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Aleyna Tilki’ye benzetilmişti! Oyuncu Kaan Taşaner ve 5 yıllık sevgilisi Seray Duru evleniyor mu?

Oyuncu Kaan Taşaner, Seray Duru ile 5 yıldır birliktelik yaşıyor. Kaan Taşaner ve Seray Duru, bugün Bebek'te görüntülendi. Aleyna Tilki'ye benzetilen Seray Duru, evlilik sorularına bakın ne yanıt verdi! işte cevabı!

Giriş Tarihi: 21.07.2026 23:48 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 00:02
Aleyna Tilki’ye benzetilmişti! Oyuncu Kaan Taşaner ve 5 yıllık sevgilisi Seray Duru evleniyor mu?

'Başım Belada', 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' ve 'Rengarenk' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Kaan Taşaner, başarılı oyunculuğuyla hayran kitlesine sahip oyunculardan.

Aleyna Tilki’ye benzetilmişti! Oyuncu Kaan Taşaner ve 5 yıllık sevgilisi Seray Duru evleniyor mu?

ÖZEL HAYATIYLA DA MERAK EDİLİYOR

Kaan Taşaner, rol aldığı dizilerin yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen ünlülerin başında geliyor.

Aleyna Tilki’ye benzetilmişti! Oyuncu Kaan Taşaner ve 5 yıllık sevgilisi Seray Duru evleniyor mu?

Ünlü oyuncu, bir süredir mutlu bir birliktelik yaşıyor.

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Aleyna Tilki’ye benzetilmişti! Oyuncu Kaan Taşaner ve 5 yıllık sevgilisi Seray Duru evleniyor mu?

5 YILDIR BİRLİKTELER!

Oyuncu Kaan Taşaner, Seray Duru ile 5 yıldır birlikte! Ünlü çift, her fırsatta mutluluklarını dile getiriyor.

Aleyna Tilki’ye benzetilmişti! Oyuncu Kaan Taşaner ve 5 yıllık sevgilisi Seray Duru evleniyor mu?

BEBEK'TE GÖRÜNTÜLENDİLER

Ünlü çift, bugün Bebek sahilinde görüntülendi.

Aleyna Tilki’ye benzetilmişti! Oyuncu Kaan Taşaner ve 5 yıllık sevgilisi Seray Duru evleniyor mu?

YENİ İMAJIYLA ALEYNA TİLKİ'YE BENZETİLDİ

Çift, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Taşaner'in sevgilisi değişen saç rengiyle şarkıcı Aleyna Tilki'ye benzetildi.

Aleyna Tilki’ye benzetilmişti! Oyuncu Kaan Taşaner ve 5 yıllık sevgilisi Seray Duru evleniyor mu?

ÜNLÜ ÇİFT EVLENİYOR MU?

Çift, evlilik sorularına ise, "Biz 5 yıldır birlikteyiz ama evlenmeyi henüz düşünmüyoruz. Böyle güzel. " cevabını verdi.

Aleyna Tilki'ye benzetilmişti! Oyuncu Kaan Taşaner ve 5 yıllık sevgilisi Seray Duru evleniyor mu?

Aleyna Tilki’ye benzetilmişti! Oyuncu Kaan Taşaner ve 5 yıllık sevgilisi Seray Duru evleniyor mu?

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, 15 Ağustos'ta Ahmet Destan'la hayatını birleştirerek sade bir düğünle dünyaevine girmişti.

Aleyna Tilki’ye benzetilmişti! Oyuncu Kaan Taşaner ve 5 yıllık sevgilisi Seray Duru evleniyor mu?

Evliliklerinde mutluluğu yakalayan Sayarı, dün ise sevenlerine büyük müjdeyi vermişti. Ünlü astrolog, 55 yaşında üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını ve ikiz bebek annesi olacağını açıklamıştı.

Aleyna Tilki’ye benzetilmişti! Oyuncu Kaan Taşaner ve 5 yıllık sevgilisi Seray Duru evleniyor mu?

EŞİNİ BÖYLE TAVLAMIŞ!

Yeniden anne olmaya hazırlanan Sayarı'nın hamilelik haberi magazinde çok konuşulurken son olarak eşiyle tanışma hikayesiyle dikkatleri çekti.

Aleyna Tilki’ye benzetilmişti! Oyuncu Kaan Taşaner ve 5 yıllık sevgilisi Seray Duru evleniyor mu?

"YÜRÜDÜM HALA TIK YOK, HALA NURAY HANIM!"

Nuray Sayarı, eşini gördüğü ilk andan itibaren dizginleri nasıl ele aldığını ve o meşhur ilk adımı nasıl attığını kendi ağzından dökülen kelimelerle şöyle anlattı:

Aleyna Tilki’ye benzetilmişti! Oyuncu Kaan Taşaner ve 5 yıllık sevgilisi Seray Duru evleniyor mu?

"GÖRDÜĞÜM ANDA VURULDUM"

"Gördüğüm anda vuruldum. Dost olalım, arkadaş olalım ama benim yalanım yoktur. Ben hoşlandım; bekar olduğunu, evlenip ayrıldığını öğrendikten sonra 'Ahmet Bey'i bırakalım, siz de bana Nuray deyin' dedim. Tamam ama ben Ahmet diyorum, o bana hâlâ 'Nuray Hanım' diyor. 'Ama olmaz böyle' dedim. 'Yanınızda oturabilir miyim?' dedim. Yürüdüm, hala tık yok, hala 'Nuray Hanım'... Oturduğum yerden kalktım, yanına oturdum. Ondan sonra dedim ki: 'Kalbiniz boş, yalnızsınız; arkadaş olalım mı?' Ben teklif ettim."

Aleyna Tilki’ye benzetilmişti! Oyuncu Kaan Taşaner ve 5 yıllık sevgilisi Seray Duru evleniyor mu?

Nuray Sayarı'nın "Yanına çöktüm ve teklif ettim" dediği o cesur hamlesi, bugün 55 yaşında ikiz bebek müjdesiyle taçlandı. Dün mucize bebeklerini duyuran Nuray Sayarı, bugün eşini nasıl "tavladığını" bu sözlerle anlatarak magazin gündemine damga vurdu.

Aleyna Tilki’ye benzetilmişti! Oyuncu Kaan Taşaner ve 5 yıllık sevgilisi Seray Duru evleniyor mu?

BİR BAŞKA ROMANTİK TANIŞMA HİKAYESİ DE BERK OKTAY VE YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY'DAN!

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında evlenerek birlikteliklerini taçlandırmıştı.

Aleyna Tilki’ye benzetilmişti! Oyuncu Kaan Taşaner ve 5 yıllık sevgilisi Seray Duru evleniyor mu?

Ünlü çift, 21 Mayıs'ta dünyaya gelen kızları Mira Milena ile ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşarken, son dönemde yaptıkları açıklamalarla yeniden gündeme gelmeye devam ediyor.

Aleyna Tilki’ye benzetilmişti! Oyuncu Kaan Taşaner ve 5 yıllık sevgilisi Seray Duru evleniyor mu?

"HEP UCUNDAN DÖNMÜŞÜZ!"

Son olarak Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, tanışma hikayelerini ve evliliklerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Daha önce Berk Oktay ile hiç tanışmadığını söyleyen Atiksoy, "Berk ile çok fazla ortak arkadaşımız varmış. Hep ucundan dönmüşüz" dedi.

Aleyna Tilki’ye benzetilmişti! Oyuncu Kaan Taşaner ve 5 yıllık sevgilisi Seray Duru evleniyor mu?

"ADINI GÖRÜNCE 'BU İŞ OLSUN' DEDİM"

Berk Oktay ise, "Bu aslında kader. Daha önce farklı zamanlarda ikimizin de gündeminde olan iki ayrı iş vardı. Çağrı'nın netleştiği ama benim anlaşamadığım projelerdi. 'Savaşçı' dizisinde onun adını görünce, 'Artık bu iş olsun' dedim. Ama öncesinde de tanışacakmışız gerçekten, bir şekilde hep kıyısından dönmüşüz" dedi.

Aleyna Tilki’ye benzetilmişti! Oyuncu Kaan Taşaner ve 5 yıllık sevgilisi Seray Duru evleniyor mu?

Senem Aydın'a konuşan ünlü çift, ilişkilerinde kıskançlık olup olmadığı sorularına da yanıt verdi.

Aleyna Tilki’ye benzetilmişti! Oyuncu Kaan Taşaner ve 5 yıllık sevgilisi Seray Duru evleniyor mu?

"HER ŞEYE HAKİMİZ"

Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaş olmalarının getirdiği anlayışa vurgu yaparak, "Berk de benimle oyuncu olmadı, ben de onunla oyuncu olmadım. İkimiz de yıllardır bu mesleğin içerisindeyiz, hatta bu meslekle beraber büyüdük. Birimiz farklı bir mesleğe sahip olsaydı belki kıskançlık olabilirdi; o set ortamını, çalışma saatlerini kavrayamayabilirdi. Ama biz zaten aynı işi yapıyoruz ve her şeye hakimiz" ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki’ye benzetilmişti! Oyuncu Kaan Taşaner ve 5 yıllık sevgilisi Seray Duru evleniyor mu?

"KISKANÇ BİR ADAMIM"

Berk Oktay ise konuya dair, "Ben normalde kıskanç bir adamım, Akrep burcuyum. Çağrı'yı elbette kıskanırım ama konu mesleki durumlara geldiğinde bende mevzu tamamen değişir" açıklamasında bulundu.

Aleyna Tilki’ye benzetilmişti! Oyuncu Kaan Taşaner ve 5 yıllık sevgilisi Seray Duru evleniyor mu?

"BEN HAYATTA KİMSEYİ SEVMEMİŞİM"

Annelik deneyiminden de bahseden Atiksoy, kızı Mira Milena'nın hayatını nasıl etkilediğini ise şu sözlerle anlattı: Annelik bana kendi canıma sahip çıkmayı öğretti. Milena'yı kucağıma aldıktan sonra Berk'e, 'Ben hayatta kimseyi sevmemişim' dedim.

Aleyna Tilki’ye benzetilmişti! Oyuncu Kaan Taşaner ve 5 yıllık sevgilisi Seray Duru evleniyor mu?

LİSE SIRASINDAN NİKAH MASASINA... MASALLARA KONU OLAN BİR DİĞER AŞK HİKAYESİ GÖKHAN TÜRKMEN'DEN GELDİ!

Aşk temalı şarkılarıyla uzun yıllardır Türk pop müziğinde kendine sağlam bir yer edinen Gökhan Türkmen, bu kez müziğiyle değil, özel hayatına dair anlattıklarıyla gündeme geldi.

Aleyna Tilki’ye benzetilmişti! Oyuncu Kaan Taşaner ve 5 yıllık sevgilisi Seray Duru evleniyor mu?

Ünlü şarkıcı, katıldığı bir programda eşi Sinem Aksoy'la tanışma sürecini ve yıllara yayılan ilişkilerinin bilinmeyen detaylarını paylaştı.

Aleyna Tilki’ye benzetilmişti! Oyuncu Kaan Taşaner ve 5 yıllık sevgilisi Seray Duru evleniyor mu?

2014 yılında yayımladığı 'Çatı Katı' şarkısıyla kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Türkmen, aynı yıl Sinem Aksoy'la evlenmişti. Özel yaşamını kameralardan uzak tutmayı tercih eden sanatçı, bu evlilikten Nil Rona ve Leyla Ada adını verdikleri iki kız çocuğu sahibi oldu. Çift, çocuklarını bugüne kadar magazinden özellikle uzak tuttu.

Aleyna Tilki’ye benzetilmişti! Oyuncu Kaan Taşaner ve 5 yıllık sevgilisi Seray Duru evleniyor mu?

AŞKLARI LİSE SIRALARINA DAYANIYOR!

Türkmen, yer aldığı bir YouTube programında Sinem Aksoy'la tanışmalarının lise yıllarına dayandığını söyledi. Eşini ilk kez lise birinci sınıfta gördüğünü belirten sanatçı, o dönemde bir yakınlık hissettiğini ancak bunun bir aşk olmadığını ifade etti.