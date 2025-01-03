Arabeske adanmış bir ömür... Şarkıları kadar hayatı da acılarla dolu! 'Babam bir daha dönmedi, o gece..."

BAŞARILARLA DOLU MÜZİK YOLCULUĞU...

Üvey babasının tüm karşı çıkmalarına rağmen; soluğu İstanbul'da alır ve 1968 yılında ilk plağını yayınlar. Beklenen ilgiyi görmeyen Ferdi Tayfur, Adana'ya geri dönerek bir çiftlikte çalışmaya başlar.

Bu arada yaşadığı kısa süreli bir ilişkiden varlığını 13 yıl sonra öğreneceğini ve hayatını kurtaracak olan oğlu dünyaya gelir. İçindeki müzik aşkına dur diyemez ve 1971 yılında Huzurum Kalmadı şarkısıyla başarıyı yakalar.

1973 yılında "Kır Çiçekleri" adlı 45'lik ile çıkış yakaladı. 1 yıl sonra "Bana Gerçekleri Söyle" adlı 45'lik ile adını duyurdu. Transferler, imzalar... Ve önce, "Bırak Şu Gurbeti," ardından; ''Çeşme'' şarkısı.

1976 yılında Necla Nazır ile başrolde oynadığı ilk sinema filmi "Çeşme" seyirciyle buluştu. Filmi 12 milyon kişi izleyerek rekora imza attı. Ve o günden sonra, büyük şöhret kazandı. Her saat başında, ''Ben de Özledim'', ''Merak Etme Sen'', ''Yıldızlarda Kayar'', ''Bana Sor''...