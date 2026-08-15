Altı Üstü İstanbul’un Emir’i kamera arkasını anlattı! Rahimcan Kapkap ile Ziyankar turu
atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'un YouTube kanalında yayınlanan vlog serisinin 5. bölüm konuğu, dizide "Emir" karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap oldu. Dizinin hikâyesinin merkezinde yer alan Ziyankar Mahallesi'nin kapılarını izleyicilere açan Kapkap, unutulmaz sahnelerin çekildiği mekânları gezdirirken setin bilinmeyenlerini de paylaştı.
Giriş Tarihi: 15.08.2026 09:41
Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 10:18