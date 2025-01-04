Trend Galeri Trend Magazin Araları bozuktu...Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur Gasilhane'de fenalaştı! "Ayırdınız beni babamdan" diyerek ağıt yaktı...

Araları bozuktu...Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur Gasilhane'de fenalaştı! "Ayırdınız beni babamdan" diyerek ağıt yaktı...

79 hayatını kaybeden arabeskin kralı Ferdi Tayfur'un uzun süredir küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Zincirlikuyu Gasilhanesi'nde fenalaştı. Tuğçe Tayfur "Ayırdınız beni babamdan" diyerek feryat etti.