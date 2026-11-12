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Aliye'nin küçük Ayşe'si büyüdü, bambaşka biri oldu! Su Dura'nın son halini görenler gözlerine inanamıyor…

2004 yılında yayınlanan, atv ekranlarının efsane dizisi Aliye'nin küçük kızı Ayşe'ye hayat veren Su Dura, aradan geçen yılların ardından son haliyle yeniden gündeme geldi. Sevimli halleriyle hafızalara kazınan çocuk yıldızın şimdiki halini görenler tanımakta zorlandı.

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 12.11.2026 10:33 Güncelleme Tarihi: 12.11.2026 10:40
Aliye’nin küçük Ayşe’si büyüdü, bambaşka biri oldu! Su Dura’nın son halini görenler gözlerine inanamıyor…

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve unutulmaz yapımları arasında yer alan Aliye, yayınlandığı dönem milyonları ekran başına kilitlemişti.

Aliye’nin küçük Ayşe’si büyüdü, bambaşka biri oldu! Su Dura’nın son halini görenler gözlerine inanamıyor…

Dizideki performansıyla hafızalara kazınan Aliye'nin küçük Ayşe'si Su Dura büyüdü.

Aliye’nin küçük Ayşe’si büyüdü, bambaşka biri oldu! Su Dura’nın son halini görenler gözlerine inanamıyor…

Su Dura, şimdilerde bambaşka bir görüntüyle karşımıza çıktı. Yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren genç ismin son hali hayranların da büyük dikkatini çekti.

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Aliye’nin küçük Ayşe’si büyüdü, bambaşka biri oldu! Su Dura’nın son halini görenler gözlerine inanamıyor…

İŞTE SON HALİ!

Aliye'nin küçük Ayşe'si Su Dura, yıllardır kameralardan uzak bir yaşam sürdürken son hali yeniden gündeme geldi.

Aliye’nin küçük Ayşe’si büyüdü, bambaşka biri oldu! Su Dura’nın son halini görenler gözlerine inanamıyor…

KARİYERİNE YENİ BİR YÖN ÇİZDİ

Aliye dizisindeki başarılı oyunculuğunun ardından birkaç projede daha rol alan Su Dura, ilerleyen yıllarda ekranlardan uzaklaşma kararı aldı.

Aliye’nin küçük Ayşe’si büyüdü, bambaşka biri oldu! Su Dura’nın son halini görenler gözlerine inanamıyor…

Oyunculuğa ara verse de sanata olan tutkusunu sürdürdü ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni kazanarak eğitimini bu alanda tamamladı.

Aliye’nin küçük Ayşe’si büyüdü, bambaşka biri oldu! Su Dura’nın son halini görenler gözlerine inanamıyor…

Su Dura, sosyal medya hesabında paylaştığı gönderiler ile güzelliği ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Aliye’nin küçük Ayşe’si büyüdü, bambaşka biri oldu! Su Dura’nın son halini görenler gözlerine inanamıyor…

ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ'NİN MİNİK DENİZ'İ BÜYÜDÜ: 20 YAŞINDAKİ SON HALİ GÜNDEM OLDU! EKRANLARI TERK ETME NEDENİ BAKIN NE ÇIKTI!

Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl ve Aras Bulut İynemli gibi isimlerin yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Aylin ile Soner'in kızı Deniz karakterini canlandıran Nisa Melis Telli, çocuk yaştaki başarılı performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

Aliye’nin küçük Ayşe’si büyüdü, bambaşka biri oldu! Su Dura’nın son halini görenler gözlerine inanamıyor…

Küçük yaşta adım attığı setlerdeki doğallığıyla dikkat çeken oyuncu, dizinin ardından bir süre sonra ekran macerasını noktalamıştı.

Aliye’nin küçük Ayşe’si büyüdü, bambaşka biri oldu! Su Dura’nın son halini görenler gözlerine inanamıyor…

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Şimdilerde 20 yaşında olan Nisa Melis Telli'nin son görüntüsü ve gözlerden uzak sürdürdüğü yaşamı yeniden gündeme geldi.

Aliye’nin küçük Ayşe’si büyüdü, bambaşka biri oldu! Su Dura’nın son halini görenler gözlerine inanamıyor…

Şimdilerde 20 yaşında olan Nisa Melis Telli'nin son görüntüsü ve gözlerden uzak sürdürdüğü yaşamı yeniden dikkat çekti.

Aliye’nin küçük Ayşe’si büyüdü, bambaşka biri oldu! Su Dura’nın son halini görenler gözlerine inanamıyor…

Küçük yaşta yakaladığı popülariteye rağmen ekranlardan uzaklaşmayı seçen genç oyuncunun bu kararını geçen aylarda sosyal medya hesabından açıklamıştı. Yoğun çalışma temposu nedeniyle okulunun ve eğitim hayatının aksaması, Telli'nin ilk olarak derslerine odaklanma kararı almasına yol açtı.

Aliye’nin küçük Ayşe’si büyüdü, bambaşka biri oldu! Su Dura’nın son halini görenler gözlerine inanamıyor…

Eğitimi önceliğine alan genç ismin kararında etkili olan bir diğer etken ise gelişme çağında yaşadığı fiziksel değişimler oldu. O dönemde aldığı kilolar yüzünden sosyal medyada kırıcı yorumlara maruz kalan oyuncu, bu baskı ortamından uzaklaşmak ve daha sakin bir yaşam sürmek adına setlere veda etti. Yıllar sonra ortaya çıkan son görüntüsüyle kısa sürede dikkat çeken genç isim, izleyicilerin hafızasındaki yerini korumayı sürdürüyor.

Aliye’nin küçük Ayşe’si büyüdü, bambaşka biri oldu! Su Dura’nın son halini görenler gözlerine inanamıyor…

ÇALIKUŞU'NUN MİNİK FERİDE'SİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

2013-2014 yılları arasında ekranlara gelen, başrollerini Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in paylaştığı Çalıkuşu dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

Aliye’nin küçük Ayşe’si büyüdü, bambaşka biri oldu! Su Dura’nın son halini görenler gözlerine inanamıyor…

Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden ekrana uyarlanan yapımda, Fahriye Evcen'in canlandırdığı Feride karakterinin çocukluğuna hayat veren minik oyuncu ise performansıyla hafızalara kazınmıştı.

Aliye’nin küçük Ayşe’si büyüdü, bambaşka biri oldu! Su Dura’nın son halini görenler gözlerine inanamıyor…

Dizide "Minik Feride" olarak izleyici karşısına çıkan Melissa Giz Cengiz, aradan geçen yılların ardından yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti.

Aliye’nin küçük Ayşe’si büyüdü, bambaşka biri oldu! Su Dura’nın son halini görenler gözlerine inanamıyor…

Henüz küçük yaşta yer aldığı bu dev projeyle geniş kitleler tarafından tanınan isim, şimdilerde 19 yaşında genç bir kız oldu.

Aliye’nin küçük Ayşe’si büyüdü, bambaşka biri oldu! Su Dura’nın son halini görenler gözlerine inanamıyor…

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve 117 bin takipçisi bulunan Cengiz, paylaştığı son kareleriyle takipçilerini adeta büyüledi.

Aliye’nin küçük Ayşe’si büyüdü, bambaşka biri oldu! Su Dura’nın son halini görenler gözlerine inanamıyor…

Yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiren oyuncunun paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

Aliye’nin küçük Ayşe’si büyüdü, bambaşka biri oldu! Su Dura’nın son halini görenler gözlerine inanamıyor…

Ekranlarda büyüyen minik yıldızın son halini gören kullanıcılar, "Zaman ne çabuk geçmiş", "Hiç değişmemiş ama çok güzelleşmiş" yorumlarında bulundu.

Aliye’nin küçük Ayşe’si büyüdü, bambaşka biri oldu! Su Dura’nın son halini görenler gözlerine inanamıyor…

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKARAK GÜNDEM OLAN BİR DİĞER ÇOCUK OYUNCU SİHİRLİ ANNEM'İN BUKET'İ OLMUŞTU!

Ekranların en uzun soluklu ve unutulmaz fantastik dizilerinden Sihirli Annem, aradan geçen yıllara rağmen karakterleriyle konuşulmaya devam ediyor. Dizide Çilek ve Kaan'ın sınıf arkadaşı olan, yuvarlak gözlükleri ve renkli tokalarıyla hafızalara kazınan "Buket" karakteri de bunlardan biri.

Aliye’nin küçük Ayşe’si büyüdü, bambaşka biri oldu! Su Dura’nın son halini görenler gözlerine inanamıyor…

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren eski çocuk oyuncu Şara Türesel'in radikal hayat değişimi ve son hali, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Aliye’nin küçük Ayşe’si büyüdü, bambaşka biri oldu! Su Dura’nın son halini görenler gözlerine inanamıyor…

Dizide çocuk karakterler arasında özgün bir yere sahip olan Buket, okul forması ve sevimli inatçılığıyla izleyicinin sevgisini kazanmıştı.

Aliye’nin küçük Ayşe’si büyüdü, bambaşka biri oldu! Su Dura’nın son halini görenler gözlerine inanamıyor…

Çilek'in sakarlıklarına ve sihirlerine ortak olan o küçük kız, dönemin çocuk izleyicileri için çocukluk anılarının ayrılmaz bir parçası oldu.

Aliye’nin küçük Ayşe’si büyüdü, bambaşka biri oldu! Su Dura’nın son halini görenler gözlerine inanamıyor…

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Pek çok yaşıtının aksine şöhretin peşinden gitmeyen eski çocuk oyuncu, eğitim hayatına odaklanmayı seçti. Türsel, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden başarıyla mezun olarak sektörün mutfak kısmına ilgi gösterdi.

Sihirli Annem'de Çilek'in kankasıydı! Buket'in son hali ağızları açık bıraktı: Amerika'daki yeni hayatı dikkat çekti...