Alişan'ın oğlu adeta şov yaptı! "Adam yetenekli yapacak bir şey yok"

"BABASIZ BİR ÇOCUĞA..."

Alişan sözlerinde şu ifadelere yer verdi: "Maddi olarak her şeyin üstesinden gelirsin. Ama babasız bir çocuğa onu böyle en az şekilde hissettirmeye çalışmak o çok daha zor. Bazı zamanlar oluyor ki hani onlardan ayrı tatile gitmek psikolojik olarak bazen acaba yanlış mı yapıyorum diye böyle bir seni sevk ediyor."