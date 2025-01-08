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Adeta nispet yapar gibi... Devrim Özkan'dan peş peşe paylaşım yağdı! "Gözümüz gönlümüz açıldı"

Galatasaray'lı Lucas Torreira ile birkaç hafta önce ilişki yaşayan ve yakın zamanda evlenmesi beklenen güzel oyuncu Devrim Özkan, aldığı ayrılık kararı ile çok konuşulmuştu. Devrim Özkan neden ayrıldıklarına dair herhangi bir açıklama yapmayarak, verdiği ilişki tavsiyesi ile dikkatleri çekmişti. Güzel oyuncu son olarak yeni bir paylaşıma imza attı. Devrim Özkan'ın peş peşe paylaştığı fotoğrafları görenler mest oldu Bazı takipçilerin 'nispet yapar gibi' dediği o pozlara bir de siz bakın!

Giriş Tarihi: 08.01.2025 15:38 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 15:45
Adeta nispet yapar gibi... Devrim Özkan’dan peş peşe paylaşım yağdı! Gözümüz gönlümüz açıldı

Yaşadığı eski aşkla gündemden düşmeyen oyuncu Devrim Özkan, katıldığı bir programda gündem olmuştu. İlişki tavsiyesi veren Özkan, kısa sürede ses getirmişti.

Adeta nispet yapar gibi... Devrim Özkan’dan peş peşe paylaşım yağdı! Gözümüz gönlümüz açıldı

Uzun süredir beraber olan Torreira ve Özkan, çok sayıda spekülasyona konu olan ılımlı çıkışlarıyla dikkat çekiyordu. Ancak, çiftin ayrılık kararı alması çoğu takipçisini şaşkına uğratmıştı.

Adeta nispet yapar gibi... Devrim Özkan’dan peş peşe paylaşım yağdı! Gözümüz gönlümüz açıldı

Ayrılığın ardından sosyal medya platformlarında, birbirlerini takip etmeyi bıraktıkları ve daha önce birlikte paylaştıkları fotoğrafları kaldırdıkları fark edilmişti.

Adeta nispet yapar gibi... Devrim Özkan’dan peş peşe paylaşım yağdı! Gözümüz gönlümüz açıldı

Torreira, bu ayrılıkla ilgili sorulara cevap vermekten kaçınırken, basına verdiği sert yanıtla dikkatleri üzerine çekmişti.

Adeta nispet yapar gibi... Devrim Özkan’dan peş peşe paylaşım yağdı! Gözümüz gönlümüz açıldı

Kendisine, Özkan ile ilişkisinin durumu hakkında sorulan sorulara sinirlenerek, "Doğru ya da yanlış, bu konuda hiçbir şey sormayın," ifadelerini kullandı. Bu yanıt, basın mensupları ve hayranlar arasında büyük yankı uyandırmıştı.

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