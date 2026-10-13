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Giriş Tarihi: 13.10.2026 08:24 Son Güncelleme: 13.10.2026 08:33

Ata Demirer'in başı dolandırıcılarla dertte! "Arayan numarayı bildirin"

Ünlü komedyen Ata Demirer, bu kez kimseyi güldürmedi. Sosyal medya hesabından "Kamuoyuna duyuru" başlığıyla ciddi bir konuyu ele alan ünlü sanatçı, kendisinin ve kardeşi Cenk Demirer'in adını alet eden dolandırıcılara karşı adeta alarm verdi. İşte Ata Demirer’in dolandırıcı çetelerine karşı o uyarısı...

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Ata Demirer’in başı dolandırıcılarla dertte! Arayan numarayı bildirin
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Sahnelerin, beyaz perdenin ve ekranların sevilen isimlerinden biri olan Ata Demirer, her zaman görmeye alışık olduğumuz o neşeli, kahkaha dolu ve esprili imajını bir kenara bırakarak bu kez ciddi bir konuyla gündeme geldi.

Ege sahillerinden yaptığı huzur dolu paylaşımları ve muzip videolarıyla sosyal medyada da geniş bir hayran kitlesi bulunan Demirer, bu defa yayınladığı uyarı metniyle gündemde.

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ALIŞILMADIK PAYLAŞIM ŞAŞIRTTI

Yıllardır hem beyaz perdede hem de tiyatro sahnelerinde Türk halkının yüzünü güldüren Ata Demirer, mizah dünyasına damga vuran isimlerden biri.

Sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda müzisyenliği ve doğayla iç içe mütevazı yaşantısıyla da takdir toplayan komedyen, sosyal medya hesaplarını genellikle eğlenceli anlarını paylaşmak için kullanıyordu.

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"KAMUOYUNA DUYURU"

Ancak başarılı sanatçının profilinde beliren "Kamuoyuna Duyuru" görseli, dikkat çekti. Paylaşımın içeriği okunduğunda ise meselenin ciddiyeti ve ünlü ismin neden böyle bir adım attığı netleşti.

KENDİ ADI VE KARDEŞİ CENK DEMİRER KULLANILIYOR

Son zamanlarda ünlü isimlerin, kimliklerine bürünerek vatandaşları dolandırmaya çalışan çetelerin varlığı bilinirken, bu tehlikeli ağın hedefinde bu kez Demirer ailesi yer aldı. Ünlü komedyen, hem kendi popülerliğini hem de kardeşi Cenk Demirer'in adını kullanarak telefon açan veya mesaj atan sahtekarlara karşı uyarıda bulundu.

Ata Demirer, kendisini ve ailesini bahane ederek finansal talepte bulunan kişilerin tamamen dolandırıcı olduğunun altını çizerek sosyal medya hesabından şu kritik mesajı paylaştı:

"ARAMIZDAN BİRİ GİBİ DAVRANIP PARA İSTEYEBİLİRLER!"

"Kamuoyuna Duyuru: Telefonda kendini Ata Demirer veya kardeşim Cenk Demirer olarak tanıtan veya ailemize mensup bir yakınımız olduğunu iddia edip borç, acil nakit, destek v.s. isteyen herhangi bir kişiye itibar etmeyip gerekli güvenlik birimlerine arayan numarayı bildiriniz."

Metinde doğrudan yaşanmış somut bir mağduriyet vakasının detayları paylaşılmasa da, ünlü oyuncunun bu adımı olası bir dolandırıcılık kumpasını erkenden engellemek amacıyla attığı değerlendirildi.

O NUMARAYI ANINDA EMNİYET GÜÇLERİNE BİLDİRİN!

Açıklamasında sadece "inanmayın" demekle kalmayan komedyen, böyle bir telefon veya mesajla karşılaşan vatandaşların izlemesi gereken yöntemi de net bir dille ifade etti. Kendisini, kardeşini ya da ailesinden birini referans göstererek para talep eden kişilerin tespiti için vatandaşların duyarlı olmasını istedi.

Demirer, bu tür aramaları gerçekleştiren dolandırıcıların kullandığı telefon numaralarının zaman kaybetmeden emniyet güçlerine ve güvenlik birimlerine aktarılması gerektiğinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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Ata Demirer'in başı dolandırıcılarla dertte! "Arayan numarayı bildirin"
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