Trend Galeri Trend Magazin Ajda Pekkan tarzıyla yine konsere damga vurdu!

Ajda Pekkan tarzıyla yine konsere damga vurdu!

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, geçtiğimiz gün bir konser verdi. Ajda Pekkan, konserde tarzıyla yine gündem oldu. İşte Süper Star'ın konsere damga vuran o kostümü!

Giriş Tarihi: 11.06.2026 21:49
Ajda Pekkan tarzıyla yine konsere damga vurdu!

Türk müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan, bayramın ikinci günü Kıbrıs'ta sahne alarak sevenlerine müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir gece yaşattı.

Ajda Pekkan tarzıyla yine konsere damga vurdu!

Her zaman olduğu gibi yoğun ilgi gören konserde salonu tamamen dolduran müzikseverler; Pekkan'ın sahne enerjisi ve repertuvarı ile bayram coşkusunu zirvede yaşamıştı.

Ajda Pekkan tarzıyla yine konsere damga vurdu!

Sevilen şarkılarını art arda seslendiren Ajda Pekkan, gece boyunca alkış yağmuruna tutulmuştu. Konser boyunca seyircisiyle kurduğu sıcak iletişimiyle herkesi mest eden Süperstar'a izleyenler her şarkıda hep bir ağızdan eşlik etmişti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ajda Pekkan tarzıyla yine konsere damga vurdu!

Gecenin en çok konuşulan detaylarından biri ise Pekkan'ın altın rengi detaylarla bezenmiş elbisesi olmuştu.

Ajda Pekkan tarzıyla yine konsere damga vurdu!

ADINDAN YİNE SÖZ ETTİRDİ

Süper Star Ajda Pekkan, geçtiğimiz gün verdiği konserle adından söz ettirdi.

Ajda Pekkan tarzıyla yine konsere damga vurdu!

KIYAFETİYLE İLGİ TOPLADI

Ünlü şarkıcı, fit halleri ve kıyafetiyle konserine adeta damga vurdu.

Ajda Pekkan tarzıyla yine konsere damga vurdu!

HAYRANLARINDAN TAM NOT!

Ajda Pekkan, hayranlarından tam not aldı.

Ajda Pekkan tarzıyla yine konsere damga vurdu!

Ajda Pekkan tarzıyla yine konsere damga vurdu!

Ajda Pekkan tarzıyla yine konsere damga vurdu!

YILLARA MEYDAN OKUYOR!

80 yaşındaki Ajda Pekkan, geçtiğimiz haftalarda paylaştığı ayna pozuyla sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Ajda Pekkan tarzıyla yine konsere damga vurdu!

Süperstar'ın fit görünümü ve enerjisi hayranlarından tam not aldı.

Ajda Pekkan tarzıyla yine konsere damga vurdu!

Kısa sürede gündem olan karelere ise yorum ve beğeni yağdı.

Ajda Pekkan tarzıyla yine konsere damga vurdu!

Öte yandan Pekkan, geçen günlerde Kuruçeşme'de katıldığı bir etkinlikte anneliğe dair yürek burkan açıklamalarda bulunmuştu.

Ajda Pekkan tarzıyla yine konsere damga vurdu!

"GÖRDÜKÇE İMRENİYORUM AMA ARTIK GEÇTİ"

Ünlü sanatçı, gençlerle bir araya geldiği etkinlikte yeni nesle hayranlığını dile getirerek, "Zeki ve parlak bir nesil. Gençleri tanıyınca çok mutlu oluyorum. Kendimi büyütmekten, çocuğa fırsat bulamadım. Gördükçe imreniyorum ama artık geçti" sözleriyle duygulandırdı.

Ajda Pekkan tarzıyla yine konsere damga vurdu!

"ÇOK İSTERDİM BİR ENSTRÜMAN ÇALABİLMEK"

Sanat hayatında ise tek bir pişmanlığı olduğunu da itiraf eden Pekkan, "Çok isterdim piyano veya başka bir enstrüman çalabilmek. Sadece şarkı söylüyorum, ama müziği hep içimde hissediyorum" sözlerini kullandı.

Ajda Pekkan tarzıyla yine konsere damga vurdu!

SERVETİ DUDAK UÇUKLATTI
Türk pop müziğin usta isimlerinden Ajda Pekkan, en zengin ünlüler sıralamasında üst sıralarda yer alıyor. Üst sıraların vazgeçilmez isimlerinden biri olan Süperstar'ın 70 milyon dolara ulaşan kabarık bir banka hesabı var.

Ajda Pekkan tarzıyla yine konsere damga vurdu!

Birçok lüks villalar ve köşklerle adını duyuran Pekkan, son olarak 8,6 milyon dolara satışa koyduğu gösterişli malikanesiyle adeta dudak uçuklattı.

Ajda Pekkan tarzıyla yine konsere damga vurdu!

Listeye bakıldığında, her birinin kendine özgü birikim hikayesi olduğu görülüyor. Kimi çocukluk hayalini gerçekleştirmek için butik otel açarken, kimi global arenada kazandığı şöhreti yatırım fırsatlarına dönüştürüyor. Gayrimenkul zenginliğinden tarım yatırımlarına, değerli koleksiyonlardan uluslararası taşınmazlara kadar uzanan bu servet hikayeleri, Türk ünlülerinin iş dünyasında da ne denli başarılı olduklarını gözler önüne seriyor.

Ajda Pekkan tarzıyla yine konsere damga vurdu!

SERVETİ 50 MİLYON DOLARA YAKIN!

Başarılı oyuncu, Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızı ve cemiyet hayatının gözde isimlerinden biri olan Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında görkemli bir evlilik yapmıştı. Bu evlilikten Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu olan Düzyatan hem ülke çapında hem de yurt dışında oldukça popüler biri haline geldi.

Ajda Pekkan tarzıyla yine konsere damga vurdu!

Uzun zamandır oyunculuk yapan ve birçok başarılı projeye imza atan Düzyatan'ın sahip olduğu serveti ise adeta dudak uçuklattı.

Ajda Pekkan tarzıyla yine konsere damga vurdu!

Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan yıldızların başında gelen isimlerden biri olan Engin Altan Düzyatan, özellikle rol aldığı projelerle tam bir dünya starına dönüştü.

Ajda Pekkan tarzıyla yine konsere damga vurdu!

Oyunculuğunun yanı sıra birçok markanın reklam yüzü olan Düzyatan, bölüm başı aldığı ücretlerle ve reklam gelirleriyle birlikte 48 milyon dolara yakın mal varlığına sahip olduğu biliniyor.

Ajda Pekkan tarzıyla yine konsere damga vurdu!

Lüks harcamalar yapmaktan geri duran başarılı oyuncu, "Tam olarak kaç paran var?" sorusuna "Tam dersen bilmiyorum. Ama Neslişah biliyor" diyerek hem hanımcılığı savundu hem de para işleriyle uğraşmayı sevmediğinin altını çizdi.

Ajda Pekkan tarzıyla yine konsere damga vurdu!

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜLERİN SERVETLERİ...

2014 yılında Sibel Kirer ile nikah masasına oturan Emrah, evliliğini iki çocukla taçlandırmıştı. Aynı yıl oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih etti.

Ajda Pekkan tarzıyla yine konsere damga vurdu!

Çocukları Elyesa ve Eleysa'ya olan sevgisini ise sık sık dile getiren Emrah'ın evlilik dışı dünyaya gelen oğlu Tayfun Erdoğan'ı kabul etmemesi de çok uzun süre konuşulmuştu.

Ajda Pekkan tarzıyla yine konsere damga vurdu!

REKOR SERVET

Özel hayatının yanı sıra müzik kariyeriyle de yıllarca başarısından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde Dubai'den 3.5 milyon dolara ev aldığı ortaya çıkan Emrah bu kez servetiyle gündeme geldi.