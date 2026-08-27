Var Mısın Yok Musun 35. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video
27 Ağustos 2026 10:41
Televizyon tarihine damga vuran yarışma “Var Mısın Yok Musun”un 34.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu. Bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
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