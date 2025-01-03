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Arabeske adanmış bir ömür... Şarkıları kadar hayatı da acılarla dolu! 'Babam bir daha dönmedi, o gece..."

70'li 80'li yılların en büyük şöhreti, Arabesk müziğin öncüsü, ülkemizin Ferdi Baba'sıydı o...Ne yazık ki 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tayfur'un şarkıları kadar hayatı da acılarla dolu. İşte milyonların gönlünde taht kuran usta sanatçı Ferdi Tayfur'un zorlu hayat yolculuğu...

Giriş Tarihi: 03.01.2025 15:17 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:40
Arabeske adanmış bir ömür... Şarkıları kadar hayatı da acılarla dolu! ’Babam bir daha dönmedi, o gece...

Arabesk müziğinin sevilen ismi, oyuncu, yönetmen, dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede "karaciğer ve böbrek yetmezliği" sebebiyle 79 yaşında yaşama veda etti.

Arabeske adanmış bir ömür... Şarkıları kadar hayatı da acılarla dolu! ’Babam bir daha dönmedi, o gece...

ADANA'DAN İSTANBUL'A UZANAN BİR ŞÖHRET!

1945 yılında Adana'da açtı gözlerini dünyaya. Henüz 5 yaşındaydı babası bir kan davası uğruna öldürüldüğünde.

Bundan sonrası onun için zorlu bir yaşamdı artık üvey babasının gölgesinde. Yaşıtları okul sıralarındayken o bir şekerci dükkanında çırak. Kendi akranlarına şeker satan tek derdi ailesine para getirmek olan...

Arabeske adanmış bir ömür... Şarkıları kadar hayatı da acılarla dolu! ’Babam bir daha dönmedi, o gece...

"O GECE VURDULAR BABAMI"

Tayfur, babasının ölümünü Hürriyet'ten Yüksel Şengül'e verdiği röportajda şöyle anlatmıştı:

"Bir gece kucakta olduğumu hatırlıyorum. Annem Şerife 'Babanız Cumali geldi çocuklar' demişti, sevinmiştik. Ben hep kucağındaydım, o sıcaklığı hala hissederim. Ertesi gün, sabah evden çıkarken, gene hayal meyal hatırlıyorum. 'Akşam çiğköfte yap' demişti anneme ve bir lira bırakmıştı. Babam bir daha dönmedi. O gece bir pavyonda vurdular onu."

Arabeske adanmış bir ömür... Şarkıları kadar hayatı da acılarla dolu! ’Babam bir daha dönmedi, o gece...

OKUMAYI KENDİ KENDİNE ÖĞRENDİ

Kendi başına öğrenir okumayı yazmayı. O zamanlarda bir hayali var sinema yıldızlarından biri olmak. Onun için şarkıcılık oyunculuğa giden yolda bir basamak olur. Bu hayalle katılır Adana radyosu ses yarışmasına ve ikinci olur.

Arabeske adanmış bir ömür... Şarkıları kadar hayatı da acılarla dolu! ’Babam bir daha dönmedi, o gece...

BAŞARILARLA DOLU MÜZİK YOLCULUĞU...

Üvey babasının tüm karşı çıkmalarına rağmen; soluğu İstanbul'da alır ve 1968 yılında ilk plağını yayınlar. Beklenen ilgiyi görmeyen Ferdi Tayfur, Adana'ya geri dönerek bir çiftlikte çalışmaya başlar.

Bu arada yaşadığı kısa süreli bir ilişkiden varlığını 13 yıl sonra öğreneceğini ve hayatını kurtaracak olan oğlu dünyaya gelir. İçindeki müzik aşkına dur diyemez ve 1971 yılında Huzurum Kalmadı şarkısıyla başarıyı yakalar.

1973 yılında "Kır Çiçekleri" adlı 45'lik ile çıkış yakaladı. 1 yıl sonra "Bana Gerçekleri Söyle" adlı 45'lik ile adını duyurdu. Transferler, imzalar... Ve önce, "Bırak Şu Gurbeti," ardından; ''Çeşme'' şarkısı.

1976 yılında Necla Nazır ile başrolde oynadığı ilk sinema filmi "Çeşme" seyirciyle buluştu. Filmi 12 milyon kişi izleyerek rekora imza attı. Ve o günden sonra, büyük şöhret kazandı. Her saat başında, ''Ben de Özledim'', ''Merak Etme Sen'', ''Yıldızlarda Kayar'', ''Bana Sor''...

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