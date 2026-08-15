Aile içi sırları böyle açıkladılar! Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su’dan annesine isyan!

Su Atacan, annesi Pınar Altuğ'un güneşe olan sevgisini anlattı. İsyan eden Su, "Annem sürekli güneşleniyor. Tüm gün güneşin altında olup bir insan nasıl sıkılmayabilir? Güneşlenmek ve yanık olmak istiyorum. Güneşte yatmış olmaktan nefret ediyorum ama annem gidiyor güneşte yatıyor, koruma sürüyor güneşte yatıyor. Deli misin ya? Yanmayacaksan niye güneşte yatıyorsun?" şeklinde konuştu.