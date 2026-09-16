Adana'da yeni bir hikaye doğuyor! Güneşin Doğduğu Yer'de Kenan ve Leyla'nın aşkı tüm dengeleri değiştirecek! 

Annesi Alman, babası Türk olan Leyla iyilik meleği bir genç kadındır. Türk babası tarafından küçük yaşta terk edilmesi Leyla'nın hayatında derin izler bırakırken, kardeşi Suzi ise onun en hassas noktalarından biridir.

Güneşin Doğduğu Yer'in 1. Bölüm 2. Tanıtımı yayınlandı | Video