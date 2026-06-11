Türk müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan, bayramın ikinci günü Kıbrıs'ta sahne alarak sevenlerine müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir gece yaşattı. Her zaman olduğu gibi yoğun ilgi gören konserde salonu tamamen dolduran müzikseverler; Pekkan'ın sahne enerjisi ve repertuvarı ile bayram coşkusunu zirvede yaşamıştı. Sevilen şarkılarını art arda seslendiren Ajda Pekkan, gece boyunca alkış yağmuruna tutulmuştu. Konser boyunca seyircisiyle kurduğu sıcak iletişimiyle herkesi mest eden Süperstar'a izleyenler her şarkıda hep bir ağızdan eşlik etmişti. Gecenin en çok konuşulan detaylarından biri ise Pekkan'ın altın rengi detaylarla bezenmiş elbisesi olmuştu. ADINDAN YİNE SÖZ ETTİRDİ Süper Star Ajda Pekkan, geçtiğimiz gün verdiği konserle adından söz ettirdi. KIYAFETİYLE İLGİ TOPLADI Ünlü şarkıcı, fit halleri ve kıyafetiyle konserine adeta damga vurdu. HAYRANLARINDAN TAM NOT! Ajda Pekkan, hayranlarından tam not aldı. Ajda Pekkan tarzıyla yine konsere damga vurdu! YILLARA MEYDAN OKUYOR! 80 yaşındaki Ajda Pekkan, geçtiğimiz haftalarda paylaştığı ayna pozuyla sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Süperstar'ın fit görünümü ve enerjisi hayranlarından tam not aldı. Kısa sürede gündem olan karelere ise yorum ve beğeni yağdı. Öte yandan Pekkan, geçen günlerde Kuruçeşme'de katıldığı bir etkinlikte anneliğe dair yürek burkan açıklamalarda bulunmuştu. 'GÖRDÜKÇE İMRENİYORUM AMA ARTIK GEÇTİ' Ünlü sanatçı, gençlerle bir araya geldiği etkinlikte yeni nesle hayranlığını dile getirerek, 'Zeki ve parlak bir nesil. Gençleri tanıyınca çok mutlu oluyorum. Kendimi büyütmekten, çocuğa fırsat bulamadım. Gördükçe imreniyorum ama artık geçti' sözleriyle duygulandırdı. 'ÇOK İSTERDİM BİR ENSTRÜMAN ÇALABİLMEK' Sanat hayatında ise tek bir pişmanlığı olduğunu da itiraf eden Pekkan, 'Çok isterdim piyano veya başka bir enstrüman çalabilmek. Sadece şarkı söylüyorum, ama müziği hep içimde hissediyorum' sözlerini kullandı. SERVETİ DUDAK UÇUKLATTI Birçok lüks villalar ve köşklerle adını duyuran Pekkan, son olarak 8,6 milyon dolara satışa koyduğu gösterişli malikanesiyle adeta dudak uçuklattı. Listeye bakıldığında, her birinin kendine özgü birikim hikayesi olduğu görülüyor. Kimi çocukluk hayalini gerçekleştirmek için butik otel açarken, kimi global arenada kazandığı şöhreti yatırım fırsatlarına dönüştürüyor. Gayrimenkul zenginliğinden tarım yatırımlarına, değerli koleksiyonlardan uluslararası taşınmazlara kadar uzanan bu servet hikayeleri, Türk ünlülerinin iş dünyasında da ne denli başarılı olduklarını gözler önüne seriyor. SERVETİ 50 MİLYON DOLARA YAKIN! Başarılı oyuncu, Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızı ve cemiyet hayatının gözde isimlerinden biri olan Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında görkemli bir evlilik yapmıştı. Bu evlilikten Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu olan Düzyatan hem ülke çapında hem de yurt dışında oldukça popüler biri haline geldi. Uzun zamandır oyunculuk yapan ve birçok başarılı projeye imza atan Düzyatan'ın sahip olduğu serveti ise adeta dudak uçuklattı. Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan yıldızların başında gelen isimlerden biri olan Engin Altan Düzyatan, özellikle rol aldığı projelerle tam bir dünya starına dönüştü. Oyunculuğunun yanı sıra birçok markanın reklam yüzü olan Düzyatan, bölüm başı aldığı ücretlerle ve reklam gelirleriyle birlikte 48 milyon dolara yakın mal varlığına sahip olduğu biliniyor. Lüks harcamalar yapmaktan geri duran başarılı oyuncu, 'Tam olarak kaç paran var?' sorusuna 'Tam dersen bilmiyorum. Ama Neslişah biliyor' diyerek hem hanımcılığı savundu hem de para işleriyle uğraşmayı sevmediğinin altını çizdi. İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜLERİN SERVETLERİ... 2014 yılında Sibel Kirer ile nikah masasına oturan Emrah, evliliğini iki çocukla taçlandırmıştı. Aynı yıl oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih etti. Çocukları Elyesa ve Eleysa'ya olan sevgisini ise sık sık dile getiren Emrah'ın evlilik dışı dünyaya gelen oğlu Tayfun Erdoğan'ı kabul etmemesi de çok uzun süre konuşulmuştu. REKOR SERVET Özel hayatının yanı sıra müzik kariyeriyle de yıllarca başarısından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde Dubai'den 3.5 milyon dolara ev aldığı ortaya çıkan Emrah bu kez servetiyle gündeme geldi. GAYRİMENKUL ZENGİNİ ÇIKTI! Şarkıcı Emrah'ın servetini duyanların ağzı açık kaldı. Emrah'ın İstanbul ve Bodrum'da 300'den fazla evi bulunduğu ve kira gelirinin ise aylık 10 milyon TL'ye ulaştığı iddia edildi. İstanbul'da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın alan sanatçı, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye de sahip oldu. Sanatçının ayrıca Bodrum'da 8 milyon TL'ye satın aldığı, müzik ve dizi sektöründe kazandığı birikimlerini değerlendirdiği belirtildi. Akşam'ın haberine göre, ünlü şarkıcının 300 daireyi satıp, daha büyük projelere yöneldiği bilgisi de basına yansıdı. 2022 yılında mahkemeye gelir beyanı vermek zorunda kaldığında, Emrah'ın aylık gelirinin 400 bin TL olduğu açıklanmıştı. SERENAY SARIKAYA Sarıkaya'nın mal varlığının 186 milyon TL olduğu belirtiliyor. Rol aldığı dizi ve reklamlardan kazandığı parayı gayrimenkul ve arsa alarak değerlendiren Serenay Sarıkaya. son dönemlerde de Marmaris'e yatırım yapmayı planlıyor. ERCAN KESAL Aslında bir doktor ve aynı zamanda Özel Okmeydanı Hastanesi' nin de kurucusu. TELEVİZYONCU YASEMİN BOZKURT Çeşme Alaçatı'da 10 odalı butik otel yaptırdı. EMRE ALTUĞ Çocukluk hayalini gerçekleştirerek her yaz tatilini geçirdiği Çeşme Alaçatı'da bir butik otel açtı. HÜLYA AVŞAR; Sarıyer`de köşk, Ayvalık`ta yazlık, Ayvalık`ta zeytinyağı fabrikası, konfeksiyon fabrikası, Tarabya'da lüks sitede bir daire, Riva`da arazi, Etiler`de daire, Londra`da Docklands Canary Wharf`ta şehrin en yüksek rezidansı `Pan Peninsula Tower 1`de bir daire, iki cip, bir otomobil, bankada yüklü bir nakit olduğu biliniyor. SİBEL CAN - Beykoz'daki çok lüks bir sitedeki malikanesinde ikamet eden Sibel Can'ın Nakkaştepe'de İstanbul Boğazı manzaralı villası, araçları, Amerika'da evleri, çocuklarının oturduğu evler ve yatırım amaçlı aldığı gayrimenkulleri var. BURAK ÖZÇİVİT: Kuruluş Osman'daki Osman karakteriyle dünya çapında bir üne kavuşan Burak Özçivit'in serveti: 70 Milyon dolar. Özçivit, Bodrum Turgutreis'te her biri 60 milyon TL değerinde 4 villa yaptırdı. Ayrıca çeşitli gayrımenkul yatırımlarına da devam ediyor. BÜLENT ERSOY: İddialara göre 500 bin dolar değerinde mücevher ve kürkü olan Bülent Ersoy, aynı zamanda gayrimenkul zengini. EBRU GÜNDEŞ: Büyükbaş hayvancılık tesisi kurarak tarım ve hayvancılık alanındaki yatırımlarıyla gündeme gelen şarkıcının, gayrimenkul portföyü de bir hayli iyi. DEMET AKALIN: Acarkent'te 800 bin dolarlık villa, Ulus'ta değeri 1 milyon dolardan fazla olan 3 daire, Çeşme'de yarım milyon dolar değerindeki yazlık, Maslak'ta daire, Gölcük'te de 4 ev ve arsaya sahip olduğu iddia edilmekle birlikte sürekli net servetinin 13 milyon dolar civarı olduğu düşünülüyor. KIVANÇ TATLITUĞ: Hem yakışıklılığı hem de oyunculuğuyla adından sıklıkla söz ettiren oyuncu, piyasanın en zengin oyuncularından biri olduğu düşünülüyor. Tatlıtuğ'un serveti 15 milyon dolar olduğu düşünülüyor. İBRAHİM TATLISES: Gayrimenkul sektörünün birçok alanına yatırım yapan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, servetiyle dikkat çeken ünlüler arasında. Tatlıses'in ABD`nin en gözde kentlerinden Miami'de de evi var. SEDA SAYAN - Kazancını emlak yatırımları ile değerlendirmeyi tercih eden ünlüler arasında yer alan Seda Sayan'ın kira gelirinin 500 bin TL olduğu iddia edildi.Yapılan haberlerde yer alan iddialara göre Seda Sayan'ın sadece İstanbul'da 30 dairesi ve dükkanı bulunuyor. Londra ve Miami'de de evleri olan Seda Sayan'ın Bodrum'da 3 villası bulunduğu belirtiliyor.