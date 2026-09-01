Video Fragman Mercan Köşk’ten duygu dolu yeni tanıtım | Video
Mercan Köşk’ten duygu dolu yeni tanıtım | Video

Mercan Köşk’ten duygu dolu yeni tanıtım | Video

01 Eylül 2026 10:16

Atv’nin yeni sezon dizilerinden FARO ve Sinehane ortak yapımı olan, merakla beklenen yeni dizi ‘Mercan Köşk’, 5 Eylül Cumartesi akşamı atv ekranlarında yayın hayatına başlıyor. İlk bölüm öncesi izleyiciyle buluşan yeni tanıtım, hikayenin duygusal derinliğine dair çarpıcı ipuçları veriyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
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