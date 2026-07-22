'Altı Üstü İstanbul' oyuncuları setin 'en'lerini seçti! Biri yerinde duramıyor, diğeri kahvesiz yapamıyor... 

Uzay karakterine hayat veren Berk Ali Çatal, sette telefona en çok bakan ismin Sena olduğunu söylerken, kahve konusunda ise iddialı konuştu. "Hepimiz çok kahve içiyoruz ama en çok ben tüketiyorumdur." diyen başarılı oyuncu, setin en büyük kahve tutkunu olduğunu dile getirdi.

Altı Üstü İstanbul oyuncuları setin "en"lerini seçti! | Video