Trend Galeri Trend Magazin Araları bozuktu...Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur Gasilhane'de fenalaştı! "Ayırdınız beni babamdan" diyerek ağıt yaktı...

Araları bozuktu...Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur Gasilhane'de fenalaştı! "Ayırdınız beni babamdan" diyerek ağıt yaktı...

79 hayatını kaybeden arabeskin kralı Ferdi Tayfur'un uzun süredir küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Zincirlikuyu Gasilhanesi'nde fenalaştı. Tuğçe Tayfur "Ayırdınız beni babamdan" diyerek feryat etti.

Giriş Tarihi: 04.01.2025 06:34 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 07:14
Araları bozuktu...Ferdi Tayfur’un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur Gasilhane’de fenalaştı! Ayırdınız beni babamdan diyerek ağıt yaktı...

Arabesk müziğinin sevilen ismi, oyuncu, yönetmen, dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede "karaciğer ve böbrek yetmezliği" sebebiyle 79 yaşında aramızdan ayrıldı.

Araları bozuktu...Ferdi Tayfur’un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur Gasilhane’de fenalaştı! Ayırdınız beni babamdan diyerek ağıt yaktı...

Usta sanatçının acı haberi sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu. Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından tüm gözler uzun süredir küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'a çevrilmişti.

Araları bozuktu...Ferdi Tayfur’un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur Gasilhane’de fenalaştı! Ayırdınız beni babamdan diyerek ağıt yaktı...

Tuğçe Tayfur dün akşam saatlerinde, babasını son kez görmek için Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne gitti.

Araları bozuktu...Ferdi Tayfur’un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur Gasilhane’de fenalaştı! Ayırdınız beni babamdan diyerek ağıt yaktı...

"AYIRDINIZ BENİ BABAMDAN"

Babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane'de fenalaşan Tuğçe Tayfur'un ağlama krizine girdiği görüldü.

Araları bozuktu...Ferdi Tayfur’un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur Gasilhane’de fenalaştı! Ayırdınız beni babamdan diyerek ağıt yaktı...

Tayfur'un ağlarken "Ayırdınız beni babamdan, yapayalnız kalmız burada babam" dediği duyuldu.

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