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Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan'ın ilk Babalar Günü heyecanı! Katre Turan o anları paylaştı: "Ona verdiğin güveni izlemek..."
Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan'ın ilk Babalar Günü heyecanı! Katre Turan o anları paylaştı: "Ona verdiğin güveni izlemek..."
Galatasaray'ın eski oyuncusu Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan ilk Babalar Günü heyecanını yaşadı. Katre Turan ile 2022 yılında dünyaevine giren ve evliliklerini kızları Ayşe Elisa ile taçlandıran çiftin mutlu gününü Katre Turan o paylaşımla kutladı.
Giriş Tarihi: 21.06.2026 15:21
Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 15:26