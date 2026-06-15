Trend
Galeri
Trend Magazin
Adeta kendisini kopyalamış! Gizem Karaca’nın kızı Yaz son haliyle sosyal medyayı salladı! "Hık demiş burnundan düşmüş"
Adeta kendisini kopyalamış! Gizem Karaca’nın kızı Yaz son haliyle sosyal medyayı salladı! "Hık demiş burnundan düşmüş"
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın kızı Yaz ile yaptığı son paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü. Annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Yaz'ın son halini görenler, "Adeta annesinin kopyası" yorumunda bulundu.
Giriş Tarihi: 15.06.2026 14:18