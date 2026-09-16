Trend
Galeri
Trend Magazin
Adana'da yeni bir hikaye doğuyor! Güneşin Doğduğu Yer'de Kenan ve Leyla'nın aşkı tüm dengeleri değiştirecek!
Adana'da yeni bir hikaye doğuyor! Güneşin Doğduğu Yer'de Kenan ve Leyla'nın aşkı tüm dengeleri değiştirecek!
Başrollerini Burak Özçivit, Beyza Gümülcine, Sibel Taşçıoğlu ve daha birçok usta ismin paylaştığı atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer, ilk bölümüyle 17 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelecek.
Giriş Tarihi: 16.09.2026 10:58
Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 11:08