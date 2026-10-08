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6 ayda tam 27 kilo verdi! Diyetsiz zayıflamanın sırrını açıkladı: ‘Her yemekten sonra sadece bunu yaptım’
6 ayda tam 27 kilo verdi! Diyetsiz zayıflamanın sırrını açıkladı: ‘Her yemekten sonra sadece bunu yaptım’
Aç kalmadan veya saatlerce spor salonuna kapanmadan kilo vermek hayal değil. 6 ay gibi kısa bir sürede tam 27 kilo vererek göbek bölgesini tamamen incelten Simar, değişimin anahtarını tek bir alışkanlığa bağlıyor: İşte sofradan kalkar kalkmaz uyguladığı o basit rutin...
Giriş Tarihi: 08.10.2026 10:36
Güncelleme Tarihi: 08.10.2026 10:41