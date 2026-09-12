Güneşin Doğduğu Yer'in 1. Bölüm 2. Tanıtımı yayınlandı | Video

12 Eylül 2026 10:48

Atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği yeni sezonun iddialı dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer'den izleyicileri heyecanlandıran yeni bir tanıtım yayınlandı. Kenan ve Leyla'nın büyük aşkını ekrana taşıyacak olan dizi, 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle Atv'de izleyiciyle buluşacak.