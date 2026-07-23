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Alişan'dan kızı Eliz ile yürek ısıtan tatil paylaşımı! Baba-kızın sohbeti gönülleri fethetti: 'Babam da beni...'
Alişan'dan kızı Eliz ile yürek ısıtan tatil paylaşımı! Baba-kızın sohbeti gönülleri fethetti: 'Babam da beni...'
Ünlü şarkıcı Alişan, ailesi ile birlikte çıktığı Sakız Adası tatilinden samimi anlarını takipçileriyle paylaştı. Tarihi Pyrgi köyünün dar sokaklarında kızı Eliz'i omzunda taşıyan Alişan'ın kızıyla yaptığı duygusal ve neşeli sohbet sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 23.07.2026 15:26
Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 15:33