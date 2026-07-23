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Alişan'dan kızı Eliz ile yürek ısıtan tatil paylaşımı! Baba-kızın sohbeti gönülleri fethetti: 'Babam da beni...'

Ünlü şarkıcı Alişan, ailesi ile birlikte çıktığı Sakız Adası tatilinden samimi anlarını takipçileriyle paylaştı. Tarihi Pyrgi köyünün dar sokaklarında kızı Eliz'i omzunda taşıyan Alişan'ın kızıyla yaptığı duygusal ve neşeli sohbet sosyal medyada büyük ilgi gördü.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 23.07.2026 15:26 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 15:33
Alişan’dan kızı Eliz ile yürek ısıtan tatil paylaşımı! Baba-kızın sohbeti gönülleri fethetti: ’Babam da beni...’

Güçlü sesi ve başarılı kariyeri ile adından sıklıkla söz ettiren Alişan, 2018 yılında oyuncu olan Buse Varol ile hayatını birleştirmişti.

Alişan’dan kızı Eliz ile yürek ısıtan tatil paylaşımı! Baba-kızın sohbeti gönülleri fethetti: ’Babam da beni...’

İkili evliliklerinde 2019'da oğulları Burak, 2021 yılında ise kızları Eliz'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Alişan’dan kızı Eliz ile yürek ısıtan tatil paylaşımı! Baba-kızın sohbeti gönülleri fethetti: ’Babam da beni...’

Mutlu birliktelikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Alişan ve Buse Varol'un uyumu, hayranları tarafından da sık sık takdir ediliyor.

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Alişan’dan kızı Eliz ile yürek ısıtan tatil paylaşımı! Baba-kızın sohbeti gönülleri fethetti: ’Babam da beni...’

Son olarak ailesiyle Yunanistan'ın Sakız Adası'na (Chios) giden Alişan, kızı Eliz'i omzuna alarak tarihi Pyrgi köyünün sokaklarını turladı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ünlü sanatçı, çocukluğuna dair duygusal bir anısını da paylaştı.

Alişan'dan kızı Eliz ile yürek ısıtan tatil paylaşımı! Baba-kızın sohbeti gönülleri fethetti: 'Babam da beni...' | Video

Alişan’dan kızı Eliz ile yürek ısıtan tatil paylaşımı! Baba-kızın sohbeti gönülleri fethetti: ’Babam da beni...’

"ŞİMDİ BENİM ÇOCUĞUM OLDU, BEN TAŞIYORUM"

Kızıyla sohbet ederken geçmişe giden Alişan, "Beni de babam ben küçükken taşıyordu sırtında. O zaman ben diyordum 'çabuk taşı' diye. Şimdi benim çocuğum oldu, ben taşıyorum" ifadelerini kullandı.

Alişan’dan kızı Eliz ile yürek ısıtan tatil paylaşımı! Baba-kızın sohbeti gönülleri fethetti: ’Babam da beni...’

Sokakları gezerken mimariyi Çeşme ve Alaçatı'ya benzeten ünlü şarkıcı, küçük Eliz'in "Otele gitmek istiyorum" sözleri üzerine gülümseyerek kızını öpücüklere boğdu. Kızının elindeki böcek ısırığını da öperek teselli eden Alişan, kızı ile arasındaki bu sevimli diyaloglarıyla takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Alişan’dan kızı Eliz ile yürek ısıtan tatil paylaşımı! Baba-kızın sohbeti gönülleri fethetti: ’Babam da beni...’

"EŞİNE İTAAT EDECEKSİN"

Öte yandan yıllar içinde evliliğe bakışı değişen Alişan, geçiğimiz gün Buse Varol ile kurduğu mutlu yuvanın sırrını anlattı. Ünlü şarkıcının eşler arasındaki uyuma dair yaptığı açıklama gündem oldu.

Geçmişte evliliğe dair katı kuralları olduğunu anlatan ve Buse Varol ile mutlu bir evliliği olan Alişan, zamanla fikirlerinin değiştiğini belirterek mutluluğun sırrını "Eşine itaat edeceksin" sözleriyle özetledi.

Alişan’dan kızı Eliz ile yürek ısıtan tatil paylaşımı! Baba-kızın sohbeti gönülleri fethetti: ’Babam da beni...’

AŞK TOHUMLARINI BÖYLE ATMIŞ...

Öte yandan magazin dünyasının en gözde çiftlerinden olan Alişan ve Buse Varol'un nasıl tanıştığı ise sevenleri tarafından merak edildi.

Alişan’dan kızı Eliz ile yürek ısıtan tatil paylaşımı! Baba-kızın sohbeti gönülleri fethetti: ’Babam da beni...’

Alişan, eşi Buse Varol'u ilk kez aynı dizide rol aldıkları sette gördü. Toplantı sırasında yan yana oturan ikiliden Alişan, Buse Varol'u oldukça beğendi.

Hatta toplantının ardından rejiyi arayarak 'Oyuncu kadrosunda kimler var?' diye sordu. Daha sonra sosyal medya üzerinden Buse Varol'u ekledi ve ikili ilk kez orada iletişime geçti.

Alişan’dan kızı Eliz ile yürek ısıtan tatil paylaşımı! Baba-kızın sohbeti gönülleri fethetti: ’Babam da beni...’

Dizi devam ederken ilişkileri başlayan ünlü çift, aşklarını ise dizinin oyuncuları için kurulan bir grupta açıkladı.

Alişan’dan kızı Eliz ile yürek ısıtan tatil paylaşımı! Baba-kızın sohbeti gönülleri fethetti: ’Babam da beni...’

"HAYATIMIN EN UZUN SENARYOSUNU BULDUM"

Dizinin kısa sürmesine rağmen Alişan, bu süreci şu sözlerle anlattı: 'Hayatımın en kısa dizisiydi ama hayatımın en uzun senaryosunu buldum...'

Alişan’dan kızı Eliz ile yürek ısıtan tatil paylaşımı! Baba-kızın sohbeti gönülleri fethetti: ’Babam da beni...’

Bakın diğer mutlu çiftler aşk hayatlarına nasıl adım atmış...

Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle tanınan Pınar Altuğ, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürse de özel yaşamı ve samimi açıklamalarıyla magazin gündeminden hiç düşmüyor. Ünlü oyuncu, son olarak eşi Yağmur Atacan ile nasıl tanıştıklarını anlatarak hayranlarını geçmişe götürdü.

Alişan’dan kızı Eliz ile yürek ısıtan tatil paylaşımı! Baba-kızın sohbeti gönülleri fethetti: ’Babam da beni...’

PINAR ALTUĞ – YAĞMUR ATACAN TANIŞMA HİKAYESİ

Pınar Altuğ, 2006 yılında yayınlanan "İlk Aşkım" dizisinin setinde Yağmur Atacan ile tanıştığını söyledi. Tanışma anını şu sözlerle anlattı:

Alişan’dan kızı Eliz ile yürek ısıtan tatil paylaşımı! Baba-kızın sohbeti gönülleri fethetti: ’Babam da beni...’

"Yağmur kural tanımaz bir adamdır. İlişkimiz, bir gün giyinme odama habersizce girmesiyle başladı. O an hayatıma farklı bir heyecan girdi."

Alişan’dan kızı Eliz ile yürek ısıtan tatil paylaşımı! Baba-kızın sohbeti gönülleri fethetti: ’Babam da beni...’

Bu ilk karşılaşma kısa sürede romantik bir ilişkiye dönüştü. Aralarındaki 9 yaş farkı, çiftin o dönem magazin basınında en çok konuşulan yönlerinden biri oldu.

Alişan’dan kızı Eliz ile yürek ısıtan tatil paylaşımı! Baba-kızın sohbeti gönülleri fethetti: ’Babam da beni...’

"HAYATIMIN EN BÜYÜK CESARETİ ONUNLA OLMAKTI"

İlişkilerinin başında birçok kişinin "uzun sürmez" dediğini hatırlatan Pınar Altuğ, eleştirilere aldırış etmediklerini belirtti:

Alişan’dan kızı Eliz ile yürek ısıtan tatil paylaşımı! Baba-kızın sohbeti gönülleri fethetti: ’Babam da beni...’

"Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık. Ama biz birbirimize inandık. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı."

2008 yılında nikâh masasına oturan çift, bugün 17 yıllık evli ve 19 yıldır birlikte. Bu mutlu evlilikten Su adında bir kız çocukları bulunuyor. Çift, aile pozlarıyla sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Alişan’dan kızı Eliz ile yürek ısıtan tatil paylaşımı! Baba-kızın sohbeti gönülleri fethetti: ’Babam da beni...’

PINAR ALTUĞ'UN İLK EVLİLİĞİ VE PİŞMANLIĞI

Ünlü oyuncu, programda geçmişine dair dikkat çeken bir itirafta da bulundu. 2000 yılında iş insanı Umut Elçi ile evlenmiş ancak bu evlilik üç yıl sürmüştü. Altuğ, bu ilişkiyle ilgili şu sözleri söyledi:

"Keşke daha erken bitirseydim ya da hiç evlenmeseydim."

Alişan’dan kızı Eliz ile yürek ısıtan tatil paylaşımı! Baba-kızın sohbeti gönülleri fethetti: ’Babam da beni...’

ELEŞTİRİLERE KULAK ASMAYAN BİR ÇİFT

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, yıllar boyunca medyanın ve sosyal medyanın merceğinde olsa da, kendi doğrularına göre yaşamayı tercih ediyor. Altuğ, "Sen yaptığın şeyden eminsen, kimseye hesap vermek zorunda değilsin" diyerek, özel hayatlarındaki tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

Bugün hâlâ aşk dolu birliktelikleriyle örnek gösterilen çift, Türk magazin dünyasının en uzun soluklu ilişkilerinden birine imza atmış durumda.

Alişan’dan kızı Eliz ile yürek ısıtan tatil paylaşımı! Baba-kızın sohbeti gönülleri fethetti: ’Babam da beni...’

Türk pop müziğinin sevilen ismi Kayahan, 1990'ların sonunda İpek Açar ile evlendi; ancak evlilikleri, Kayahan'ın 2015 yılında kanserden vefatının ardından son buldu.

Alişan’dan kızı Eliz ile yürek ısıtan tatil paylaşımı! Baba-kızın sohbeti gönülleri fethetti: ’Babam da beni...’

İpek Açar, aradan geçen 4 yılın ardından ise müzisyen Alper Kömürcü ile nikah masasına otumuştu.

Alişan’dan kızı Eliz ile yürek ısıtan tatil paylaşımı! Baba-kızın sohbeti gönülleri fethetti: ’Babam da beni...’

Çift, 2023 yılında ise oğulları Ömer Alp'i kucaklarına almışlardı.

Alişan’dan kızı Eliz ile yürek ısıtan tatil paylaşımı! Baba-kızın sohbeti gönülleri fethetti: ’Babam da beni...’

EŞİYLE TANIŞAM HİKAYESİ OLAY OLDU!
Açar son olarak eşiyle nasıl tanıştıklarını katıldıkları bir programda anlattı.

Alişan’dan kızı Eliz ile yürek ısıtan tatil paylaşımı! Baba-kızın sohbeti gönülleri fethetti: ’Babam da beni...’

"İYİ Kİ DOĞDUN KAYAHAN KONSERİNDE TANIŞTIK"

Açar, "İyi ki Doğdun Kayahan' konserleri vesilesiyle tanıştık. Ben konseri senfonik olarak yapmak istedim ve İskender Paydaş 'Alper var çok yetenekli o kalkar bunun altından ancak, bunlar çok kolay şarkıları değil, senfonik aranjelerinin yapılması ve yazılması lazım, ben sizi tanıştırayım, ben de olurum orkestranın içinde ama Alper orkestrayı yönetsin ve aranjeleri yapsın" dedi. İskender tanıştırdı beni'. ifadelerini kullandı.

Alişan’dan kızı Eliz ile yürek ısıtan tatil paylaşımı! Baba-kızın sohbeti gönülleri fethetti: ’Babam da beni...’

"BENİM KALBİM KAYAHAN'LA DOLU"

Ünlü şarkıcı sözlerine şu şekilde devam etti: "Benim kalbim Kayahan'la dolu, o hayatta olmasa bile bir tane evladımız var, çok özel bir 22 yıl paylaştık ve çok zorlu da bir süreçti. Konser bitti, stres bitti, biz telefonda konuşmaya başladık.