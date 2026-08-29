Aşk ve Taht 1. Bölüm 2. Tanıtımı yayınlandı | Video
29 Ağustos 2026 13:25
Aşk, taht ve iktidar mücadelesinin ortasında Sultan Alaeddin Keykubat'ın zindandan tahta uzanan yolculuğunun hikayesi "Aşk ve Taht"ın yeni tanıtımı yayınlandı.
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