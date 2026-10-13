Ata Demirer'in başı dolandırıcılarla dertte! "Arayan numarayı bildirin"

O NUMARAYI ANINDA EMNİYET GÜÇLERİNE BİLDİRİN!

Açıklamasında sadece "inanmayın" demekle kalmayan komedyen, böyle bir telefon veya mesajla karşılaşan vatandaşların izlemesi gereken yöntemi de net bir dille ifade etti. Kendisini, kardeşini ya da ailesinden birini referans göstererek para talep eden kişilerin tespiti için vatandaşların duyarlı olmasını istedi.