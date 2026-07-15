Trend Galeri Trend Magazin 84 yaşındaki Zekai Tunca’nın son hali şaşırttı! Çıktığı mekanda yorumuyla beğeni topladı!

84 yaşındaki Zekai Tunca’nın son hali şaşırttı! Çıktığı mekanda yorumuyla beğeni topladı!

Ünlü şarkıcı Zekai Tunca, geçtiğimiz gün bir mekanda sahne aldı. Zekai Tunca'nın son halini görenler şaşırdı. Ünlü sanatçının sesi ve yorumu ise seyircisinden tam not aldı. İşte o anlar!

Giriş Tarihi: 15.07.2026 20:59 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 21:14
84 yaşındaki Zekai Tunca’nın son hali şaşırttı! Çıktığı mekanda yorumuyla beğeni topladı!

Türk sanat müziğinin efsane isimlerinden Zekai Tunca, sesiyle beğeni toplayan ünlü şarkıcılardan biri! Uzun bir süredir ekranlardan uzakta olan Zekai Tunca, geçtiğimiz gün bir mekanda sahne aldı.

84 yaşındaki Zekai Tunca’nın son hali şaşırttı! Çıktığı mekanda yorumuyla beğeni topladı!

SON HALİ DE ŞAŞIRTTI

Ünlü şarkıcı, hem sahne performansıyla, hem de son haliyle izleyicilerini oldukça şaşırttı.

84 yaşındaki Zekai Tunca’nın son hali şaşırttı! Çıktığı mekanda yorumuyla beğeni topladı!

YORUMUYLA ALKIŞ TOPLADI

Bir süredir ekranlardan uzakta olan Zekai Tunca, çıktığı sahnede büyük alkış da topladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
84 yaşındaki Zekai Tunca’nın son hali şaşırttı! Çıktığı mekanda yorumuyla beğeni topladı!

SESİ VE YORUMUNA TAM NOT VERİLDİ

Ünlü şarkıcı Zekai Tunca'nın sesi ve yorumu büyük beğeni topladı.

84 yaşındaki Zekai Tunca’nın son hali şaşırttı! Çıktığı mekanda yorumuyla beğeni topladı!

84 yaşındaki Zekai Tunca'nın son hali şaşırttı! Çıktığı mekanda yorumuyla beğeni topladı!

84 yaşındaki Zekai Tunca’nın son hali şaşırttı! Çıktığı mekanda yorumuyla beğeni topladı!

İşte ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Fırtınalı aşk hayatı ve başından geçen evliliklerle magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Brooke Shields, Mavi Göl filmi ile büyük bir hayran kitlesine kavuşmuştu. Tiyatrodaki oyunculuğu da sinemada olduğu kadar beğenilmişti.

84 yaşındaki Zekai Tunca’nın son hali şaşırttı! Çıktığı mekanda yorumuyla beğeni topladı!

Güzelliği nedeniyle çocuk yaşlarda travmatik süreçlerden geçen Brooke Shields, genç bir kız olduğunda ekranların en güzel kadın oyuncusu kabul edilmişti.

84 yaşındaki Zekai Tunca’nın son hali şaşırttı! Çıktığı mekanda yorumuyla beğeni topladı!

1965 yılında New York'da dünyaya gelen Brooke Shields, çok güzel bir bebek olduğu için henüz 11 aylıkken modellik kariyerine başladı.

84 yaşındaki Zekai Tunca’nın son hali şaşırttı! Çıktığı mekanda yorumuyla beğeni topladı!

14 yaşında Vogue dergisinin kapağında yer alan Shields, erkek iç çamaşırı reklamlarında bile rol aldı.

84 yaşındaki Zekai Tunca’nın son hali şaşırttı! Çıktığı mekanda yorumuyla beğeni topladı!

Çocuk pornografisinin ele alındığı 1978 yapımı Pretty Baby filminde genelevde yaşayan bir çocuğu canlandıran Brooke Shields, çok kez çıplak bir şekilde kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncunun, çekimler sonrasında ağır psikolojik süreçlerden geçtiği konuşulmuştu.

84 yaşındaki Zekai Tunca’nın son hali şaşırttı! Çıktığı mekanda yorumuyla beğeni topladı!

Şimdilerde 60 yaşında olan ABD'li oyuncu ve modelin son hali şaşırttı. Güzel bir kız olduğu için annesinin ısrarıyla kaldıramayacağı rolleri canlandırmak zorunda kalan Shields için ''Güzelliği başına bela oluyor'' gibi yorumlar yapılıyordu.

84 yaşındaki Zekai Tunca’nın son hali şaşırttı! Çıktığı mekanda yorumuyla beğeni topladı!

İŞTE SON HALİ

84 yaşındaki Zekai Tunca’nın son hali şaşırttı! Çıktığı mekanda yorumuyla beğeni topladı!

İŞTE SON HALİ

84 yaşındaki Zekai Tunca’nın son hali şaşırttı! Çıktığı mekanda yorumuyla beğeni topladı!

'TOP GUN' FİLMİNİN EFSANE SARIŞINIYDI...

1986 yılında seyirci ile buluşan 'Top Gun' filmi bir döneme damgasını vurmuştu. Dünyaca ünlü yakışıklı oyuncu Tom Cruise'a şöhret kapılarını açan Top Gun filmindeki partneri Kelly McGillis'in, son hali yeniden gündeme geldi.

84 yaşındaki Zekai Tunca’nın son hali şaşırttı! Çıktığı mekanda yorumuyla beğeni topladı!

Amerikalı oyuncu Kelly McGillis, Top Gun filmi çekildiğinde 29 yaşındaydı.

84 yaşındaki Zekai Tunca’nın son hali şaşırttı! Çıktığı mekanda yorumuyla beğeni topladı!

Bir dönemin efsane sarışını olan yıldız oyuncunun yaşlanmış hali herkesi şaşırttı.

84 yaşındaki Zekai Tunca’nın son hali şaşırttı! Çıktığı mekanda yorumuyla beğeni topladı!

Bir döneme damgasını vuran Tom Cruise ile başrollerini paylaştığı Top Gun filmi ile hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Kelly McGillis adeta tanınmaz hale geldi.

84 yaşındaki Zekai Tunca’nın son hali şaşırttı! Çıktığı mekanda yorumuyla beğeni topladı!

67 yaşında olan Kelly'nin son halini görenler gözlerine inanamadı.

84 yaşındaki Zekai Tunca’nın son hali şaşırttı! Çıktığı mekanda yorumuyla beğeni topladı!

Ünlü oyuncu Kelly McGillis'in inanılmaz değişimi gündem olurken, Tom Cruise'un değişim yaşamaması dikkat çekti.

84 yaşındaki Zekai Tunca’nın son hali şaşırttı! Çıktığı mekanda yorumuyla beğeni topladı!

İşte Kelly McGillis'in son hali...

84 yaşındaki Zekai Tunca’nın son hali şaşırttı! Çıktığı mekanda yorumuyla beğeni topladı!

Kelly McGillis kimdir?

Kelly McGillis, Amerikalı ünlü oyuncu. Kendisi 1957'de Newport Beach, Kaliforniya'da doğdu. 1980'lerin kült olmuş oyuncularından olup sinema klasikleri arasına girmiş başrolünü Tom Cruise paylaştığı 1986 yapımı Top Gun filmi ile tanınmıştır.

84 yaşındaki Zekai Tunca’nın son hali şaşırttı! Çıktığı mekanda yorumuyla beğeni topladı!

Kelly McGillis'in rol aldığı yapımlar şu şekilde:

Top Gun (1986)

Witness (1985)

The Accused (1988)

84 yaşındaki Zekai Tunca’nın son hali şaşırttı! Çıktığı mekanda yorumuyla beğeni topladı!

90'ların unutulmaz dizisi Zeyna'nın güzeller güzeli savaşçı prensesi Lucy Lawless yılların azizliğine uğrayan ünlü isimlerden.

84 yaşındaki Zekai Tunca’nın son hali şaşırttı! Çıktığı mekanda yorumuyla beğeni topladı!

Bir bönemim savaşçı prensesi Zeyna değişimi ile hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

84 yaşındaki Zekai Tunca’nın son hali şaşırttı! Çıktığı mekanda yorumuyla beğeni topladı!

Şimdi görenlerin tanımakta zorlandığı Zeyna'ya hayat veren Lucy Lawless (Zeyna) son hali ile şaşırtıyor.