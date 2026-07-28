Güçlü sesi, kendine has tarzı ve başarılı kariyeriyle uzun yıllardır adından söz ettiren Alişan, 2018 yılında güzel oyuncu Buse Varol ile hayatını birleştirmişti. Magazin dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında yer alan ünlü ikili, 2019 yılında ilk çocukları Burak'ı, 2021 yılında ise kızları Eliz'i kucaklarına alarak anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Mutlu evlilikleri ve aile yaşantılarıyla hayranlarının takdirini toplayan çiftten, bu kez izleyenlerin yüzünü güldüren neşeli bir paylaşım geldi. Sık sık ev hallerini takipçileriyle paylaşan Alişan, küçük kızı Eliz'in hedefi oldu. Eline aldığı elektrik süpürgesiyle babasına yaklaşan minik Eliz, adeta bir 'hijyen operasyonu' başlattı. Alişan'ın kızı iş başında! Babasına süpürgeyle 'temizlik operasyonu' düzenledi | Video Süpürgenin ucunu babasının yüzüne ve kulaklarına doğru tutarak temizlik yapıyormuş gibi davranan Eliz'in sevimli hali eğlenceli anlara sahne oldu. Babasının kulaklarını ve yüzünü 'süpüren' Eliz'in o halleri, sosyal medyadaki takipçileri kahkahaya boğdu. İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları... ÖZGÜN UĞURLU'NUN ÇOCUĞU EDİZ ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA İSPANYOL MİLLİ FUTBOLCU MARC CUCURELLA VE OĞLU MATEO EDA EROL'UN OĞLU BARAN SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS MELİSA ASLI PAMUK İLE YUSUF YAZICI'NIN OĞLU MYLAN GUPSE ÖZAY İLE BARIŞ ARDUÇ'UN KIZI JAN ASYA ACUN ILICALI'NIN KIZLARI KIVANÇ TATLITUĞ'UN OĞLU KURT EFE HÜLYA AVŞAR'IN KIZI ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU PINAR ALTUĞ İLE YAĞMUR ATACAN'IN KIZI SU KENAN İMİRZALIOĞLU İLE SİNEM KOBAL'IN KIZLARI LALİN VE LEYLA DEMET ŞENER İLE İBRAHİM KUTLUAY'IN ÇOCUKLARI ÖMER VE İREM YASEMİN ŞEFKATLİ İLE İDO TATLISES'İN İKİZLERİ TUBA BÜYÜKÜSTÜN'ÜN İKİZ KIZLARI TOPRAK VE MAYA PELİN AKİL VE ANIL ALTAN'IN KIZLARI ALİN VE LİNA ASLI ENVER'İN KIZI ELAY EBRU ŞALLI'NIN OĞLU BEREN TAN EMİNE ÜN'ÜN KIZI DURU ÜN EMRAH'IN ÇOCUKLARI ELYESA VE ELEYSA TAMER KARADAĞLI'NIN KIZI ZEYNO KARADAĞLI SİBEL CAN'IN KIZI MELİSA URAL VAHİDE PERÇİN VE ALTAN GÖRDÜM'ÜN KIZI ALİZE GÖRDÜM VAHİDE PERÇİN VE ALTAN GÖRDÜM'ÜN KIZI ALİZE GÖRDÜM BENNU YILDIRIMLAR İLE BÜLENT EMİN YARAR'IN KIZI ADA ZERRİN TEKİNDOR İLE ÇETİN TEKİNDOR'UN OĞLU HİRA ZERRİN TEKİNDOR İLE ÇETİN TEKİNDOR'UN OĞLU HİRA HALUK BİLGİNER İLE AŞKIN NUR YENGİ'NİN KIZI NAZLI FAHRİYE EVCEN İLE BURAK ÖZÇİVİT'İN OĞULLARI KARAN VE KEREM ÇAĞLA ŞIKEL İLE EMRE ALTUĞ'UN ÇOCUKLARI KUZEY VE UZAY ÖZGE ÖZBERK VE OĞLU LEO SEDA SAYAN VE OĞLU OĞULCAN ENGİN SUAT SUNGUR İLE EŞİ AHU SUNGUR ÇİFTİNİN OĞLU EGE YÜCEL SUNGUR BERDAN MARDİNİ'NİN ÇOCUKLARI MİRAN VE EZMİRA COŞKUN SABAH'IN KIZLARI ROZA VE HELEN SONGÜL KARLI- OĞLU EFE FURKAN GÜMÜŞ NEFİSE KARATAY'IN KIZI MAYA NUR FETTAHOĞLU'NUN KIZI ELİSA YILDIZ KENTER'İN KIZI LEYLA KENTER