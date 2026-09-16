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Adana'da yeni bir hikaye doğuyor! Güneşin Doğduğu Yer'de Kenan ve Leyla'nın aşkı tüm dengeleri değiştirecek! 

Başrollerini Burak Özçivit, Beyza Gümülcine, Sibel Taşçıoğlu ve daha birçok usta ismin paylaştığı atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer, ilk bölümüyle 17 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelecek.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 16.09.2026 10:58 Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 11:08
Adana’da yeni bir hikaye doğuyor! Güneşin Doğduğu Yer’de Kenan ve Leyla’nın aşkı tüm dengeleri değiştirecek!

Berlin Duvarı'nın yıkıldığı o meşhur günde fotoğraf çekmek için olayların ortasına giren Leyla'nın yolu Kenan'la kesişir.

Adana’da yeni bir hikaye doğuyor! Güneşin Doğduğu Yer’de Kenan ve Leyla’nın aşkı tüm dengeleri değiştirecek!

Annesi Alman, babası Türk olan Leyla iyilik meleği bir genç kadındır. Türk babası tarafından küçük yaşta terk edilmesi Leyla'nın hayatında derin izler bırakırken, kardeşi Suzi ise onun en hassas noktalarından biridir.

Güneşin Doğduğu Yer'in 1. Bölüm 2. Tanıtımı yayınlandı | Video

Adana’da yeni bir hikaye doğuyor! Güneşin Doğduğu Yer’de Kenan ve Leyla’nın aşkı tüm dengeleri değiştirecek!

Ve Leyla'nın 'asla' dediği şey gerçekleşir; bir Türk erkeğine aşık olur. Yıldırım hızıyla büyüyen bu aşk, ikisinin de hayatını değiştirecek güçlü bir bağa dönüşür.

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Adana’da yeni bir hikaye doğuyor! Güneşin Doğduğu Yer’de Kenan ve Leyla’nın aşkı tüm dengeleri değiştirecek!

Adana'nın varlıklı ve köklü ailelerinden birinin oğlu olan Kenan için ise Leyla'dan vazgeçmek kolay değildir.

Adana’da yeni bir hikaye doğuyor! Güneşin Doğduğu Yer’de Kenan ve Leyla’nın aşkı tüm dengeleri değiştirecek!

Ailesine ve köklerine bağlı olan Kenan, bir yanda ailesine karşı taşıdığı sorumluluklar, diğer yanda Leyla'ya duyduğu büyük aşkla karşı karşıya kalır.

Adana’da yeni bir hikaye doğuyor! Güneşin Doğduğu Yer’de Kenan ve Leyla’nın aşkı tüm dengeleri değiştirecek!

Kenan ve Leyla'nın Berlin'de başlayan büyük aşkı, 90'ların Adana'sına uzanırken iki farklı dünyanın kapıları da birbirine açılır.

Adana’da yeni bir hikaye doğuyor! Güneşin Doğduğu Yer’de Kenan ve Leyla’nın aşkı tüm dengeleri değiştirecek!

Kenan'ın ailesine olan bağlılığı ile Leyla'ya duyduğu büyük aşk arasında nasıl bir yol çizeceği, Leyla'nın ise bu aşk için neleri göze alacağı büyük merak uyandıracak.

Adana’da yeni bir hikaye doğuyor! Güneşin Doğduğu Yer’de Kenan ve Leyla’nın aşkı tüm dengeleri değiştirecek!

Güneşin Doğduğu Yer ilk bölümüyle 17 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelecek.

Adana’da yeni bir hikaye doğuyor! Güneşin Doğduğu Yer’de Kenan ve Leyla’nın aşkı tüm dengeleri değiştirecek!

Güneşin Doğduğu Yer ilk bölümüyle 17 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelecek.

Adana’da yeni bir hikaye doğuyor! Güneşin Doğduğu Yer’de Kenan ve Leyla’nın aşkı tüm dengeleri değiştirecek!

Güneşin Doğduğu Yer ilk bölümüyle 17 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelecek.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör