Kim Milyoner Olmak İster 1248. Bölüm Fragmanı yayınlandı

05 Eylül 2026 09:28

Oktay Kaynarca'nın sunduğu efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 1248. yeni bölümüyle 6 Eylül Pazar akşamı atv'de.