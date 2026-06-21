Trend Galeri Trend Magazin Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan'ın ilk Babalar Günü heyecanı! Katre Turan o anları paylaştı: "Ona verdiğin güveni izlemek..."

Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan'ın ilk Babalar Günü heyecanı! Katre Turan o anları paylaştı: "Ona verdiğin güveni izlemek..."

Galatasaray'ın eski oyuncusu Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan ilk Babalar Günü heyecanını yaşadı. Katre Turan ile 2022 yılında dünyaevine giren ve evliliklerini kızları Ayşe Elisa ile taçlandıran çiftin mutlu gününü Katre Turan o paylaşımla kutladı.

Giriş Tarihi: 21.06.2026 15:21 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 15:26
Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan’ın ilk Babalar Günü heyecanı! Katre Turan o anları paylaştı: Ona verdiğin güveni izlemek...

Eski milli futbolcu Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan ile eşi Katre Turan, 2022 yılında düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine girmişti. Minik kızları Ayşe Elisa'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çiftten Katre Turan, eşi Okan Turan'ın ilk Babalar Günü'nü sosyal medya paylaşımıyla kutladı.

Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan’ın ilk Babalar Günü heyecanı! Katre Turan o anları paylaştı: Ona verdiğin güveni izlemek...

"KIZININ KALBİNE DOKUNAN BİR BABA"

Kızı Ayşe Elisa ile ilk defa Babalar Günü'nü kutlayan Okan Turan'ın o heyecanına eşi Katre Turan'da dahil oldu. Turan, sosyal medya hesabından eşinin Babalar Günü'nü baba-kızın karelerini, "Sadece yanında olan değil, sevgisiyle, şefkatiyle, sabrıyla kızının kalbine dokunan bir baba oldun. Kızımızın hayatındaki en büyük şanslardan biri senin gibi bir babaya sahip olmak. Onun gözlerindeki sevgiyi, sana bakışını ve senin ona verdiğin güveni izlemek benim için dünyanın en güzel manzarası. İlk babalar günün kutlu olsun" notuyla kutladı.

Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan’ın ilk Babalar Günü heyecanı! Katre Turan o anları paylaştı: Ona verdiğin güveni izlemek...

SAHRA IŞIK BABALAR GÜNÜ'NDE GÖNÜLLERİ FETHETTİ! MİNİK PAMİR VE DEDESİNİN O KARESİNE BEĞENİ YAĞDI...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Sahra Işık, son olarak Babalar Günü'nde paylaştığı o kare ile gündeme geldi.

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Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan’ın ilk Babalar Günü heyecanı! Katre Turan o anları paylaştı: Ona verdiğin güveni izlemek...

"PAMİR SENİN GİBİ BİR DEDESİ OLDUĞU İÇİN ÇOK ŞANSLI"

Babası ve minik oğlu Pamir'in sevimli karesini yayınlayarak Babalar Günü paylaşım kervanına katılan Sahra Işık, fotoğrafın tatlılığıyla gönülleri fethetti. Işık, babasının Babalar Günü'nü şu notla kutladı:

"Canım babam iyi ki varsın. Pamir senin gibi bir dedesi olduğu için çok şanslı. Babalar günün kutlu olsun seni çok seviyoruz."

Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan’ın ilk Babalar Günü heyecanı! Katre Turan o anları paylaştı: Ona verdiğin güveni izlemek...

MERYEM UZERLİ BABALAR GÜNÜ'NDE ESKİLERİN KİLİDİNİ AÇTI! BABASIYLA OLAN O KARELERİ ÇOK BEĞENİLDİ...

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle milyonların kalbini fetheden Meryem Uzerli, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan’ın ilk Babalar Günü heyecanı! Katre Turan o anları paylaştı: Ona verdiğin güveni izlemek...

Samimi tavırları ve geniş hayran kitlesiyle magazin dünyasının en çok takip edilen isimlerinden biri olan ünlü oyuncu, bu kez Babalar Günü paylaşımıyla gündeme geldi.

Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan’ın ilk Babalar Günü heyecanı! Katre Turan o anları paylaştı: Ona verdiğin güveni izlemek...

BABALAR GÜNÜ'NE ÖZEL NOSTALJİK PAYLAŞIM!

Babalar Günü'ne özel eski fotoğrafların kilidini açan Uzerli, babasına olan sevgisini fotoğraflarla dile getirirken takipçilerini de geçmişe götürdü.

Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan’ın ilk Babalar Günü heyecanı! Katre Turan o anları paylaştı: Ona verdiğin güveni izlemek...

PEŞ PEŞE SIRALADI!

Adeta babasını paylaşmalara doyamayan güzle oyuncu, babasına olan sevgisini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Kısa sürede çok beğenilen paylaşım, ikilinin arasında sarsılmaz bağı da kanıtladı.

Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan’ın ilk Babalar Günü heyecanı! Katre Turan o anları paylaştı: Ona verdiğin güveni izlemek...

NESLİHAN ATAGÜL DE EŞİ KADİR DOĞULU'NUN BABALAR GÜNÜ'NÜ OĞLU AZİZ'LE OLAN O VİDEOSUYLA KUTLADI...

Magazin dünyasının en beğenilen çiftleri arasında yer alan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçtiğimiz dönemde evliliklerini taçlandırarak ilk bebekleri Aziz'i kucaklarına almıştı. Anne-baba olma sevinci yaşayan ünlü çift, şimdilerde çocuklarını büyütmenin heyecanını yaşıyor.

Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan’ın ilk Babalar Günü heyecanı! Katre Turan o anları paylaştı: Ona verdiğin güveni izlemek...

Sosyal medyayı aktif kullanan Neslihan Atagül, son paylaşımıyla takipçilerini adeta mest etti. Evde olduğu anlarda eşi ve oğlunun bir aradaki hallerini pencereden izleyen güzel oyuncu, gördüğü manzara karşısında adeta kalbini bıraktı.

Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan’ın ilk Babalar Günü heyecanı! Katre Turan o anları paylaştı: Ona verdiğin güveni izlemek...

Eşinin Babalar Günü'nü bu özel görüntülerle kutlayan Neslihan Atagül, paylaşımına Kadir Doğulu'yu etiketleyerek "Seni çok seviyoruz" notunu düştü.

Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun Babalar Günü'nü oğlu Aziz'le olan o videosuyla kutladı...

Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan’ın ilk Babalar Günü heyecanı! Katre Turan o anları paylaştı: Ona verdiğin güveni izlemek...

Ünlü oyuncunun hayran bırakan bu hamlesi ve aile sıcaklığını yansıtan video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan’ın ilk Babalar Günü heyecanı! Katre Turan o anları paylaştı: Ona verdiğin güveni izlemek...

Ancak bir başka Babalar Günü videosu da bir o kadar yüreklere dokundu...

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak'ın ailesi, sanatçının vefatının ardından buruk bir Babalar Günü geçirmeye devam ediyor.

Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan’ın ilk Babalar Günü heyecanı! Katre Turan o anları paylaştı: Ona verdiğin güveni izlemek...

31 Mart 2025 tarihinde KKTC'de sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçının eşi Selma Konak, sosyal medya hesabından duygu dolu bir video paylaştı.

Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan’ın ilk Babalar Günü heyecanı! Katre Turan o anları paylaştı: Ona verdiğin güveni izlemek...

Selma Konak'ın yayınladığı videoda, çiftin en küçük kızının babası için "Bana Bir Masal Anlat Baba" şarkısını söylediği anlar yer aldı.

Volkan Konak'ın kızından Babalar Günü'nde hüzünlendiren sözler: "Bana bir masal anlat baba..."

Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan’ın ilk Babalar Günü heyecanı! Katre Turan o anları paylaştı: Ona verdiğin güveni izlemek...

Babasına duyduğu özlemi bu şarkıyla getiren küçük kızın o duygusal anları, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan’ın ilk Babalar Günü heyecanı! Katre Turan o anları paylaştı: Ona verdiğin güveni izlemek...

Selma Konak yayınladığı videoya, "Harika ve fedakar babalar, gününüz kutlu olsun"

Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan’ın ilk Babalar Günü heyecanı! Katre Turan o anları paylaştı: Ona verdiğin güveni izlemek...

İDO TATLISES İSE BABALAR GÜNÜ'NDE NOSTALJİK BİR PAYLAŞIM YAPTI

Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden İdo Tatlıses, Babalar Günü'nde sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşıma imza attı. Aile albümünden çıkan çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses ile olan bu karesiyle kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan’ın ilk Babalar Günü heyecanı! Katre Turan o anları paylaştı: Ona verdiğin güveni izlemek...

Sosyal medyada hızla yayılan nostaljik fotoğrafta, İdo Tatlıses'in çocukluk yılları ve babası İbrahim Tatlıses'in gençlik hali dikkat çekti.

Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan’ın ilk Babalar Günü heyecanı! Katre Turan o anları paylaştı: Ona verdiğin güveni izlemek...

İdo paylaştığı kareye, "Babalar günümüz kutlu olsun Babam" notunu düştü.

Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan’ın ilk Babalar Günü heyecanı! Katre Turan o anları paylaştı: Ona verdiğin güveni izlemek...

EMEL SAYIN DA RAHMETLİ BABASINI BU ÖZEL GÜNDE ANDI

Türk sanat müziğinin ve Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Emel Sayın, Babalar Günü'nde sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği nostaljik paylaşımla takipçilerine duygu dolu anlar yaşattı.

Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan’ın ilk Babalar Günü heyecanı! Katre Turan o anları paylaştı: Ona verdiğin güveni izlemek...

Usta sanatçı, babası Ahmet Sayın'ın gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan’ın ilk Babalar Günü heyecanı! Katre Turan o anları paylaştı: Ona verdiğin güveni izlemek...

Yayınladığı fotoğrafa eklediği mesajla yüreklere dokunan Sayın, "Başta özlemle andığım babam olmak üzere, hayatımıza sevgileri, emekleri ve fedakârlıklarıyla dokunan tüm babaların günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan’ın ilk Babalar Günü heyecanı! Katre Turan o anları paylaştı: Ona verdiğin güveni izlemek...

YEŞİLÇAM'IN USTA OYUNCUSU HÜLYA KOÇYİĞİT DE ANLAMLI BİR MESAJ YAYINLAMIŞTI

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Hülya Koçyiğit, Babalar Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından aile bağlarını gözler önüne seren çok özel bir fotoğraf paylaştı. Ünlü oyuncunun ailedeki üç kuşağı bir araya getiren paylaşımı kısa sürede büyük ilgi odağı oldu.

Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan’ın ilk Babalar Günü heyecanı! Katre Turan o anları paylaştı: Ona verdiğin güveni izlemek...

Fotoğrafta hayat arkadaşı Selim Soydan, kızı Gülşah Alkoçlar'ın eşi Ender Alkoçlar ve torunlarının eşleri bir arada yer aldı. Hülya Koçyiğit, ailedeki tüm babaları birleştiren bu karenin altına şu duygu yüklü notu düştü: