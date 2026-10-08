6 ayda tam 27 kilo verdi! Diyetsiz zayıflamanın sırrını açıkladı: ‘Her yemekten sonra sadece bunu yaptım’

4. "HAFTA SONU KAÇAMAKLARINA YER VERİN"

Katı diyetlerin sürdürülebilir olmadığını söyleyen Simar, kendini tamamen mahrum bırakmadığını, ancak hafta sonu yaptığı kaçamakları günlük kalori ve makro dengesine göre ayarladığını anlatıyor. Ona göre asıl önemli olan "devamlılık", yani süreci bırakmadan sürdürebilmek.