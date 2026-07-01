“Aldığımız en güzel hediye” diyerek paylaştı! Şarkıcı Karsu’nun evlilik yıl dönümü hediyesi duygusal anlar yaşattı...

NE MAGAZİN NE SANAT DÜNYASI... ONUN ROTASI ÇOK BAŞKA!

Annesi Semiramis Pekkan ve teyzesi Ajda Pekkan gibi iki dev sanatçının gölgesinde büyüyen Zoran, ailesinin aksine spot ışıklarını değil, bilimi ve finansı seçti. Eğitim hayatını İsviçre, İngiltere ve ABD gibi dünyanın en prestijli ülkelerinde tamamlayan genç dahi, rotasını teknoloji ve finans dünyasına çevirdi.