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“Aldığımız en güzel hediye” diyerek paylaştı! Şarkıcı Karsu’nun evlilik yıl dönümü hediyesi duygusal anlar yaşattı...

Geçtiğimiz yıl bebeğini kucağına alarak annelik heyecanı tadan ünlü sanatçı Karsu, hayatının en anlamlı dönüm noktalarından birini kutladı. Eşiyle evliliklerinde ikinci yılı geride bırakan başarılı şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygusal anlar yaşattı.

Giriş Tarihi: 01.07.2026 14:42 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 15:02
Aldığımız en güzel hediye diyerek paylaştı! Şarkıcı Karsu’nun evlilik yıl dönümü hediyesi duygusal anlar yaşattı...

"Jest Oldu" şarkısıyla Türkiye'de geniş bir hayran kitlesi edinen Karsu Dönmez, 2024 yılında Hollandalı Mike Schrama ile nikah masasına oturmuştu.

Aldığımız en güzel hediye diyerek paylaştı! Şarkıcı Karsu’nun evlilik yıl dönümü hediyesi duygusal anlar yaşattı...

Başarılı şarkıcı, evlendikten üç ay sonra sosyal medya hesabından yaptığı, "Kalplerimiz sevgiyle dolup taşıyor. Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz küçük bebek!" paylaşımıyla hamile olduğunu müjdelemişti.

Aldığımız en güzel hediye diyerek paylaştı! Şarkıcı Karsu’nun evlilik yıl dönümü hediyesi duygusal anlar yaşattı...

Güzel sanatçı, geçtiğimiz nisan ayında ise oğlu Blues'u dünyaya getirdiğini şu duygusal sözlerle ifade etmişti:

"Dokuz ay boyunca Mike'a hep şunu söyledim: 'Bahçedeki elma çiçekleri açmaya başladığında oğlumuz dünyaya gelecek.' Ve 11 Nisan'da doğdu: Blues Dönmez Schrama. Artık baharlar her zamankinden daha güzel olacak. Anne ve baba olarak kalbimizin en derininde filizlenen, adını bile bilmediğimiz bir sevgiyle tanıştık."

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Aldığımız en güzel hediye diyerek paylaştı! Şarkıcı Karsu’nun evlilik yıl dönümü hediyesi duygusal anlar yaşattı...

"ALDIĞIMIZ EN GÜZEL HEDİYE" DİYEREK PAYLAŞTI!

Çekirdek ailesiyle geçirdiği huzurlu anları sık sık takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla adeta çifte mutluluk yaşadığını gözler önüne serdi. Eşi Mike Schrama ile evliliklerinde ikinci yılı geride bırakan Karsu, bu özel günü hayatının en anlamlı sürprizlerinden biriyle kutladı.

Aldığımız en güzel hediye diyerek paylaştı! Şarkıcı Karsu’nun evlilik yıl dönümü hediyesi duygusal anlar yaşattı...

Sosyal medya hesabından duygusal bir not yayınlayan başarılı sanatçı, takipçilerine şu sözlerle seslendi:

"Aldığımız en güzel hediye" diyerek paylaştı! Şarkıcı Karsu'nun evlilik yıl dönümü hediyesi duygusal anlar yaşattı... | Video

Aldığımız en güzel hediye diyerek paylaştı! Şarkıcı Karsu’nun evlilik yıl dönümü hediyesi duygusal anlar yaşattı...

"Bu yaz, en kıymetli hazinem olan küçücük ailemle her anın tadını çıkarmaya karar verdim. Dün ikinci evlilik yıl dönümümüzdü ve aldığımız en güzel hediye, Blues'un ilk adımlarını atması oldu! Tarif edilemez bir mutluluk ve gurur..."

Aldığımız en güzel hediye diyerek paylaştı! Şarkıcı Karsu’nun evlilik yıl dönümü hediyesi duygusal anlar yaşattı...

Evlilik yıl dönümünde oğlunun ilk adımlarını attığı anları paylaşan ünlü şarkıcı, kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı.

Aldığımız en güzel hediye diyerek paylaştı! Şarkıcı Karsu’nun evlilik yıl dönümü hediyesi duygusal anlar yaşattı...

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

EDA EROL

atv ekranlarının sevilen ismi Esra Erol'un 39 yaşındaki kız kardeşi Eda Erol, özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Aldığımız en güzel hediye diyerek paylaştı! Şarkıcı Karsu’nun evlilik yıl dönümü hediyesi duygusal anlar yaşattı...

Bir süredir pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile birlikte olan Erol, 28 Ağustos 2025'te Adile Sultan Sarayı'nda gerçekleşen görkemli bir törenle evlenmişti.

Aldığımız en güzel hediye diyerek paylaştı! Şarkıcı Karsu’nun evlilik yıl dönümü hediyesi duygusal anlar yaşattı...

Çok sayıda ünlü isim ve yakın dostun katıldığı düğün, magazin dünyasında uzun süre konuşulmuştu.Eda Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurmuş, paylaşımı kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı almıştı.

Aldığımız en güzel hediye diyerek paylaştı! Şarkıcı Karsu’nun evlilik yıl dönümü hediyesi duygusal anlar yaşattı...

Anne olmak için gün sayan Erol, cinsiyet partisinde erkek bebek müjdesini vermiş ve bu anları sevenleriyle paylaşmıştı.

Aldığımız en güzel hediye diyerek paylaştı! Şarkıcı Karsu’nun evlilik yıl dönümü hediyesi duygusal anlar yaşattı...

Cinsiyet partisinden bu yana anne olmak için gün sayan Eda Erol, hamilelik sürecini tamamlayarak suda doğum yöntemiyle oğlunu sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmişti.

Aldığımız en güzel hediye diyerek paylaştı! Şarkıcı Karsu’nun evlilik yıl dönümü hediyesi duygusal anlar yaşattı...

İlk bebeğini dünyaya getiren Eda Erol, Instagram paylaşımıyla erkek bebeklerine Baran ismini koyduklarını takipçileriyle paylaşmıştı. Eda Erol, eşi ve minik oğlu Baran ile verdiği sıcacık aile pozunu sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisini kazanmıştı.

Aldığımız en güzel hediye diyerek paylaştı! Şarkıcı Karsu’nun evlilik yıl dönümü hediyesi duygusal anlar yaşattı...

"CAN KUŞUM"

Mutluluğu gözlerinden okunan taze anne, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Eda Erol, son olarak minik oğlu Baran ile baş başa verdiği sıcacık bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Oğlunu kucağına alıp "Can kuşum" notuyla paylaştığı o anlar, takipçileri tarafından adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

Aldığımız en güzel hediye diyerek paylaştı! Şarkıcı Karsu’nun evlilik yıl dönümü hediyesi duygusal anlar yaşattı...

SEMİRAMİS PEKKAN

Türk müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan ile sinema ve müziğin unutulmaz figürlerinden olan kardeşi Semiramis Pekkan, onlarca yıldır sanat dünyasının zirvesinde yer alıyor.

Aldığımız en güzel hediye diyerek paylaştı! Şarkıcı Karsu’nun evlilik yıl dönümü hediyesi duygusal anlar yaşattı...

Ancak son dönemde hayranlarını derinden üzen gelişmeler yaşanmış, Semiramis Pekkan peş peşe geçirdiği sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti.

Aldığımız en güzel hediye diyerek paylaştı! Şarkıcı Karsu’nun evlilik yıl dönümü hediyesi duygusal anlar yaşattı...

Yaşadığı bu zorlu süreçlerde en büyük destekçisi ise her an yanında olan ablası Ajda Pekkan olmuştu.

Aldığımız en güzel hediye diyerek paylaştı! Şarkıcı Karsu’nun evlilik yıl dönümü hediyesi duygusal anlar yaşattı...

Sanat dünyasının bu iki dev ismi el ele vererek zor günleri atlatırken, ailenin kameralardan köşe bucak saklanan gizli bir üyesi ilk kez bu kadar net şekilde gündeme geldi.

Aldığımız en güzel hediye diyerek paylaştı! Şarkıcı Karsu’nun evlilik yıl dönümü hediyesi duygusal anlar yaşattı...

Zor günleri geride bırakan Semiramis Pekkan'ın özel hayatı ve ailesi, bu gelişmeyle birlikte yeniden mercek altına alındı. Semiramis Pekkan, 1987 yılında Hintli milyarder iş insanı Gulu Lalvani ile dünyaevine girmişti. Magazin dünyasında uzun süre konuşulan bu evlilikten, çiftin "Zoran" adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. Yolları her ne kadar ayrılsa da dostlukları baki kalan çift, evliliklerini 1996 yılında resmi olarak sonlandırdı.

Aldığımız en güzel hediye diyerek paylaştı! Şarkıcı Karsu’nun evlilik yıl dönümü hediyesi duygusal anlar yaşattı...

İşte o dönemlerden beri kameralardan tamamen uzak, adeta bir sır gibi büyütülen Zoran Lavlani, şimdilerde başarılarıyla adından söz ettiriyor.

Aldığımız en güzel hediye diyerek paylaştı! Şarkıcı Karsu’nun evlilik yıl dönümü hediyesi duygusal anlar yaşattı...

NE MAGAZİN NE SANAT DÜNYASI... ONUN ROTASI ÇOK BAŞKA!

Annesi Semiramis Pekkan ve teyzesi Ajda Pekkan gibi iki dev sanatçının gölgesinde büyüyen Zoran, ailesinin aksine spot ışıklarını değil, bilimi ve finansı seçti. Eğitim hayatını İsviçre, İngiltere ve ABD gibi dünyanın en prestijli ülkelerinde tamamlayan genç dahi, rotasını teknoloji ve finans dünyasına çevirdi.

Aldığımız en güzel hediye diyerek paylaştı! Şarkıcı Karsu’nun evlilik yıl dönümü hediyesi duygusal anlar yaşattı...

Daha genç yaşlarında Avrupa'nın dev teknoloji şirketlerinde üst düzey görevler alarak kendi ayakları üzerinde durmayı başaran Zoran hakkında annesi Semiramis Pekkan'ın sözleri ise duyanları şaşkına çeviriyor. Pekkan'ın, "IQ'su Einstein'dan yüksek, günde tam 45 gazete okuyor" diyerek gururla bahsettiği Zoran Lavlani, şimdilerde teknoloji dünyasında adından dahi olarak söz ettiriyor.

Aldığımız en güzel hediye diyerek paylaştı! Şarkıcı Karsu’nun evlilik yıl dönümü hediyesi duygusal anlar yaşattı...

SAFİYE SOYMAN

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Sanatçı, Ziya Akaröz ile gerçekleştirdiği ilk evliliğinden dünyaya gelen biricik kızı Ümran Akaröz'ün doğum gününü Instagram üzerinden yayınladığı duygusal satırlarla kutladı.

Aldığımız en güzel hediye diyerek paylaştı! Şarkıcı Karsu’nun evlilik yıl dönümü hediyesi duygusal anlar yaşattı...

Kızıyla olan bağını her fırsatta dile getiren Soyman, paylaşımının altına şu notu düştü:

"Canım kızım ümranım benim iyi ki doğdun ömrüm benim. Doğum günün kutlu ve musmutlu olsun evlatlarımla sevdiklerinle seni çok seviyorum"

Safiye Soyman'dan kızı Ümran'a duygusal doğum günü notu: "İyi ki doğdun ömrüm"

Aldığımız en güzel hediye diyerek paylaştı! Şarkıcı Karsu’nun evlilik yıl dönümü hediyesi duygusal anlar yaşattı...

Gözlerden uzak bir yaşam süren kızı Ümran'ın yeni yaşını tebrik eden ünlü sanatçının bu içten sevinci, kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni ve çok sayıda tebrik yorumu aldı.