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Alişan’ın kızı iş başında! Babasına süpürgeyle 'temizlik operasyonu' düzenledi...

Ünlü şarkıcı Alişan'ın evinde yine neşeli anlar yaşandı. Küçük kızının eline aldığı elektrik süpürgesiyle babasına "temizlik operasyonu" yaptığı eğlenceli anlar izleyenleri güldürdü.

Giriş Tarihi: 28.07.2026 11:44 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 11:52
Alişan’ın kızı iş başında! Babasına süpürgeyle ’temizlik operasyonu’ düzenledi...

Güçlü sesi, kendine has tarzı ve başarılı kariyeriyle uzun yıllardır adından söz ettiren Alişan, 2018 yılında güzel oyuncu Buse Varol ile hayatını birleştirmişti.

Alişan’ın kızı iş başında! Babasına süpürgeyle ’temizlik operasyonu’ düzenledi...

Magazin dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında yer alan ünlü ikili, 2019 yılında ilk çocukları Burak'ı, 2021 yılında ise kızları Eliz'i kucaklarına alarak anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Alişan’ın kızı iş başında! Babasına süpürgeyle ’temizlik operasyonu’ düzenledi...

Mutlu evlilikleri ve aile yaşantılarıyla hayranlarının takdirini toplayan çiftten, bu kez izleyenlerin yüzünü güldüren neşeli bir paylaşım geldi.

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Alişan’ın kızı iş başında! Babasına süpürgeyle ’temizlik operasyonu’ düzenledi...

Sık sık ev hallerini takipçileriyle paylaşan Alişan, küçük kızı Eliz'in hedefi oldu. Eline aldığı elektrik süpürgesiyle babasına yaklaşan minik Eliz, adeta bir "hijyen operasyonu" başlattı.

Alişan'ın kızı iş başında! Babasına süpürgeyle 'temizlik operasyonu' düzenledi | Video

Alişan’ın kızı iş başında! Babasına süpürgeyle ’temizlik operasyonu’ düzenledi...

Süpürgenin ucunu babasının yüzüne ve kulaklarına doğru tutarak temizlik yapıyormuş gibi davranan Eliz'in sevimli hali eğlenceli anlara sahne oldu.

Alişan’ın kızı iş başında! Babasına süpürgeyle ’temizlik operasyonu’ düzenledi...

Babasının kulaklarını ve yüzünü "süpüren" Eliz'in o halleri, sosyal medyadaki takipçileri kahkahaya boğdu.

Alişan’ın kızı iş başında! Babasına süpürgeyle ’temizlik operasyonu’ düzenledi...

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

ÖZGÜN UĞURLU'NUN ÇOCUĞU EDİZ

Alişan’ın kızı iş başında! Babasına süpürgeyle ’temizlik operasyonu’ düzenledi...

ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ

Alişan’ın kızı iş başında! Babasına süpürgeyle ’temizlik operasyonu’ düzenledi...

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

Alişan’ın kızı iş başında! Babasına süpürgeyle ’temizlik operasyonu’ düzenledi...

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

Alişan’ın kızı iş başında! Babasına süpürgeyle ’temizlik operasyonu’ düzenledi...

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

Alişan’ın kızı iş başında! Babasına süpürgeyle ’temizlik operasyonu’ düzenledi...

İSPANYOL MİLLİ FUTBOLCU MARC CUCURELLA VE OĞLU MATEO

Alişan’ın kızı iş başında! Babasına süpürgeyle ’temizlik operasyonu’ düzenledi...

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

Alişan’ın kızı iş başında! Babasına süpürgeyle ’temizlik operasyonu’ düzenledi...

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

Alişan’ın kızı iş başında! Babasına süpürgeyle ’temizlik operasyonu’ düzenledi...

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

Alişan’ın kızı iş başında! Babasına süpürgeyle ’temizlik operasyonu’ düzenledi...

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

Alişan’ın kızı iş başında! Babasına süpürgeyle ’temizlik operasyonu’ düzenledi...

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

Alişan’ın kızı iş başında! Babasına süpürgeyle ’temizlik operasyonu’ düzenledi...

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

Alişan’ın kızı iş başında! Babasına süpürgeyle ’temizlik operasyonu’ düzenledi...

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

Alişan’ın kızı iş başında! Babasına süpürgeyle ’temizlik operasyonu’ düzenledi...

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

Alişan’ın kızı iş başında! Babasına süpürgeyle ’temizlik operasyonu’ düzenledi...

ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ

Alişan’ın kızı iş başında! Babasına süpürgeyle ’temizlik operasyonu’ düzenledi...

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

Alişan’ın kızı iş başında! Babasına süpürgeyle ’temizlik operasyonu’ düzenledi...

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA

Alişan’ın kızı iş başında! Babasına süpürgeyle ’temizlik operasyonu’ düzenledi...

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

Alişan’ın kızı iş başında! Babasına süpürgeyle ’temizlik operasyonu’ düzenledi...

MELİSA ASLI PAMUK İLE YUSUF YAZICI'NIN OĞLU MYLAN