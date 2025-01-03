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Arabeske adanmış bir ömür... Şarkıları kadar hayatı da acılarla dolu! 'Babam bir daha dönmedi, o gece..."
Arabeske adanmış bir ömür... Şarkıları kadar hayatı da acılarla dolu! 'Babam bir daha dönmedi, o gece..."
70'li 80'li yılların en büyük şöhreti, Arabesk müziğin öncüsü, ülkemizin Ferdi Baba'sıydı o...Ne yazık ki 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tayfur'un şarkıları kadar hayatı da acılarla dolu. İşte milyonların gönlünde taht kuran usta sanatçı Ferdi Tayfur'un zorlu hayat yolculuğu...
Giriş Tarihi: 03.01.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:40