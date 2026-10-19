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90’lı yıllara damga vuran klipte o da vardı! Ata Demirer’in eski hali ortaya çıktı: Görenler tanıyamadı...

Ekranların sevilen komedyeni Ata Demirer'in, ünlü olmadan önce 90'lı yıllara damga vuran nostaljik bir müzik klibinde rol aldığı ortaya çıktı. Kamera karşısına geçtiği o anları yıllar sonra fark eden takipçileri, ünlü ismin eski halini tanımakta güçlük çekti.

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Giriş Tarihi: 19.10.2026 15:15 Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 15:25
90’lı yıllara damga vuran klipte o da vardı! Ata Demirer’in eski hali ortaya çıktı: Görenler tanıyamadı...

Türk sineması ve mizah dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Ata Demirer, bugüne kadar imza attığı başarılı projeler ve sahne performanslarıyla milyonların gönlünde taht kurdu.

90’lı yıllara damga vuran klipte o da vardı! Ata Demirer’in eski hali ortaya çıktı: Görenler tanıyamadı...

Ancak ünlü komedyenin sanat hayatının ilk yıllarına dayanan ve pek az kişinin bildiği geçmişi, nostalji rüzgarları estiren bir detayla yeniden gündeme geldi.

90’lı yıllara damga vuran klipte o da vardı! Ata Demirer’in eski hali ortaya çıktı: Görenler tanıyamadı...

90'lı yılların müzik dünyasına damga vuran eğlenceli şarkılardan biri olan "İsmail" klibini izleyenler, yıllar sonra şaşırtıcı bir sürprizle karşılaştı.

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90’lı yıllara damga vuran klipte o da vardı! Ata Demirer’in eski hali ortaya çıktı: Görenler tanıyamadı...

Kariyerinin henüz çok başında, gençlik yıllarında kamera karşısına geçen Ata Demirer'in, hafızalara kazınan o meşhur klipte rol aldığı ortaya çıktı.

90’lı yıllara damga vuran klipte o da vardı! Ata Demirer’in eski hali ortaya çıktı: Görenler tanıyamadı...

Ünlü ismin klibin renkli sahnelerindeki hallerini ve yıllar içerisindeki değişimini fark eden izleyiciler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

90’lı yıllara damga vuran klipte o da vardı! Ata Demirer’in eski hali ortaya çıktı: Görenler tanıyamadı...

Sanat hayatının ilk yıllarına ait bu sempatik halleri, usta komedyenin sevenlerine keyifli ve eğlenceli bir nostalji yaşattı.

90’lı yıllara damga vuran klipte o da vardı! Ata Demirer’in eski hali ortaya çıktı: Görenler tanıyamadı...

'AŞK YOK OLMAKTIR' ŞARKISINDAKİ HUNHARCA BATERİ ÇALAN O İSMİ TANIYOR MUSUNUZ?

Güçlü sesi ve yüreklere dokunan besteleriyle efsaneleşen Yıldız Tilbe, 90'lı yıllardan bu yana hayatımızın her anına eşlik etmeye devam ediyor.

90’lı yıllara damga vuran klipte o da vardı! Ata Demirer’in eski hali ortaya çıktı: Görenler tanıyamadı...

Her şarkısıyla ayrı bir hikaye anlatan ünlü sanatçının, özellikle bir eseri var ki üzerinden onlarca yıl geçse de popülerliğini hiç yitirmedi...

90’lı yıllara damga vuran klipte o da vardı! Ata Demirer’in eski hali ortaya çıktı: Görenler tanıyamadı...

Bu eserin adı şüphesiz, her dinleyişte insanı derin bir hüzne boğan 'Aşk Yok Olmaktır'dan başkası değil. Sözü ve müziği kadar çekilen klibiyle de döneme damga vuran bu efsane parça, meğer içinde yıllarca saklı kalan dev bir sürprizi barındırıyormuş.

90’lı yıllara damga vuran klipte o da vardı! Ata Demirer’in eski hali ortaya çıktı: Görenler tanıyamadı...

Klibi dikkatli gözlerle izleyenlerin gözünden kaçmayan, şarkının ritmine ayak uydurarak arkada adeta kendinden geçmişçesine hunharca bateri çalan o karizmatik ve çılgın müzisyen, meğer hiçbirimizin yabancısı değilmiş.

90’lı yıllara damga vuran klipte o da vardı! Ata Demirer’in eski hali ortaya çıktı: Görenler tanıyamadı...

Herkesin sıradan bir figüran ya da profesyonel bir baterist sandığı o gizemli isim, 90'lı yıllarda şarkılarıyla, tarzıyla ve o dönem dillere pelesenk olan "Yolcu" hitiyle milyonları peşinden sürükleyen Ali Güven'in ta kendisiydi!

90’lı yıllara damga vuran klipte o da vardı! Ata Demirer’in eski hali ortaya çıktı: Görenler tanıyamadı...

Dönemin iki dev ismini aynı klipte buluşturan bu nostaljik detay, yıllar sonra yeniden gündem olurken, Ali Güven'in klipteki o enerjik performansı yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

90’lı yıllara damga vuran klipte o da vardı! Ata Demirer’in eski hali ortaya çıktı: Görenler tanıyamadı...

"Vazgeçtim" şarkısı da 'Aşk Yok Olmaktır' gibi Yıldız Tilbe'nin içli yorumuyla adeta devleşirken, yalnızca radyolarda değil, duygusal klibiyle de hafızalara kazınmıştı.

90’lı yıllara damga vuran klipte o da vardı! Ata Demirer’in eski hali ortaya çıktı: Görenler tanıyamadı...

Klipte Tilbe'nin yakışıklılığıyla dikkatleri çeken o genç de o dönem herkes tarafından merak edilmişti.

90’lı yıllara damga vuran klipte o da vardı! Ata Demirer’in eski hali ortaya çıktı: Görenler tanıyamadı...

MEĞER KURTLAR VADİSİ'NİN EFSANESİYMİŞ!

Meğer bu isim, Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde 'Memati' karakteriyle efsaneleşen Gürkan Uygun'dan başkası değil!

90’lı yıllara damga vuran klipte o da vardı! Ata Demirer’in eski hali ortaya çıktı: Görenler tanıyamadı...

Şimdilerde sert mizacı ve karizmatik rolleriyye tanınan usta oyuncunun o görüntülerü sosyal medyada yeniden gündem oldu.

90’lı yıllara damga vuran klipte o da vardı! Ata Demirer’in eski hali ortaya çıktı: Görenler tanıyamadı...

"Memati" imajından çok uzak olan bu halleri, ünlü oyuncunun hayranlarını hem şaşırttı hem de gülümsetti.

90’lı yıllara damga vuran klipte o da vardı! Ata Demirer’in eski hali ortaya çıktı: Görenler tanıyamadı...

ÇELİK'İN KLİBİNDEKİ 'TELLİ' KIZI TANIDINIZ MI?

Türk pop müziğinin altın çağı olan 90'lı yıllarda, öyle şarkılar yapıldı ki aradan çeyrek asır geçse de melodisi kulağımıza çalındığında bizi o günlere götürmeye yetiyor.

90’lı yıllara damga vuran klipte o da vardı! Ata Demirer’in eski hali ortaya çıktı: Görenler tanıyamadı...

Bu unutulmaz eserlerden biri de kuşkusuz, romantik sözleri ve samimiyetiyle bir dönemin evlenme teklifi marşı haline gelen Çelik'in efsane şarkısıydı...

90’lı yıllara damga vuran klipte o da vardı! Ata Demirer’in eski hali ortaya çıktı: Görenler tanıyamadı...

"Benimle Evlenir Misin?" şarkısı, Çelik'in kadife sesiyle listeleri altüst ederken, klibindeki o sıcacık hikaye de izleyenlerin içini ısıtmıştı.

90’lı yıllara damga vuran klipte o da vardı! Ata Demirer’in eski hali ortaya çıktı: Görenler tanıyamadı...

Ancak o klipte, şarkı kadar dikkat çeken bir detay daha vardı... Çelik'in karşısında utangaç tavırlarıyla süzülen, dişlerindeki tellerle sempatik bir görüntü sergileyen o genç kız...

90’lı yıllara damga vuran klipte o da vardı! Ata Demirer’in eski hali ortaya çıktı: Görenler tanıyamadı...

O dönem kimsenin dikkatini çekmeyen, sadece "klipteki kız" olarak hafızalarda yer eden o isim, meğer bugün Türkiye'nin en çok konuştuğu, podyumların tozunu attıran o dev isimmiş!

90’lı yıllara damga vuran klipte o da vardı! Ata Demirer’in eski hali ortaya çıktı: Görenler tanıyamadı...

MEĞER PODYUMLARIN KRALİÇESİYMİŞ!

Tam 28 yıl sonra arşivlerden çıkan o görüntüler sosyal medyayı salladı.

90’lı yıllara damga vuran klipte o da vardı! Ata Demirer’in eski hali ortaya çıktı: Görenler tanıyamadı...

Meğer o günlerde dişinde tellerle kamera karşısına geçen o gencecik kız; zarafetiyle, stiliyle ve başarılarıyla yıllardır gündemden düşmeyen Çağla Şıkel'den başkası değilmiş!

90’lı yıllara damga vuran klipte o da vardı! Ata Demirer’in eski hali ortaya çıktı: Görenler tanıyamadı...

Şimdilerde kusursuz fiziği, kendine has tarzı ve podyumdaki devleşen adımlarıyla tanınan ünlü modelin, 1998 yılına ait bu görüntüleri hayranlarını adeta şoke etti.