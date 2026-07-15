Türk sanat müziğinin efsane isimlerinden Zekai Tunca, sesiyle beğeni toplayan ünlü şarkıcılardan biri! Uzun bir süredir ekranlardan uzakta olan Zekai Tunca, geçtiğimiz gün bir mekanda sahne aldı. SON HALİ DE ŞAŞIRTTI Ünlü şarkıcı, hem sahne performansıyla, hem de son haliyle izleyicilerini oldukça şaşırttı. YORUMUYLA ALKIŞ TOPLADI Bir süredir ekranlardan uzakta olan Zekai Tunca, çıktığı sahnede büyük alkış da topladı. SESİ VE YORUMUNA TAM NOT VERİLDİ Ünlü şarkıcı Zekai Tunca'nın sesi ve yorumu büyük beğeni topladı. 84 yaşındaki Zekai Tunca'nın son hali şaşırttı! Çıktığı mekanda yorumuyla beğeni topladı! İşte ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri... Fırtınalı aşk hayatı ve başından geçen evliliklerle magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Brooke Shields, Mavi Göl filmi ile büyük bir hayran kitlesine kavuşmuştu. Tiyatrodaki oyunculuğu da sinemada olduğu kadar beğenilmişti. Güzelliği nedeniyle çocuk yaşlarda travmatik süreçlerden geçen Brooke Shields, genç bir kız olduğunda ekranların en güzel kadın oyuncusu kabul edilmişti. 1965 yılında New York'da dünyaya gelen Brooke Shields, çok güzel bir bebek olduğu için henüz 11 aylıkken modellik kariyerine başladı. 14 yaşında Vogue dergisinin kapağında yer alan Shields, erkek iç çamaşırı reklamlarında bile rol aldı. Çocuk pornografisinin ele alındığı 1978 yapımı Pretty Baby filminde genelevde yaşayan bir çocuğu canlandıran Brooke Shields, çok kez çıplak bir şekilde kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncunun, çekimler sonrasında ağır psikolojik süreçlerden geçtiği konuşulmuştu. Şimdilerde 60 yaşında olan ABD'li oyuncu ve modelin son hali şaşırttı. Güzel bir kız olduğu için annesinin ısrarıyla kaldıramayacağı rolleri canlandırmak zorunda kalan Shields için ''Güzelliği başına bela oluyor'' gibi yorumlar yapılıyordu. İŞTE SON HALİ İŞTE SON HALİ 'TOP GUN' FİLMİNİN EFSANE SARIŞINIYDI... 1986 yılında seyirci ile buluşan 'Top Gun' filmi bir döneme damgasını vurmuştu. Dünyaca ünlü yakışıklı oyuncu Tom Cruise'a şöhret kapılarını açan Top Gun filmindeki partneri Kelly McGillis'in, son hali yeniden gündeme geldi. Amerikalı oyuncu Kelly McGillis, Top Gun filmi çekildiğinde 29 yaşındaydı. Bir dönemin efsane sarışını olan yıldız oyuncunun yaşlanmış hali herkesi şaşırttı. Bir döneme damgasını vuran Tom Cruise ile başrollerini paylaştığı Top Gun filmi ile hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Kelly McGillis adeta tanınmaz hale geldi. 67 yaşında olan Kelly'nin son halini görenler gözlerine inanamadı. Ünlü oyuncu Kelly McGillis'in inanılmaz değişimi gündem olurken, Tom Cruise'un değişim yaşamaması dikkat çekti. İşte Kelly McGillis'in son hali... Kelly McGillis kimdir? Kelly McGillis, Amerikalı ünlü oyuncu. Kendisi 1957'de Newport Beach, Kaliforniya'da doğdu. 1980'lerin kült olmuş oyuncularından olup sinema klasikleri arasına girmiş başrolünü Tom Cruise paylaştığı 1986 yapımı Top Gun filmi ile tanınmıştır. Kelly McGillis'in rol aldığı yapımlar şu şekilde: Top Gun (1986) Witness (1985) The Accused (1988) 90'ların unutulmaz dizisi Zeyna'nın güzeller güzeli savaşçı prensesi Lucy Lawless yılların azizliğine uğrayan ünlü isimlerden. Bir bönemim savaşçı prensesi Zeyna değişimi ile hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi görenlerin tanımakta zorlandığı Zeyna'ya hayat veren Lucy Lawless (Zeyna) son hali ile şaşırtıyor. 1995-2001 yılları arasında Yeni Zelanda'da çekilen dizinin başrollerinde Lucy Lawless (Zeyna) ve Renêe O'Connor (Gabrielle) yer almıştı. Lucy Lawless yani Zeyna; savaşçı prenses kostümü, fırlattığı demir halkaları, aşırı soğukkanlı duruşu ve müthiş dövüş teknikleri sayesinde her yaştan insanın dikkatini çekmeyi başarmıştı. İşte bir döneme damgasını vuran ve büyük küçük herkesin severek izlediği Zeyna'nın başrol oyuncusu Lucy Lawless'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri... Lucy Lawless kimdir? Yeni Zelandalı oyuncu ve şarkıcıdır. Uluslararası başarı kazanmış televizyon dizisi Zeyna: Savaşçı Prenses'te 1995'ten 2001'e kadar başrolde oynadığı Xena karakteriyle tanınmıştır. Bundan başka Battlestar Galacticanın yeniden çevriminde rol aldı. Son dönemde Spartacus: Blood and Sand dizisinde Batiatus'un karısı Lucretia rolünde ekranlara geldi. Auckland'ın Mount Albert semtinde doğan Lucy, bir öğretmen olan Julie ile bir bankacı ve Mount Albert belediye başkanı olan Frank Ryan'ın kızıdır. Yedi çocuğun beşincisidir. Beş erkek kardeşi ve bir kız kardeşi vardır. Lucy Lawless oyunculuğa lisede başladı. Ergenlik çağında bulimia hastalığına yakalandı, fakat Auckland Universitesi'ne gittiği dönemde hastalığı yenmeyi başardı. Burada 1 yıl yabancı diller üzerine eğitim aldı. Almanca, İtalyanca ve Fransızca öğrendi. Ayrıca üç yıl opera dersleri aldı. keman ve caz'a yöneldi. Fakat operanın hayat tarzında henüz hazır olmadığı bir takım değişiklikler yapmasını gerektirdiğini öğrenince her ikisini de bıraktı. Lucy 1994'te Pacific Renaissance Pictures tarafından hazırlanan 'Hercules and the Amazon Women,' adlı bir televizyon filminde rol aldı. Bu film daha sonra Herkül: Efsanevi Seyahatler dizisine dönüştü. O bölümde episode, Lysia adında, erkeklerden nefret eden bir Amazon kadınını canlandırdı. İlk sezon bölümlerinden 'As Darkness Falls.''ta Lyla karakterini oynayarak devam etti. En önemli rolüne, kahraman savaşçı kadın Zeyna rolü teklif edildiğinde kavuştu. Pacific Renaissance Pictures'ın yazarlarından biri olan R. J. Stewart'ın Robert G. 'Rob' Tapert'ın bir hikâyesinden uyarladığı 'The Warrior Princess' bölümü Mart 1995'te yayınlandı. Aslında bu rol için Vanessa Angel seçilmişti; fakat kendisi hastalandığı için Yeni Zelanda'daki çekimlere gelemedi. Xena ve ona çok benzeyen Lysia karakterlerini ayrıştırmak için Lucy Lawless'ın normalde sarı olan saçları siyaha boyandı. Xena, Herkül'ün ilk sezonundaki iki bölümde daha yer aldı. Bu bölümlerde düşman bir karakterden iyi bir karaktere dönüştürüldü. Xena karakteri o kadar sevildi ki sadece onun adına bir dizi serisi yaratıldı. Zeyna:Savaşçı Prenses ilk kez 4 Eylül 1995'te ekranlara geldi. Buna rağmen Ekim 1995'te Lucy Herkül dizisinin 'Outcast' bölümünde bir kez daha Lyla olarak gözüktü. Zeyna: Savaşçı Prenses aynı türetildiği dizi gibi bir hit oldu ve altı sezon daha devam ederken Lucy Lawless'ı uluslararası bir ünlü haline getirdi. Ekim 1996'da The Tonight Show with Jay Leno programının çekimleri sırasında Lucy'nin stüdyonun otoparkında bindiği at tökezleyince Lucy'nin kalça kemiği kırıldı. Neyse ki tamamen iyileşti ve Zeyna çekimlerinden uzak kalması en az zararla atlatılmış oldu. 1997'de, Lucy People Weekly dergisi tarafından 'Dünyadaki En Güzel 50 Kişi' arasında gösterildi. Bundan günler önce, 6 Mayıs 1997'de Anaheim, California'da Mighty Ducks ve Detroit Red Wings arasında oynanan NHL buz hokeyi maçı sırasında ABD milli marşını söylerken Lucy'nin istem dışı şekilde bir göğsü gözükmüştü. Lucy Newsweek'te şöyle bir açıklamada bulundu: 'Açıkçası utandım... Amaçladığımdan çok daha fazla bir dekolte olmuş oldu.' Lucy son olarak Starz dizisi Spartacus: Blood and Sand.'te rol almıştır. Dizi, ünlü gladyatör Spartacus'ün hayatını konu almaktadır ve uzun zaman Zeynanın yapımcılığını yapan Sam Raimi ve Rob Tapert tarafından hazırlanmıştır. Lucy, Lentulus Batiatus'un karısı Lucretia rolündedir. Lucy 19 yaşında Garth Lawless'ten bir çocuğa hamile kaldı. 1988'de Kalgoorlie, Avustralya'da evlendiler. Yeni Zelanda'ya geri döndüklerinde Daisy Lawless adlı kızları doğdu. Çift 1995'te boşandı. Lucy daha sonra Zeyna'nın yapımcısı Robert G. 'Rob' Tapert ile 28 Mart 1998'de evlendi. Julius Robert Bay Tapert ve Judah Miro Tapert adında iki oğulları var. Gaziantepli kebap üstadı Ali Haydar (Şener Şen) ile Hanım (Türkân Şoray) adlı işe ihtiyacı olan iki çocuklu dul bir kadının hayat mücadelesinde, her türlü zorluk içinde işte ve aşkta 'İkinci Bahar'ı yaşamaya başlamalarının hikâyesi. Bir dönem atv ekranlarında usta oyuncular Türkan Şoray ve Şener Şen'i yan yana getiren İkinci Bahar dizisi oyuncuları şimdi ne yapıyor? Türk televizyon tarihinin unutulmayacakları arasına adını yazdıran İkinci Bahar dizisinin oyuncularından Devin Özgür Çınar son hali ile herkesi şaşırttı. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu İkinci Bahar'ın Cennet'i Devin Özgür Çınar yıllar içindeki değişimi ile dikkat çekiyor. İkinci Bahar'daki Cennet karakteri ile hafızalara kazınan geçtiğimiz yıl saçlarını tıpkı Cennet gibi kestirmesi ile gündem olan Devin Özgür Çınar sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. İşte merak edenler için İkinci Bahar'ın Cennet'i Devin Özgür Çınar'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri... Takvimler 1995 yılını gösteriyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan 23 yaşındaki gencecik bir şarkıcı Sana Sahibim adlı şarkıyla bir anda müzik piyasasında yıldız gibi parladı. Sonra şarkılar şarkıları, albümler albümleri kovaladı. Özellikle Şinanari adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vurdu. O genç kız Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından biri haline geldi. Sonra bir süre kameralardan uzak kaldı. Şimdi ise 49 yaşında ve eskisinden çok daha etkileyici bambaşka bir görüntüyle yeniden sevenlerinin karşısında. 90'lı yıllarda 'Şinanari' adlı şarkıyla tanınan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Dilşeker'in son hali şoke etti. İşte sarışın hali ile Pınar Dilşeker... Genç ve güzel görüntüsüyle yıllara meydan okuyan Pınar Dilşeker uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Pınar Dilşeker'i görenler tanıyamadı. Ünlü şarkıcı imajında büyük bir değişikliğe gitti. Dilşeker'i gören hayranları 'bu kadar değişime pes' yorumu yaptı. Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla çok farklı bir görünüme kavuşan Pınar Dilşeker sosyal medyada merak edilen isimler arasında. Pınar Dilşeker yeni imajıyla tanınmaz hale geldi. Yeni halini sosyal medyadan paylaşan Pınar Dilşeker'in değişimine beğeni yağdı. Son albümü 'Sana Sahibim'i 2014 yılında çıkaran Pınar Dilşeker, şimdilerde magazinden uzak bir hayat sürüyor. Ünlü şarkıcı sadece özel gece ve davetlerde sahneye çıkıyor. Mert Ali adında bir oğlu olan Dilşeker, düzgün fiziği ile de övgüleri topluyor. Uzun süre önce oyunculuğu bırakan ve yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş, bu yolda harcadığı çabayı ve kesitleri paylaşmayı sürdürüyor. Tokuş, son olarak esnekliğini sergilediği bir fotoğrafını yayınladı 1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasında tanındıktan sonra oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği 'Deli Yürek' dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş, artık ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürdürüyor. 2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyon dünyasına veda eden Tokuş, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor. Egzersiz yaptığı anları sık sık sosyal meyda hesabından yayınlayan Tokuş, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tokuş paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü. ZEYNEP TOKUŞ: PARTNERİM CANIM OĞLUM Ekranlardan uzaklaşıp, yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş'un oğlu Alp 20 yaşında ve en büyük destekçilerinden biri... 1998 yılında katıldığı güzellik yarışması ile tanınan ve ardından rol aldığı 'Deli Yürek' dizisi ile şöhretin zirvesine çıkan Zeynep Tokuş uzun süredir setlerden uzak. Boşanma ile sonuçlanan iki evliliğin ardından 2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile nikah masasına oturan Tokuş, yoga eğitmenliği yapıyor. Yaptığı zor hareketler ile beğeni toplayan Zeynep Tokuş, çalışmaları sırasında eşinden ve oğlu Alp'ten de destek alıyor. Alp, Zeynep Tokuş'un işadamı Bülent Helvacı ile olan evliliğinden... 2001 doğumlu Alp, Sabancı Üniversite'sinde okuyor. Spora da oldukça meraklı olan Alp, aynı zamanda Fenerbahçe Doğuş Yelken takımında... Acroyoga'da profesyonelleşen Zeynep Tokuş, oğlu ile birlikte çalıştığı videoyu 'Hayat tek başımıza yaşadığımız bir düzen değil...sürekli birileriyle ilişki halindeyiz... ailemiz, sevdiklerimiz, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız vs... yoga bireysel olarak bize sonsuz fayda sağlarken, acroyoga ve partner yoga da bu anlamda ilişkilerimizi çok geliştirir. Güven,sorumluluk alma, teslim olma, yardımlaşma ve birlikte uyum içinde hareket etme gibi konularda bizi geliştirir. Partnerim canım oğlum' notu ile sosyal medya hesabında paylaştı... Zeynep Tokuş'un hamileyken hayatına giren yoga, ara verse de, bir tutkuya dönüştü. 2017'de bir akroyoga yarışmasını kazanarak bursla Bali'ye, eğitmenlik eğitimi almaya gitti. Kendi kelimeleriyle 'Hâlâ hem öğrenerek hem de öğreterek' yolculuğuna devam ediyor... Zeynep Tokuş, Hürriyet Pazar'a verdiği röportajda aldığı tepkileri anlatmıştı: *İnsanlar sokakta beni görünce bazen 'Aaa zeynaum' diyorlar. Yogaya başlamalarına vesile olduğumu söylüyorlar. Bu beni çok memnun ediyor. Bana şifa veren, benim için çok kıymetli bir şeyden başkalarını da haberdar edebilmek mutluluk verici. * Nefes, meditasyon ve asana pratiğinin hayat kalitemi çok yükselttiğini, bana neşe ve huzur verdiğini söylemek isterim. Herkese de şiddetle tavsiye ederim. * Bir dönem binicilik yapmıştım. Bale veya jimnastik geçmişim yok. Tüm gelişimim yogayla... Ancak küçükken birçok yoga hareketini oyun oynar gibi, bilmeden yaptığımı yogaya başladıktan sonra anladım. * Bazen çok zor görünenler kolay, kolay görünenler zor olabiliyor. Gelişmek için istikrarlı bir şekilde pratik yapmak lazım. Zamanla bu bir zevk haline gelecektir zaten. Her şey niyet edip atılan adımla başlıyor. Sonra bir adım daha, bir adım daha... Bir bakmışsınız, tersin düzden farkı kalmamış. İŞTE ZEYNEP TOKUŞ'UN ÇOK KONUŞULAN SON PAYLAŞIMI! Diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimini sizler için derledik... Başrollerini Gülse Birsel, Ata Demirer, Engin Günaydın, Hümeyra ve Gazanfer Özcan'ın üstlendiği Avrupa Yakası dizisi, yayınlandığı dönem izleyiciyi ekrana kilitliyordu. Canlandırdıkları karakterler ile hafızalara kazınan ünlü oyuncular replikleri hala sosyal medyada oldukça kullanılıyor. Atv ekranlarında yayınlanan ve geniş bir seyirci kitlesine sahip olan eski dizilerden Avrupa Yakası ile ünlenen Hale Caneroğlu Yaprak karakteri ile adeta bütünleşmişti. Şimdilerde bambaşka bir hayat yaşayan Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu değişimi ile gündem oldu. 2016 yılında anne olan Hale Caneroğlu oyunculuğu bıraktı ve kendine çok farklı bir meslek seçti. Bir dönem albümde yapan Hale Caneroğlu şimdilerde çıkardığı kitaplarla mutluluğun sırlarını anlatıyor. Kızı Arya ile fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Hale Caneroğlu'nun eski halinden eser yok. 1974 yılında Almanya'da dünyaya gelen Hale Caneroğlu, Galatasaray Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon bölümünü bitirdi. ABD'de tiyatro eğitimi alan Hale Caneroğlu, 2003 yılında yer aldığı Kasabanın İncisi dizisiyle ekran macerasına adım attı. 2004-2009 yılları arasında Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Yaprak karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Dizide sergilediği sempatik tavırlarıyla büyük beğeni toplayan Hale Caneroğlu, güzelliğiyle de adından söz ettiriyordu. En son 2015 yılında yer aldığı M.U.C.K filminde seyirci karşısına çıkan Hale Caneroğlu, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Hayatına yazar ve eğitmen olarak devam eden Caneroğlu, çeşitli organizasyonlarda motivasyon konuşmacılığı yapıyor. 2013 yılında Özgür Fidanoğlu ile dünyaevine giren Hale Caneroğlu'nun 'Arya' adında bir kızı var. Sosyal medyada epey aktif olan Hale Caneroğlu, değişimiyle dikkat çekiyor. Hale Caneroğlu, daha önce verdiği bir röportajda ''Oyunculuk bana mutluluk getirmedi'' demişti. Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyan güzelliği ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmıyor. Gülşen Bubikoğlu hayranlarına sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Gülşen Bubikoğlu en beğenilen fotoğraflarındaki pozlarını adeta yeniden canlandırıyor. Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler 'Yıllar onu teğet geçmiş' demeden edemiyor. Son olarak sosyal medya paylaşımı ile yine dikkat çeken Gülşen Bubikoğlu güzelliği ile sosyal medyayı kasıp kavurdu. Yeşilçam'ın güzel gülüşlü kadınları arasında ilk sıralarda gösterilen oyuncu Gülşen Bubikoğlu, yıllar geçse de güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. İşte şimdilerde 67 yaşında olan Gülşen Bubikoğlu'nun son hali... Yıllar önce setlere veda eden Bubikoğlu, hayranlarıyla iletişimini sosyal medya hesabı üzerinden kuruyor. Usta oyuncu, artık tüm zamanını ailesine ve kendisine ayırmayı tercih ediyor. Son dönemde karakalem çalışmaları yapmaya başlayan Gülşen Bubikoğlu çizimlerini hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmiyor. Geçtiğimiz Aralık ayında 67 yaşına basan Gülşen Bubikoğlu aynı zamanda bir anneanne. Zamanının çoğunu torunu Ali Mavi ile geçiren Gülşen Bubikoğlu, ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği Yaban filmi ile Yeşilçam dünyasına merhaba dedi. 1974 yılında yapımcısı Türker İnanoğlu ile dünya evine giren Gülşen Bubikoğlu, 1977 yılında Zeynep İnanoğlu'nu dünyaya getirdi. Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu ile Türker İnanoğlu'nun ilk eşi Filiz Akın'dan olan oğlu İlker İnanoğlu da üvey kardeşler... Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih ediyor. Gülşen Bubikoğlu, 5 Aralık 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Fatih Kız Lisesi'nde tamamladıktan sonra LCC kursunu bitirdi. 1973 yılında düzenlenen geleneksel Ses Dergisi artist yarışmasına katılan Gülşen Bubikoğlu, ilk elemelerden itibaren dikkatleri üzerine çekti ve yarışmanın rakipsiz favorisi oldu. Yarışmanın yıldız adayı olan Gülşen Bubikoğlu, birçok yapım şirketi tarafından yalnızca kendi işletmelerinde çalışması şartıyla isteniyordu. Gülşen Bubikoğlu Erler Film'in bir numaralı kadın yıldız oyuncusu oldu ve çevirdiği filmlerle güldürüye, drama, duygusal ve hareketli filmlere yatkınlığını göstererek hem seyircinin büyük beğenisini kazandı hem de Türk sinemasının yıldızları arasında özel bir yer edindi. Gülşen Bubikoğlu, uluslararası projeler içinde yer aldı. Baş Belası, Üçkağıtçılar ve Mücevher Hırsızları gibi filmlerde İtalyanlar ile birlikte çalıştı. Türk sinemasının yıldızları arasında yer alan yetenekli oyuncu, Macaristan, Moskova, Kuveyt, Cannes gibi festivallerde Türkiye'yi temsil etti. 1981 yılında ilki çekilen Gırgıriye filminde canlandırdığı Gülliye karakteri ile izleyiciler tarafından dikkatleri üzerine çekti. Serinin devam filmleri; Gırgıriyede Şenlik Var, Gırgıriyede Cümbüş Var ve Gırgıriyede Büyük Seçim ise unutulmazlar filmler arasına girdi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gülşen Bubikoğlu, hayranları ile iletişimini koparmıyor. Yeşilçam'ın unutulmaz ismi hayranlarından gelen 'Ekrana ne zaman döneceksiniz? Artık sizi çok özledik.' Sorusuna yanıt verdi. Usta sanatçı ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada; 'Vaktimi kızım Zeynep'ten olan torunum Mavi ile geçiriyorum genellikle. Bana büyük enerji veriyor. Hayata bağlıyor. Çok neşeli, kaliteli anlar yaşıyoruz. Dizilerden ise sağ olsun teklifler gelmeye devam ediyor. Ama bazı şeyler geçmişte kaldı. O çalışma temposunu asla kaldıramam. Ekrana dönmeyi düşünmüyorum.' Sözlerini kullandı. Yüzünü görünce büyük ihtimalle size tanıdık gelecek. Bir dönem Yeşilçam'ın en gözde kadınlarındandı. Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Davaro filmiyle Yeşilçam'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pembe Mutlu'nun değişimi şoke etti. Yeşilçam'da birçok projede yer alan Pembe Mutlu, Davaro filminde 'Cano' karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmıştı. Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi gibi unutulmaz filmlerde yer alan Pembe Mutlu son hali ile hayranlarını şaşırttı. Şimdilerde 66 yaşında olan Pembe Mutlu'yu görenler tanımakta zorlanıyor. İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar ile oynadığı Mavi Mavi filminde güzelliğiyle dikkat çeken Pembe Mutlu'nun eski halinden eser yok. Pembe Mutlu dönemin usta yönetmenleriyle çalıştı. Bizler onu daha çok 'Çiçek Abbas', 'Davaro' gibi filmlerle tanıyoruz. Pembe Mutlu dönemin usta yönetmenleriyle çalıştı ve aralarında İlyas Salman ile oynadığı ''Çiçek Abbas'',''Şaşkın Ördek'', Kemal Sunal ile oynadığı ''Davaro'', Yusuf Kurçenli'nin filmi ''Ve Recep ve Zehra ve Ayşe'' gibi ünlü filmlerinde bulunduğu çok sayıda filmde oynadı. Pembe Mutlu sonraki yıllarda sinemayı bıraktı. Bırakmak ki ne bırakmak. Ne yapıyor ne ediyor kimse bilmiyor. Peki Pembe Mutlu nerelerde? 50'den fazla filmde oynayan Pembe Mutlu sinemaya veda etmişti. Seksenli yıllarda Yeşilçam'a damga vuran yıldızlardan biriydi. Pembe Mutlu bir dönem Çiçek Abbas ve Davaro gibi çok sayıda filmde oynadı. Ancak Mutlu daha sonra Yeşilçam tarihinin sayfaları arasında yerini aldıktan sonra köşesine çekildi. Pembe Mutlu'nun şuan ne yaptığını bilen yok fakat son görüntüsü sizi gerçekten çok şaşırtacak. Değişimin bu kadarı olmaz diyeceksiniz. PEMBE MUTLU KİMDİR? Pembe Mutlu Yeşilçam sinema dünyasının usta isimleri arasında yer almaktadır. Peki kaç yaşında? Aslen nereli? Hangi sinema filmlerinde rol aldı? Kısaca oyunculuk hayatı ve biyografi bilgileri. 1955 yılında dünyaya gelen Pembe Mutlu Denizli doğumludur. Gerçek ismi ise Pembe Gül'dür. Usta oyuncu Denizli doğumludur, birçok kaynakta ise baba tarafından aslen Giresun'lu olduğu belirtilmektedir. 1981 ve 1993 yılları arasında etkin olarak birçok sinema filminde rol alan usta isim 80'li yıllarda rol aldığı filmler ile isminden fazlasıyla söz ettirmeyi başarmıştır. 1981 yılında başrolünü usta oyuncu Kemal Sunal'ın üstlendiği Davaro filmi ile sinema dünyasına giriş yapmıştır. Ardından yıldızı parlamış ve birçok sinema filminin aranan isimleri arasına girmiştir. Filmlerde doğal ve sade hali ile sevilmiş dönemin en önemli isimleri ile aynı filmlerde rol almış ve yönetmenlerle çalışmıştır. Özellikle Şener Şen ve İlyas Salman'ın başrollerini üstlendiği Çiçek Abbas adlı sinema filminde Nazlı karakteri ile de gönüllerde taht kurmayı başarmıştır. Davaro filminde ise Cano karakterini canlandırmıştır. Yaklaşık olarak 12 senelik sinema hayatı boyunca 100 civarında filmde rol almış, dram ve komedi türünde rol aldığı filmler ile Türk sinema dünyasına damgasını vurmayı başarmıştır. Uzun senelerdir ise oyunculuk dünyasından uzak bir şekilde sade bir hayat sürdürmeyi tercih etmiştir. İşte Pembe Mutlu'nun son hali gerçekten inanılmaz. Ne kadar çok değiştiğine bakın.