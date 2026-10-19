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90’lı yıllara damga vuran klipte o da vardı! Ata Demirer’in eski hali ortaya çıktı: Görenler tanıyamadı...
90’lı yıllara damga vuran klipte o da vardı! Ata Demirer’in eski hali ortaya çıktı: Görenler tanıyamadı...
Ekranların sevilen komedyeni Ata Demirer'in, ünlü olmadan önce 90'lı yıllara damga vuran nostaljik bir müzik klibinde rol aldığı ortaya çıktı. Kamera karşısına geçtiği o anları yıllar sonra fark eden takipçileri, ünlü ismin eski halini tanımakta güçlük çekti.
Giriş Tarihi: 19.10.2026 15:15
Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 15:25