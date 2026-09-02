Güneşin Doğduğu Yer 17 Eylül Perşembe atv'de | Video

02 Eylül 2026 09:01

Atv’nin, yapımını TİMSBİ Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali’nin oturduğu, yeni sezonun iddialı yapımı ‘Güneşin Doğduğu Yer’, 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluşacak. Dizinin çekimleri ise tüm hızıyla devam ediyor.