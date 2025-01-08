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Adeta nispet yapar gibi... Devrim Özkan'dan peş peşe paylaşım yağdı! "Gözümüz gönlümüz açıldı"
Adeta nispet yapar gibi... Devrim Özkan'dan peş peşe paylaşım yağdı! "Gözümüz gönlümüz açıldı"
Galatasaray'lı Lucas Torreira ile birkaç hafta önce ilişki yaşayan ve yakın zamanda evlenmesi beklenen güzel oyuncu Devrim Özkan, aldığı ayrılık kararı ile çok konuşulmuştu. Devrim Özkan neden ayrıldıklarına dair herhangi bir açıklama yapmayarak, verdiği ilişki tavsiyesi ile dikkatleri çekmişti. Güzel oyuncu son olarak yeni bir paylaşıma imza attı. Devrim Özkan'ın peş peşe paylaştığı fotoğrafları görenler mest oldu Bazı takipçilerin 'nispet yapar gibi' dediği o pozlara bir de siz bakın!
Giriş Tarihi: 08.01.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 15:45