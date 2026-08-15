Altı Üstü İstanbul’un Emir’i kamera arkasını anlattı! Rahimcan Kapkap ile Ziyankar turu

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'UN EMİR'İ RAHİMCAN KAPKAP KAMERA ARKASINI ANLATTI

"Altı Üstü İstanbul", kamera arkasındaki samimi ve eğlenceli anları da izleyicisiyle buluşturmayı sürdürüyor.

Vlog serisinin yeni bölümünde rehberliği üstlenen Rahimcan Kapkap, Emir'in dünyasının izini sürerek Ziyankar'ın sokaklarından evlere, unutulmaz sahnelere ev sahipliği yapan noktalardan setin özel köşelerine uzanan keyifli bir tur gerçekleştirdi.