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Adeta kendisini kopyalamış! Gizem Karaca’nın kızı Yaz son haliyle sosyal medyayı salladı! "Hık demiş burnundan düşmüş"

Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın kızı Yaz ile yaptığı son paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü. Annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Yaz'ın son halini görenler, "Adeta annesinin kopyası" yorumunda bulundu.

Giriş Tarihi: 15.06.2026 14:18
Adeta kendisini kopyalamış! Gizem Karaca’nın kızı Yaz son haliyle sosyal medyayı salladı! Hık demiş burnundan düşmüş

"Güzel Köylü", "Eve Düşen Yıldırım" ve "İçimdeki Fırtına" dizileriyle tanınan Gizem Karaca, 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlenmişti.

Adeta kendisini kopyalamış! Gizem Karaca’nın kızı Yaz son haliyle sosyal medyayı salladı! Hık demiş burnundan düşmüş

Ekmekçi çifti, 2025 yılının haziran ayında kızları Yaz'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Adeta kendisini kopyalamış! Gizem Karaca’nın kızı Yaz son haliyle sosyal medyayı salladı! Hık demiş burnundan düşmüş

Şimdilerde vaktinin büyük bir kısmını kızı Yaz ile geçiren güzel oyuncu, son paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

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Adeta kendisini kopyalamış! Gizem Karaca’nın kızı Yaz son haliyle sosyal medyayı salladı! Hık demiş burnundan düşmüş

Kızı Yaz'la sık sık paylaşım yapan Karaca minik kızının son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Yaz'ın zaman geçtikçe annesine olan benzerliği ise herkesi oldukça şaşırttı. Karaca paylaşımıyla takipçilerinden, "Annesinin kopyası", "Hık demiş burnundan düşmüş" şeklinde birçok yorum aldı.

Adeta kendisini kopyalamış! Gizem Karaca’nın kızı Yaz son haliyle sosyal medyayı salladı! Hık demiş burnundan düşmüş

SALINCAK KEYFİNİN DİBİNE VURDULAR!

Karaca, geçen günlerde de minik Yaz'ı kucağına alarak bir parktaki salıncakta sallandığı anları paylaşmıştı. İkilinin yüzünden gülücükler eksik olmazken, o anları sosyal medya hesabından paylaşan Karaca, takipçilerinin de kalbini ısıtmıştı.

Gizem Karaca ve kızı Yaz eğlencenin dibine vurdu! Anne-kızın salıncak keyfi sosyal medyayı salladı! | Video

Adeta kendisini kopyalamış! Gizem Karaca’nın kızı Yaz son haliyle sosyal medyayı salladı! Hık demiş burnundan düşmüş

"AYNI BABASI...

Paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Gizem Karaca, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla da takipçilerini güldürmüştü. Minik Yaz'ın huysuzlandığı o sevimli anları takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, kızının o hallerini eşi Kemal Ekmekçi'ye benzetmişti.

Adeta kendisini kopyalamış! Gizem Karaca’nın kızı Yaz son haliyle sosyal medyayı salladı! Hık demiş burnundan düşmüş

Sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gören o eğlenceli ve tatlı kareye sitemkar bir not düşen Gizem Karaca, adeta eşine takılarak "Aynı babası gibi hiç sevmiyor fotoğraf çekilmeyi" ifadelerini kullanmıştı. Anne kızın o sempatik halleri sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda beğeni ve yorum toplamıştı.

Adeta kendisini kopyalamış! Gizem Karaca’nın kızı Yaz son haliyle sosyal medyayı salladı! Hık demiş burnundan düşmüş

Son dönemde Instagram hesabından sık sık kızı Yaz ile paylaşımlar yapan Karaca, geçtiğimiz günlerde de paylaştığı gönderisiyle mest etmişti.

Adeta kendisini kopyalamış! Gizem Karaca’nın kızı Yaz son haliyle sosyal medyayı salladı! Hık demiş burnundan düşmüş

"UZUN SÜRE SONRA..."

33 yaşındaki güzel oyuncu, uzun bir aradan sonra yalnızca kendisinin olduğu kareleri paylaşarak, "Uzun süre sonra benim fotoğraflarımı çektik" notunu eklemişti.

Adeta kendisini kopyalamış! Gizem Karaca’nın kızı Yaz son haliyle sosyal medyayı salladı! Hık demiş burnundan düşmüş

Samimi ve içten tavırlarıyla dikkat çeken Karaca'nın bu paylaşımı kısa sürede sevenleri tarafından hayranlıkla karşılanarak binlerce yorum ve beğeni aldı.

Adeta kendisini kopyalamış! Gizem Karaca’nın kızı Yaz son haliyle sosyal medyayı salladı! Hık demiş burnundan düşmüş

Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde kızı Yaz'la güneşli havanın tadını çıkardığı anları paylaşmıştı.

Adeta kendisini kopyalamış! Gizem Karaca’nın kızı Yaz son haliyle sosyal medyayı salladı! Hık demiş burnundan düşmüş

Paylaşımına adeta beğeni yağan ünlü oyuncu, objektiflere poz verirken neşesiyle herkesi büyülemişti.

Adeta kendisini kopyalamış! Gizem Karaca’nın kızı Yaz son haliyle sosyal medyayı salladı! Hık demiş burnundan düşmüş

Küçük Yaz'ın kahkahaları etrafa neşe saçarken, ikilinin parktaki her anı adeta birer kartpostal karesini andırmıştı.

Adeta kendisini kopyalamış! Gizem Karaca’nın kızı Yaz son haliyle sosyal medyayı salladı! Hık demiş burnundan düşmüş

Sıcak havanın keyfini sonuna kadar süren anne-kız, doyasıya eğlenmişti.

Adeta kendisini kopyalamış! Gizem Karaca’nın kızı Yaz son haliyle sosyal medyayı salladı! Hık demiş burnundan düşmüş

"ELMA VE ÇİLEKLERE TAM NOT VERDİ"

Ünlü oyuncu geçen haftalarda da Yaz ile pazar alışverişine çıkmıştı.

O anları takipçileriyle paylaşan Karaca, "Yaz Hanım Zekeriyaköy organik pazarına da uğramayı ihmal etmedi. Elmaları ve çilekleri denetledi. Tam not verdi. Esnaf memnun." notunu düşmüştü.

Adeta kendisini kopyalamış! Gizem Karaca’nın kızı Yaz son haliyle sosyal medyayı salladı! Hık demiş burnundan düşmüş

KIZIYLA YAPTIĞI PAYLAŞIMLARLA İLGİ ODAĞI OLAN DİĞER İSİM : SONGÜL ÖDEN

'Umutsuz Ev Kadınları', 'Gümüş', 'Mükemmel Çift' ve 'Oğlum' gibi projelerde rol alan Songül Öden, iş insanı Arman Bıçakçı ile 2020 yılında dünyavevine girmişti.

Adeta kendisini kopyalamış! Gizem Karaca’nın kızı Yaz son haliyle sosyal medyayı salladı! Hık demiş burnundan düşmüş

Mutlu birlikteliklerini nikahla taçlandıran çiftten, bir süre sonra müjdeli haber gelerek bebek beklediklerini açıklamıştı.

Adeta kendisini kopyalamış! Gizem Karaca’nın kızı Yaz son haliyle sosyal medyayı salladı! Hık demiş burnundan düşmüş

44 yaşında ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Öden, 27 Ocak'ta kızı Sone Larin'i kucağına almıştı.

Adeta kendisini kopyalamış! Gizem Karaca’nın kızı Yaz son haliyle sosyal medyayı salladı! Hık demiş burnundan düşmüş

Aile yaşantısını gözlerden uzak tutan Öden son olarak 2 yaşına giren kızının doğum gününü kutladı.

Adeta kendisini kopyalamış! Gizem Karaca’nın kızı Yaz son haliyle sosyal medyayı salladı! Hık demiş burnundan düşmüş

"BÜTÜN GÜZELLİKLER ETRAFINDA OLSUN"

Instagram hesabından kızıyla fotoğraflarını peş peşe yayınlayan Öden, Bugün iki yaşındasın kadife kızım; Ayakların biraz daha yere basıyor, ama kalbin hâlâ gökyüzünde. Koşuyorsun, düşüyorsun, kalkıyorsun; her seferinde dünyaya yeniden inanarak…
Ve zaman sen geldiğinden beri başka akıyor.Daha yavaş,daha gerçek, daha kalpten. Dünyadaki bütün iyilikler güzellikler etrafında olsun. Bize de; sağlıklı bir ömür diliyorum .Merhametimizle,sevgimizle ve şefkatimizle sana uzun zaman eşlik edebilmek için…" notuyla takipçilerini duygulandırdı. Güzel oyuncu duygusal paylaşımıyla sevenlerinden birçok beğeni ve yorum aldı.

Adeta kendisini kopyalamış! Gizem Karaca’nın kızı Yaz son haliyle sosyal medyayı salladı! Hık demiş burnundan düşmüş

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN GÖZLERDEN UZAK KALAN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

NAZAN ÖNCEL

2000'li yılların başarılı şarkıcıları arasında yer alan Nazan Öncel, bir süre yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle magazin gündeminde yer almıştı.

Adeta kendisini kopyalamış! Gizem Karaca’nın kızı Yaz son haliyle sosyal medyayı salladı! Hık demiş burnundan düşmüş

"Erkekler De Yanar" ve "Aşkım Baksana Bana" şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Öncel, sağlığına kavuşmasının ardından yeniden gündeme geldi.

Adeta kendisini kopyalamış! Gizem Karaca’nın kızı Yaz son haliyle sosyal medyayı salladı! Hık demiş burnundan düşmüş

Ünlü şarkıcı bu kez, alışveriş yaptığı sırada bir hayranıyla arasında geçen diyalogla dikkat çekti.

Adeta kendisini kopyalamış! Gizem Karaca’nın kızı Yaz son haliyle sosyal medyayı salladı! Hık demiş burnundan düşmüş

2023 yılında oğlu Serkan Öncel'i evlendiren Nazan Öncel'e, karşılaştığı bir hayranı tarafından, "Oğlunuzu yeni evlendirmiştiniz değil mi, evlilik sözleşmesi yapmış mıydınız?" sorusu yöneltildi.

Adeta kendisini kopyalamış! Gizem Karaca’nın kızı Yaz son haliyle sosyal medyayı salladı! Hık demiş burnundan düşmüş

"DÜNYA MALI DÜNYADA KALIYOR"

Bu soruya adeta tokat gibi bir yanıt veren Nazan Öncel, şu ifadeleri kullandı: "Sırf mal - mülk için müstakbel gelinimin haysiyetiyle oynamam mı gerekiyor ya da böyle bir şey için oğlumu mu mutsuz etmem lazım? Bu, benim çok yabancısı olduğum bir duygu. Siz yanlış adrestesiniz, yanlış anlamayın ama dünya malı dünyada kalıyor. Geçiniz bunları efendim, geçiniz…" Ünlü şarkıcının dobra tavırları ve gelinine karşı sergilediği bu net duruş, sosyal medyada takdir topladı.