolu bir videoya imza attı.

59 yaşında babaanne oldu, mutluluğu gözlerine yansıdı! Ünlü oyuncu ve torunundan iç ısıtan anlar! | Video

59 yaşında babaanne oldu, mutluluğu gözlerinden okundu! Ünlü oyuncu ve torunundan iç ısıtan anlar!

Kısa sürede yoğun ilgi gören videoda, minik bebeğin tatlı kahkahaları ve ikilinin birlikte eğlendiği samimi haller dikkat çekti.

59 yaşında babaanne oldu, mutluluğu gözlerinden okundu! Ünlü oyuncu ve torunundan iç ısıtan anlar!

Bebeğin neşeli tepkileri ve Salma Hayek'in torunuyla kurduğu sevgi dolu bağ, sosyal medyada binlerce beğeni ve çok sayıda olumlu yorum topladı.

59 yaşında babaanne oldu, mutluluğu gözlerinden okundu! Ünlü oyuncu ve torunundan iç ısıtan anlar!

TORUN SEVİNCİ YAŞAYAN TÜRK ÜNLÜLERE BİR GÖZ ATIN!

SİBEL CAN

Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural ve eşi Merve Ural, geçtiğimiz yılın ekim ayında kızlarına kavuşmuştu. Böylece ünlü sanatçı ilk kez babaanne olma sevinci yaşamıştı.

59 yaşında babaanne oldu, mutluluğu gözlerinden okundu! Ünlü oyuncu ve torunundan iç ısıtan anlar!

İBRAHİM TATLISES

'İmparator' lakaplı usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in güzelliğiyle dikkat çeken torunu Berfin'de adından sıklıkla söz ettiriyor.

59 yaşında babaanne oldu, mutluluğu gözlerinden okundu! Ünlü oyuncu ve torunundan iç ısıtan anlar!

FERDİ TAYFUR

2025 yılında vefatıyla herkesi hüzne boğan Ferdi Tayfur'un ilk göz ağrısı olan torunu Emirhan Turanbayburt'ta dedesiyle olan benzerliğiyle gündeme geliyor.

59 yaşında babaanne oldu, mutluluğu gözlerinden okundu! Ünlü oyuncu ve torunundan iç ısıtan anlar!

ORHAN GENCEBAY

Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın biricik torunu Efe Gencebay, ilgi odağı olan diğer isimler arasında yer alıyor.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör