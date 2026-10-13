Ata Demirer'in başı dolandırıcılarla dertte! "Arayan numarayı bildirin"

Sahnelerin, beyaz perdenin ve ekranların sevilen isimlerinden biri olan Ata Demirer, her zaman görmeye alışık olduğumuz o neşeli, kahkaha dolu ve esprili imajını bir kenara bırakarak bu kez ciddi bir konuyla gündeme geldi.
Yıllardır hem beyaz perdede hem de tiyatro sahnelerinde Türk halkının yüzünü güldüren Ata Demirer, mizah dünyasına damga vuran isimlerden biri.
Sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda müzisyenliği ve doğayla iç içe mütevazı yaşantısıyla da takdir toplayan komedyen, sosyal medya hesaplarını genellikle eğlenceli anlarını paylaşmak için kullanıyordu.
Ancak başarılı sanatçının profilinde beliren "Kamuoyuna Duyuru" görseli, dikkat çekti. Paylaşımın içeriği okunduğunda ise meselenin ciddiyeti ve ünlü ismin neden böyle bir adım attığı netleşti.
Son zamanlarda ünlü isimlerin, kimliklerine bürünerek vatandaşları dolandırmaya çalışan çetelerin varlığı bilinirken, bu tehlikeli ağın hedefinde bu kez Demirer ailesi yer aldı. Ünlü komedyen, hem kendi popülerliğini hem de kardeşi Cenk Demirer'in adını kullanarak telefon açan veya mesaj atan sahtekarlara karşı uyarıda bulundu.
Ata Demirer, kendisini ve ailesini bahane ederek finansal talepte bulunan kişilerin tamamen dolandırıcı olduğunun altını çizerek sosyal medya hesabından şu kritik mesajı paylaştı:
"Kamuoyuna Duyuru: Telefonda kendini Ata Demirer veya kardeşim Cenk Demirer olarak tanıtan veya ailemize mensup bir yakınımız olduğunu iddia edip borç, acil nakit, destek v.s. isteyen herhangi bir kişiye itibar etmeyip gerekli güvenlik birimlerine arayan numarayı bildiriniz."
Metinde doğrudan yaşanmış somut bir mağduriyet vakasının detayları paylaşılmasa da, ünlü oyuncunun bu adımı olası bir dolandırıcılık kumpasını erkenden engellemek amacıyla attığı değerlendirildi.
Açıklamasında sadece "inanmayın" demekle kalmayan komedyen, böyle bir telefon veya mesajla karşılaşan vatandaşların izlemesi gereken yöntemi de net bir dille ifade etti. Kendisini, kardeşini ya da ailesinden birini referans göstererek para talep eden kişilerin tespiti için vatandaşların duyarlı olmasını istedi.