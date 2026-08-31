Atv'de yeni sezon heyecanı başlıyor... | Video

31 Ağustos 2026 14:26

Biz el ele, gönül gönüle biz beraberiz... Biz en iyiyiz, biz en öndeyiz, biz hep böyleyiz... Her sezonun birincisiyiz biz atv'yiz!