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Aleyna Tilki’ye benzetilmişti! Oyuncu Kaan Taşaner ve 5 yıllık sevgilisi Seray Duru evleniyor mu?
Aleyna Tilki’ye benzetilmişti! Oyuncu Kaan Taşaner ve 5 yıllık sevgilisi Seray Duru evleniyor mu?
Oyuncu Kaan Taşaner, Seray Duru ile 5 yıldır birliktelik yaşıyor. Kaan Taşaner ve Seray Duru, bugün Bebek'te görüntülendi. Aleyna Tilki'ye benzetilen Seray Duru, evlilik sorularına bakın ne yanıt verdi! işte cevabı!
Giriş Tarihi: 21.07.2026 23:48
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 00:02