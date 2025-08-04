Alişan'ın oğlundan pinpon topuyla şov | Video
Başarılı kariyeri kadar aile yaşantısıyla da sık sık gündeme gelen Alişan bu sefer oğlunu paylaştı. Pinpon topuyla adeta şov yapan oğlu Burak, izleyenleri kendisine hayran bıraktı.
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