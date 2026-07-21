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Alişan’ın dinmeyen kardeş acısı! Abisini ölüm yıl dönümünde o videoyla andı: “Hiçbirimiz doyamadık sana…”
Alişan’ın dinmeyen kardeş acısı! Abisini ölüm yıl dönümünde o videoyla andı: “Hiçbirimiz doyamadık sana…”
Şarkıcı Alişan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın ardından yaşadığı dinmeyen acıyı bir kez daha gözler önüne serdi. Oğlu Burak ve ağabeyiyle yer aldığı duygusal bir videoyla kardeşini anan ünlü sanatçı, paylaşımına düştüğü notla takipçilerini gözyaşlarına boğdu.
Giriş Tarihi: 21.07.2026 11:54
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 12:09