Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonuyla 31 Ağustos Pazartesi atv'de! | Video

28 Ağustos 2026 14:41

Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını Müge Anlı’da bulacak. Yaptığı programının yanı sıra hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de dev iyilik hareketlerinin mimarı olan Müge Anlı, milyonlarca insana umut olmaya devam edecek. Anlı, yeni sezonda da gündeme damga vuracak dosyaları, çözüme kavuşacak olayları ve hayatlara dokunan iyilik hareketleriyle izleyicisiyle buluşacak.