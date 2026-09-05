Güneşin Doğduğu Yer İlk Bölümüyle 17 Eylül Perşembe atv’de! | Video

05 Eylül 2026 10:14

tv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu yeni sezonun iddialı yapımı 'Güneşin Doğduğu Yer'in merakla beklenen ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu. Dizi, 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle atv'de ekrana gelecek. Burak Özçivit, Beyza Gümülcine, Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik, Hilal Anay ve Devrim Yakut'u ilk kez bir arada gördüğümüz tanıtım, yayınlanır yayınlanmaz büyük yankı uyandırdı.