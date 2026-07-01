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“Aldığımız en güzel hediye” diyerek paylaştı! Şarkıcı Karsu’nun evlilik yıl dönümü hediyesi duygusal anlar yaşattı...
“Aldığımız en güzel hediye” diyerek paylaştı! Şarkıcı Karsu’nun evlilik yıl dönümü hediyesi duygusal anlar yaşattı...
Geçtiğimiz yıl bebeğini kucağına alarak annelik heyecanı tadan ünlü sanatçı Karsu, hayatının en anlamlı dönüm noktalarından birini kutladı. Eşiyle evliliklerinde ikinci yılı geride bırakan başarılı şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygusal anlar yaşattı.
Giriş Tarihi: 01.07.2026 14:42
Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 15:02