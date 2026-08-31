Video Fragman Atv'de yeni sezon heyecanı başlıyor... | Video
Atv'de yeni sezon heyecanı başlıyor... | Video

Atv'de yeni sezon heyecanı başlıyor... | Video

31 Ağustos 2026 14:26

Biz el ele, gönül gönüle biz beraberiz... Biz en iyiyiz, biz en öndeyiz, biz hep böyleyiz... Her sezonun birincisiyiz biz atv'yiz!

VİDEO DEVAM EDİYOR
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