Esra Erol'da yeni sezonuyla 31 Ağustos'ta atv'de! | Video

28 Ağustos 2026 14:43

Bu sezon da Esra Erol, yalnızca sorunları ekrana taşımayacak; çözümün bir parçası olmayı sürdürecek. Boşanma sürecinde çocukları mağdur eden velayet mücadelelerinden, yıllardır ailesine kavuşamayanlara, kayıp evladını arayan ailelere kadar pek çok insanımızın yardım talebine cevap verecek. Aileleri buluşturacak, iyilikte iş birliğini çoğaltacak ve toplumsal iyileşmeye katkı sunan çözümler üretecek. Yeni sezonda da hepimize aile olmanın önemini hatırlatmaya, çözüm arayanlara “Yalnız değilsiniz” demeye devam edecek. Yine çok izlenecek, yine çok sevilecek.