Trend
Galeri
Trend Magazin
Aliye'nin küçük Ayşe'si büyüdü, bambaşka biri oldu! Su Dura'nın son halini görenler gözlerine inanamıyor…
Aliye'nin küçük Ayşe'si büyüdü, bambaşka biri oldu! Su Dura'nın son halini görenler gözlerine inanamıyor…
2004 yılında yayınlanan, atv ekranlarının efsane dizisi Aliye'nin küçük kızı Ayşe'ye hayat veren Su Dura, aradan geçen yılların ardından son haliyle yeniden gündeme geldi. Sevimli halleriyle hafızalara kazınan çocuk yıldızın şimdiki halini görenler tanımakta zorlandı.
Giriş Tarihi: 12.11.2026 10:33
Güncelleme Tarihi: 12.11.2026 10:40