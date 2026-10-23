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Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan pazar alışverişine çıktı! O anları takipçileriyle paylaştı

Sanat dünyasının tanınan isimlerinden Semiramis Pekkan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündelik yaşamından kesitleri takipçileriyle buluşturmaya devam ediyor. Ünlü isim, bu kez pazar alışverişi sırasında çektiği görüntüleri paylaşarak doğal halleriyle dikkat çekti.

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MERVE AYKAŞ
Giriş Tarihi: 23.10.2026 15:37 Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 15:44
Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan pazar alışverişine çıktı! O anları takipçileriyle paylaştı

Sanat dünyasının tanınan isimlerinden Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündelik yaşamından kesitleri takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Zaman zaman özel hayatına ve günlük rutinine dair görüntüler yayınlayan Pekkan, bu kez pazar alışverişi sırasında çektiği anlarla dikkat çekti.

Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan pazar alışverişine çıktı! O anları takipçileriyle paylaştı

PAZAR ALIŞVERİŞİNDEN KARELERİ PAYLAŞTI

Günlük yaşamından doğal anları takipçilerinin beğenisine sunan Semiramis Pekkan, pazar alışverişine çıktığı anları da kayıt altına aldı. Tezgâhları gezerken çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Pekkan, alışveriş sırasında oldukça keyifli anlar yaşadı.

Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan pazar alışverişine çıktı! O anları takipçileriyle paylaştı

Paylaşımında pazardaki alışverişinden bir kesite yer veren Pekkan'ın bir yandan alışveriş yaparken diğer yandan çevresindeki ürünlerle ilgilendiği görüldü. Ünlü ismin pazar turu sırasında incir yediği anlar da görüntülere yansıdı.

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Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan pazar alışverişine çıktı! O anları takipçileriyle paylaştı

Ünlü ismin gündelik yaşamından samimi anları yansıtan paylaşımı, takipçilerine Pekkan'ın kamera önündeki tanınan kimliğinin yanı sıra günlük hayatından da kesitler sundu.

Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan pazar alışverişine çıktı! O anları takipçileriyle paylaştı

Öte yandan Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ajda Pekkan ile sinema ve müzik dünyasının unutulmaz sanatçılarından Semiramis Pekkan'ın aile hayatı geçtiğimiz günlerde bir kez daha gündeme gelmişti.

Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan pazar alışverişine çıktı! O anları takipçileriyle paylaştı

Semiramis Pekkan'ın Hintli iş insanı Gulu Lalvani ile 1987 yılında gerçekleştirdiği evliliğinden Zoran Lalvani dünyaya geldi. Çift, 1996 yılında yollarını ayırsa da dostluklarını sürdürmeye devam etti.

Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan pazar alışverişine çıktı! O anları takipçileriyle paylaştı

Çocukluk yıllarının büyük bölümünü Türkiye dışında geçiren Zoran Lalvani, eğitim hayatını da farklı ülkelerde sürdürdü. Annesi Semiramis Pekkan ve teyzesi Ajda Pekkan'ın aksine sanat dünyasına adım atmayan Lalvani, gözlerden uzak bir yaşamı tercih etti.

Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan pazar alışverişine çıktı! O anları takipçileriyle paylaştı

Kariyerini teknoloji ve finans alanlarında sürdürdüğü belirtilen Zoran Lalvani, ailesinin tanınmışlığına rağmen uzun yıllar boyunca magazin dünyasından uzak kaldı.

Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan pazar alışverişine çıktı! O anları takipçileriyle paylaştı

Zoran Lalvani, geçtiğimiz günlerde hayatının en özel günlerinden birini yaşamıştı. Dünyaevine giren oğlunun mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşan Semiramis Pekkan, duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan pazar alışverişine çıktı! O anları takipçileriyle paylaştı

"Dün benim için çok ama çok özel bir gündü çocuklar… Canım oğlum evlendi… Onu böyle mutlu, sevdiği kadınla yan yana görmek bir anne olarak bana tarif edemeyeceğim duygular yaşattı. Bir ömür boyu çok ama çok mutlu olun."

Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan pazar alışverişine çıktı! O anları takipçileriyle paylaştı

DÜĞÜNDEN YENİ KARELER PAYLAŞILDI

Semiramis Pekkan'ın oğlu Zoran Lalvani'nin düğününden kareler yayınlanmıştı.

Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan pazar alışverişine çıktı! O anları takipçileriyle paylaştı

MUTLULUKLARI GÖZLERİNDEN OKUNDU

Düğünden paylaşılan fotoğraflarda Zoran Lalvani ve eşinin ağızlarının kulaklarında olduğu, mutluluklarının ise gözlerinden okunduğu görülmüştü.

Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan pazar alışverişine çıktı! O anları takipçileriyle paylaştı

ÇİFT MUTLULUKTAN HAVALARA UÇTU

Birbirlerine sevgi dolu bakışlarıyla dikkat çeken çift, en özel günlerinde mutluluktan havalara uçmuştu.

Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan pazar alışverişine çıktı! O anları takipçileriyle paylaştı

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

Orhan Gencebay'ın Sevim Emre ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Gökhan Gencebay tanınırken, sanatçının ilk evliliğinden olan büyük oğlu Altan Gencebay pek bilinmiyor.

Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan pazar alışverişine çıktı! O anları takipçileriyle paylaştı

Usta sanatçının 56 yaşındaki oğlu, ortaya çıkan detaylarla dikkatleri üzerine çekti.

Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan pazar alışverişine çıktı! O anları takipçileriyle paylaştı

Orhan Gencebay'ın Azize Gencebay ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Altan Gencebay, yıllar sonra gündeme geldi.

Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan pazar alışverişine çıktı! O anları takipçileriyle paylaştı

2021'de, 23 yıllık eşi Eda Edgü'den boşanan Altan Gencebay, üniversite aşkı Berna Arduç ile nikah masasına oturmuştu.

Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan pazar alışverişine çıktı! O anları takipçileriyle paylaştı

MÜZİKTEN İŞ DÜNYASINA UZANAN YOLCULUK!

Babası gibi müzikle iç içe büyüyen Altan Gencebay, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Müzik dünyasına olan ilgisi, onu babasının kurduğu Kervan Plakçılık şirketinde görev almaya yöneltmiştir. Babasının ve amcası Burhan Kencebay'ın ardından şirketin başına geçen Altan Gencebay, genç yaşta başarılı bir iş insanı ve müzik prodüktörü olmuştur.

Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan pazar alışverişine çıktı! O anları takipçileriyle paylaştı

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO

Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan pazar alışverişine çıktı! O anları takipçileriyle paylaştı

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan pazar alışverişine çıktı! O anları takipçileriyle paylaştı

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan pazar alışverişine çıktı! O anları takipçileriyle paylaştı

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan pazar alışverişine çıktı! O anları takipçileriyle paylaştı

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan pazar alışverişine çıktı! O anları takipçileriyle paylaştı

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan pazar alışverişine çıktı! O anları takipçileriyle paylaştı

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ