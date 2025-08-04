Alişan'ın oğlu adeta şov yaptı! "Adam yetenekli yapacak bir şey yok"

Ünlü türkücü Alişan bir dönem oyunculuk yapan Buse Varol ile uzun soluklu ilişkilerini evlilikle taçlandırmışlardı. Çiftin mutlu evliliğinden dünyalar tatlısı Eliz ve Burak adından çocukları oldu. Aile hayatlarıyla oldukça beğenilen çiftin, eğlenceli paylaşımları da sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Geçtiğimiz aylarda oğlunun 6. yaşını duygusal bir paylaşımla kutlayan Alişan'ın başarılı kariyeri kadar ailesine olan bağlılığı da takipçilerinin takdirini kazanıyor. Son olarak sosyal medya hesabında oğlunun pinpon oynadığı anları paylaşan ünlü isme övgüler yağdı. Oğlu Burak'ın o anlarını sosyal medya hesabında paylaşan Alişan gönderisine, 'Adam yetenekli yapacak bir şey yok' notunu düştü. İşte o anlar... Alişan'ın oğlundan pinpon topuyla şov | Video Sevilen sarkıcı Alişan, 2021 yılında hayatının en büyük acılarından birini yaşamıştı. Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Alişan, Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybettikten sonra zor günler yaşamış ve uzun bir süre toparlanamamıştı. Ünlü şarkıcı, kardeşinin geride bıraktığı kızları Eyşan ve Ceylan için ayakta durarak zor zamanları atlatmaya çalışmıştı. Selçuk Tektaş'ın küçük kızı Ceylan, 11 yaşına bastı. Alişan Ceylan'ın doğum gününü sosyal medya üzerinden ardı ardında yaptığı paylaşımlarla kutladı. Yeğeni Ceylan ile çekilmiş karelerini yayınlayan Alişan ardından bu aile fotoğrafını paylaşarak altına da şu notu düştü: Bizim için önemli birgün bugün..Ceylan'ım 11 yaşına giriyor❤️🧿Giyindik süslendik hep birlikte kutlamaya gidiyoruz:) Amca'sının küçük aşkı seni çok seviyorum Ceylan'ım,iyi ki doğmuşsun doğum günün kutlu olsun❤️🧿 CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU... Öte yandan Alişan geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında abisinin emanetleri olan yeğenleri için açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcının duygu dolu anları kameralara yansıdı. 'BABASIZ BİR ÇOCUĞA...' Alişan sözlerinde şu ifadelere yer verdi: 'Maddi olarak her şeyin üstesinden gelirsin. Ama babasız bir çocuğa onu böyle en az şekilde hissettirmeye çalışmak o çok daha zor. Bazı zamanlar oluyor ki hani onlardan ayrı tatile gitmek psikolojik olarak bazen acaba yanlış mı yapıyorum diye böyle bir seni sevk ediyor.' Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamayla sadece sunucuların değil, izleyicilerin de yüreklerini burktu... 'KEŞKE DEDİĞİM ÇOK ŞEY VAR' Alişan geçen aylarda da kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum gününü kutlamıştı. Kardeşiyle olan karesini Instagram hesabında paylaşan ünlü şarkıcı, 'Bugün günlerden sensin kardeşim. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum. Hayat devam ediyor ama sadece zaman geçiyor. Birlikte yapacağımız yarım kalan, keşke dediğim o kadar çok şeyimiz var ki. Fiziken yanımda olmayabilirsin ama kalbimde beynimde hep varsın,hep bizimlesin biliyorum. İyi ki doğmuşsun,iyi ki benim kardeşim olmuşsun canım Selçuk'um.' şeklinde yazdığı notla da takipçilerinin yüreklerini sızlattı... Her fırsatta yeğenlerine olan sevgisini dile getiren Alişan, abisinin ilk göz ağrısı olan Eyşan'ın yeni yaşını kutlamıştı. 'KUCAĞIMA ALDIĞIM GÜNDEN BU YANA TAM 15 YIL GEÇTİ' Alişan 15 yaşına giren yeğeni için, 'Benim güzel meleğim bugün tam 15 oldu. Doğduğu gün askerdeydim ve cep telefonundan çekilmiş bir fotoyla görmüştüm..(ismini benim koyduğumu yazmıyorum bile:) Dağıtım iznine gelir gelmez ilk kucağıma aldığım günden bu yana tam 15 yıl geçti… İnşallah hep birlikte daha geçireceğimiz çok uzun yıllar var önümüzde ve Allah nasip ederse okulunu bitirmiş kendi ayakları üzerinde duran kocaman yürekli bir birey olarak göreceğim. Seni çok seviyorum aşkım Alin Allah ömür verdikçe her anında yanında olacak. Sağlıkla büyü İnşallah hep birlikte..İyi ki doğdun, iyi ki varsın.' notunu düşmüştü. Ünlü şarkıcı yazdığı notla takipçilerini adeta hüzne boğmuştu. 'İLK GÖZ AĞRIM, İLK ANNELİK HEYECANIM' Eyşan'ın annesi Merve Tektaş da kızı içinde kendi sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Peş peşe fotoğraf yayınlayan Tektaş, 'Benim ve babasının büyük meleği… Dile kolay kocaman bir 15 yıl. İlk göz ağrım, ilk annelik heyecanım. 'ÇOK İSTİYORDU SELÇUK'UM UZUN BOYLU OLMANI' Mucize gibiydin ilk kucağıma verdiklerinde. Eğilip sarılırken sana, şimdi parmaklarımın ucunda sana sarılabiliyorum. Çok istiyordu Selçuk'um uzun boylu olmanı. İstediği oldu dedim bügün sana sarılınca…Seninle öğrendim her seyi, öğrenmeye de devam ediyorum. 'EŞSİZ, MERHAMETLİ KALBİNLE GURUR DUYUYORUM' Bu geçen yıllarda yeri geldi bana arkadaş, kardeşine küçük bir anne oldun. Seninle ve o eşsiz, merhametli kalbinle gurur duyuyorum ve en emin olduğum şey ne biliyor musun? 'BABAN DA BANA EMANET BIRAKTIĞI BU İKİ GÜZEL KIZLA GURURLANIYOR' Baban da bana emanet bıraktığı bu iki güzel kızla bir yerlerden gülümseyerek gururlanıyor. Sen ve kardeşin benim bu hayattaki en buyuk iyikimsiniz. Son nefesime kadar mutluluğun için her seyi yaparım. Doğum günün kutlu olsun