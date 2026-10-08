Trend Galeri Trend Magazin 6 ayda tam 27 kilo verdi! Diyetsiz zayıflamanın sırrını açıkladı: ‘Her yemekten sonra sadece bunu yaptım’

6 ayda tam 27 kilo verdi! Diyetsiz zayıflamanın sırrını açıkladı: ‘Her yemekten sonra sadece bunu yaptım’

Aç kalmadan veya saatlerce spor salonuna kapanmadan kilo vermek hayal değil. 6 ay gibi kısa bir sürede tam 27 kilo vererek göbek bölgesini tamamen incelten Simar, değişimin anahtarını tek bir alışkanlığa bağlıyor: İşte sofradan kalkar kalkmaz uyguladığı o basit rutin...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 08.10.2026 10:36 Güncelleme Tarihi: 08.10.2026 10:41
6 ayda tam 27 kilo verdi! Diyetsiz zayıflamanın sırrını açıkladı: ‘Her yemekten sonra sadece bunu yaptım’

27 kilonun nasıl bu kadar kolay ve geri gelmeyecek şekilde gittiğini anlatan Simar, "Mucize beklemedim, bu 4 adımı hayatıma soktum" dedi.

6 ayda tam 27 kilo verdi! Diyetsiz zayıflamanın sırrını açıkladı: ‘Her yemekten sonra sadece bunu yaptım’

1. "GERÇEK BESİNLER TÜKETİN"

Simar, mümkün olduğunca işlenmiş gıdalardan uzak durmanın kritik olduğunu belirtiyor. "Whole foods" olarak tanımlanan doğal ve bütün besinlerin hem şişkinliği azalttığını hem de uzun süre tok kalmayı sağladığını söylüyor. Bu sayede gereksiz atıştırmaların önüne geçildiğini dile getiriyor.

6 ayda tam 27 kilo verdi! Diyetsiz zayıflamanın sırrını açıkladı: ‘Her yemekten sonra sadece bunu yaptım’

2. "İYİ BİR UYKU DÜZENİ ŞART"

Kilo kontrolünde uykunun en az beslenme kadar önemli olduğunu hatırlatan Simar, her gece 7–8 saat kaliteli uyku almaya özen gösterdiğini ifade ediyor. Yetersiz uykunun iştah kontrolünü zorlaştırdığını, özellikle tatlı ve yüksek kalorili yiyeceklere yönelik isteği artırdığını ekliyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
6 ayda tam 27 kilo verdi! Diyetsiz zayıflamanın sırrını açıkladı: ‘Her yemekten sonra sadece bunu yaptım’

3. "HER ÖĞÜNDEN SONRA 10 DAKİKA YÜRÜYÜN"

Simar'ın en çok ilgi çeken önerilerinden biri de kısa yürüyüşler. Genç kadın, her ana öğünden sonra en az 10 dakikalık hafif yürüyüş yapmanın sindirimi kolaylaştırdığını ve metabolizmayı hızlandırdığını belirtiyor. Bu küçük alışkanlığın toplam günlük hareket miktarını artırarak kilo vermeye ciddi katkı sağladığını vurguluyor.

6 ayda tam 27 kilo verdi! Diyetsiz zayıflamanın sırrını açıkladı: ‘Her yemekten sonra sadece bunu yaptım’

4. "HAFTA SONU KAÇAMAKLARINA YER VERİN"

Katı diyetlerin sürdürülebilir olmadığını söyleyen Simar, kendini tamamen mahrum bırakmadığını, ancak hafta sonu yaptığı kaçamakları günlük kalori ve makro dengesine göre ayarladığını anlatıyor. Ona göre asıl önemli olan "devamlılık", yani süreci bırakmadan sürdürebilmek.

6 ayda tam 27 kilo verdi! Diyetsiz zayıflamanın sırrını açıkladı: ‘Her yemekten sonra sadece bunu yaptım’

Genç kadın daha önce paylaştığı başka bir videoda, kilo verirken tükettiği besin gruplarını da açıklamıştı.

6 ayda tam 27 kilo verdi! Diyetsiz zayıflamanın sırrını açıkladı: ‘Her yemekten sonra sadece bunu yaptım’

En çok tercih ettiği protein kaynakları arasında tavuk, yumurta ve tofu yer alırken, karbonhidrat olarak mayasız ekmek ve haşlanmış pirinç tükettiğini söyledi. Avokado ve meyveler gibi sağlıklı yağlardan da faydalandığını dile getirdi.

6 ayda tam 27 kilo verdi! Diyetsiz zayıflamanın sırrını açıkladı: ‘Her yemekten sonra sadece bunu yaptım’

Atıştırmalık olarak ise patlamış mısır ve yoğurdu tercih ettiğini belirtti. Dışarı çıktığında ise tok kalmak için düşük kalorili içecekler tükettiğini paylaştı.

6 ayda tam 27 kilo verdi! Diyetsiz zayıflamanın sırrını açıkladı: ‘Her yemekten sonra sadece bunu yaptım’

Simar, bu alışkanlıkların yanı sıra ikinci bir videoda kilo vermesine yardımcı olan dört ek stratejiyi de sıraladı:

  • Yüksek protein – düşük karbonhidrat beslenmek
  • Yapay şekeri tamamen bırakmak
  • Haftada 3–4 kez core (karın) antrenmanı yapmak
  • Günde 8.000 adımın üzerinde yürümek

6 ayda tam 27 kilo verdi! Diyetsiz zayıflamanın sırrını açıkladı: ‘Her yemekten sonra sadece bunu yaptım’

Genç kadın, takipçilerine "çılgın diyetler yerine sürdürülebilir beslenme alışkanlıkları edinmelerini" tavsiye ederek sözlerini noktaladı.