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Aile içi sırları böyle açıkladılar! Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su’dan annesine isyan!

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan, kızları Su'yla birlikte YouTube'da bir program çekti. Pınar Altuğ, ağırladıkları kızları Su'ya sorular sordu. Aile içi 'en'leri seçen Atacan Ailesi, izleyenleri güldürdü. İşte o anlar!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.08.2026 00:23 Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 00:49
Aile içi sırları böyle açıkladılar! Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su’dan annesine isyan!

atv'nin fenomen dizisi 'Çocuklar Duymasın'da adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Pınar Altuğ ve meslektaşı Yağmur Atacan, 2008 yılında nikah masasına oturdu.

Aile içi sırları böyle açıkladılar! Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su’dan annesine isyan!

Çiftin bu evliliğinden 2009 yılında Su adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

Aile içi sırları böyle açıkladılar! Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su’dan annesine isyan!

Yıllardır örnek çiftler arasında gösterilen Altuğ ve Atacan, zaman zaman özel hayatlarından kesitleri takipçileriyle paylaşırken, samimi açıklamalarıyla da dikkat çekiyor.

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Aile içi sırları böyle açıkladılar! Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su’dan annesine isyan!

Son olarak Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile tatillerini Bodrum'da teknede geçiriyor. Uzun yıllardır tekneyle açılan çift, bir ara bu sevdalarına ara verip teknelerini satmıştı. Çift, eski günlerine geri dönüp yeniden tekneyle denizlere açılmıştı. Atacan ve Altuğ, kimi zaman tavla oynadı, kimi zaman da denize girip keyif yapmıştı.

Aile içi sırları böyle açıkladılar! Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su’dan annesine isyan!

KIZLARIYLA ÇEKTİKLERİ YENİ VİDEO İLGİ GÖRDÜ

Atacan Ailesi, sık sık paylaştıkları YouTube videolarıyla takipçilerine sürpriz yapıyor. Ünlü ailenin bu kez yeni videosu sosyal medyada ilgi gördü.

Aile içi sırları böyle açıkladılar! Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su’dan annesine isyan!

KIZLARINI KONUK ETTİLER

Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ, bu kez kızlar Su'yu kanallarında konuk etti.

Aile içi sırları böyle açıkladılar! Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su’dan annesine isyan!

SORULARIYLA SU'YU TERLETTİLER

Ünlü çift, hazırladıkları sorularla Su'yu biraz terletti.

Aile içi sırları böyle açıkladılar! Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su’dan annesine isyan!

Su Atacan hem aile sırlarını, hem de ailenin 'en'lerini açıkladı.

Aile içi sırları böyle açıkladılar! Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su’dan annesine isyan!

Su Atacan, annesi Pınar Altuğ'un güneşe olan sevgisini anlattı. İsyan eden Su, "Annem sürekli güneşleniyor. Tüm gün güneşin altında olup bir insan nasıl sıkılmayabilir? Güneşlenmek ve yanık olmak istiyorum. Güneşte yatmış olmaktan nefret ediyorum ama annem gidiyor güneşte yatıyor, koruma sürüyor güneşte yatıyor. Deli misin ya? Yanmayacaksan niye güneşte yatıyorsun?" şeklinde konuştu.

Aile içi sırları böyle açıkladılar! Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su’dan annesine isyan!

Pınar Altuğ ise kızına esprili bir şekilde, "Adını 'Güneş' koymadığıma dua et. Koyabilirdik de" dedi.

Aile içi sırları böyle açıkladılar! Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su’dan annesine isyan!

Aile içi sırları böyle açıkladılar! Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızları Su'dan annesine isyan!

Aile içi sırları böyle açıkladılar! Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su’dan annesine isyan!

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler...

ÖZGÜN UĞURLU-NİDA KARAÇAR

Aile içi sırları böyle açıkladılar! Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su’dan annesine isyan!

NAZLI BULUM- DORUK KAYA

Aile içi sırları böyle açıkladılar! Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su’dan annesine isyan!

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

Aile içi sırları böyle açıkladılar! Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su’dan annesine isyan!

DUA LİPA-CALLUM TURNER

Aile içi sırları böyle açıkladılar! Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su’dan annesine isyan!

HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR

Aile içi sırları böyle açıkladılar! Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su’dan annesine isyan!

ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS

Aile içi sırları böyle açıkladılar! Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su’dan annesine isyan!

MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA

Aile içi sırları böyle açıkladılar! Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su’dan annesine isyan!

ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN

Aile içi sırları böyle açıkladılar! Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su’dan annesine isyan!

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

Aile içi sırları böyle açıkladılar! Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su’dan annesine isyan!

GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY

Aile içi sırları böyle açıkladılar! Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su’dan annesine isyan!

BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU

Aile içi sırları böyle açıkladılar! Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su’dan annesine isyan!

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Aile içi sırları böyle açıkladılar! Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su’dan annesine isyan!

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Aile içi sırları böyle açıkladılar! Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su’dan annesine isyan!

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR