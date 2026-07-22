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'Altı Üstü İstanbul' oyuncuları setin 'en'lerini seçti! Biri yerinde duramıyor, diğeri kahvesiz yapamıyor...
'Altı Üstü İstanbul' oyuncuları setin 'en'lerini seçti! Biri yerinde duramıyor, diğeri kahvesiz yapamıyor...
atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul ekibi, setteki eğlenceli atmosferi bu kez "setin en'leri" oyunuyla gözler önüne serdi. Oyuncuların birbirleri hakkında yaptığı samimi yorumlar, kamera arkasındaki keyifli anlara da renk kattı.
Giriş Tarihi: 22.07.2026 11:52
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 12:14