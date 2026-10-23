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Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan pazar alışverişine çıktı! O anları takipçileriyle paylaştı
Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan pazar alışverişine çıktı! O anları takipçileriyle paylaştı
Sanat dünyasının tanınan isimlerinden Semiramis Pekkan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündelik yaşamından kesitleri takipçileriyle buluşturmaya devam ediyor. Ünlü isim, bu kez pazar alışverişi sırasında çektiği görüntüleri paylaşarak doğal halleriyle dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 23.10.2026 15:37
Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 15:44