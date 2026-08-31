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Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü nefes kesecek! Herkes tehlikede!

atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, on ikinci bölümü ile bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.

Giriş Tarihi: 31.08.2026 07:58
Altı Üstü İstanbul’un yeni bölümü nefes kesecek! Herkes tehlikede!

İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Altı Üstü İstanbul’un yeni bölümü nefes kesecek! Herkes tehlikede!

12.BÖLÜM ÖZETİ

Hasan için hazırlanan gece, silahlı saldırıyla kabusa döner. Sado'nun vurulmasıyla başlayan kaçış, dört arkadaşın rehin alınmasıyla ölüm kalım savaşına dönüşür.

Altı Üstü İstanbul’un yeni bölümü nefes kesecek! Herkes tehlikede!

Zaman daralırken Hasan, Naz ve Alina, Sado'yu hayatta tutmaya çalışır.

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Altı Üstü İstanbul’un yeni bölümü nefes kesecek! Herkes tehlikede!

Emir ise arkadaşlarına ulaşmak için geri dönüşü olmayan bir yola girer.

Altı Üstü İstanbul’un yeni bölümü nefes kesecek! Herkes tehlikede!

Diğer yanda ise Esra'nın düşüşüyle sarsılan Uzay'ın yanında kalmaya karar veren Melek, yaşananların ardındaki gerçeği öğrenmeye çalışırken kendisini giderek daha büyük bir tehlikenin içinde bulur.

Altı Üstü İstanbul’un yeni bölümü nefes kesecek! Herkes tehlikede!

Tüm bu kaosların içinde güzel şeyler de olur. Mahallede Nihal ve İbo'nun yıllardır beklediği gün gelir çatar.

Altı Üstü İstanbul’un yeni bölümü nefes kesecek! Herkes tehlikede!

Ancak her şey yoluna girmiş gibi görünürken, sakladığı gerçeklerin vicdan yükü altında ezilen Bayram'ın itirafı kutlamanın ortasına bomba gibi düşer.

Altı Üstü İstanbul’un yeni bölümü nefes kesecek! Herkes tehlikede!

Diğer yandan Fahriye'nin iki kızı için de iki ayrı yerde yeni bir tehlike baş gösterir.

Altı Üstü İstanbul’un yeni bölümü nefes kesecek! Herkes tehlikede!

Melek, Uzay'ın; Naz ise Emir'in gözleri önünde yaşanan beklenmedik gelişmelerle ölümle burun buruna gelir.

Altı Üstü İstanbul’un yeni bölümü nefes kesecek! Herkes tehlikede!

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de!

Altı Üstü İstanbul 12. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Sado vuruldu!" | Video

Haber Girişi Gözde Nur - Editör