Trend Galeri Trend Magazin Arka Sıradakiler'in yıldızı Sevda Dalgıç deniz üzerinde adeta şov yaptı! Dengenin sınırlarını böyle zorladı...

Arka Sıradakiler'in yıldızı Sevda Dalgıç deniz üzerinde adeta şov yaptı! Dengenin sınırlarını böyle zorladı...

Arka Sıradakiler dizisinde hayat verdiği karakterle hafızalara kazınan ve sosyal medyada oldukça aktif olan Sevda Dalgıç, tatil tarzıyla adeta ezber bozdu. Son dönemde sup board'a merak saran ünlü oyuncu, deniz ortasında sergilediği o zorlu performansla takipçilerinden tam not aldı.

Giriş Tarihi: 12.07.2026 15:03 Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 15:12
Arka Sıradakiler’in yıldızı Sevda Dalgıç deniz üzerinde adeta şov yaptı! Dengenin sınırlarını böyle zorladı...

Arka Sıradakiler dizisiyle hafızalara kazınan Sevda Dalgıç, hem yıllar içindeki değişimi hem de fit görüntüsüyle sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor.

Arka Sıradakiler’in yıldızı Sevda Dalgıç deniz üzerinde adeta şov yaptı! Dengenin sınırlarını böyle zorladı...

Dönemin efsane gençlik projesinde canlandırdığı "Özge" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu, şimdilerde ekranlardan uzak, mutlu evliliği ve sağlıklı yaşamıyla dikkat çekiyor.

Arka Sıradakiler’in yıldızı Sevda Dalgıç deniz üzerinde adeta şov yaptı! Dengenin sınırlarını böyle zorladı...

Kendini spora adayan ve kaslı vücuduyla adeta profesyonel sporculara taş çıkaran Dalgıç'ın her paylaşımı takipçileri tarafından yakından izleniyor.

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Arka Sıradakiler’in yıldızı Sevda Dalgıç deniz üzerinde adeta şov yaptı! Dengenin sınırlarını böyle zorladı...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isim, son olarak tatilde de spordan vazgeçmediğini kanıtlayan ezber bozan bir paylaşımla gündeme geldi.

Arka Sıradakiler’in yıldızı Sevda Dalgıç deniz üzerinde adeta şov yaptı! Dengenin sınırlarını böyle zorladı...

Son dönemde sup board'a (ayakta kürek sörfü) merak saran güzel oyuncu, deniz ortasında sergilediği o zorlu performansın görüntülerini takipçileriyle paylaştı.

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Arka Sıradakiler’in yıldızı Sevda Dalgıç deniz üzerinde adeta şov yaptı! Dengenin sınırlarını böyle zorladı...

Sup board üzerinde dengenin sınırlarını zorlayan Sevda Dalgıç'ın yer çekimine meydan okuyan o anları kısa sürede büyük ilgi gördü.

Arka Sıradakiler’in yıldızı Sevda Dalgıç deniz üzerinde adeta şov yaptı! Dengenin sınırlarını böyle zorladı...

ÇİÇEK TAKSİ'NİN NURAY'ININ SON HALİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Bir dönemin fenomen dizisi Çiçek Taksi'nde hayat verdiği polis Nuray karakteriyle hafızalara kazınan Gül Gölge, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Arka Sıradakiler’in yıldızı Sevda Dalgıç deniz üzerinde adeta şov yaptı! Dengenin sınırlarını böyle zorladı...

Oyunculuğa ara veren 44 yaşındaki isim, birkaç yıl önce kurduğu güzellik merkeziyle kariyerine farklı bir alanda devam ederken sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Arka Sıradakiler’in yıldızı Sevda Dalgıç deniz üzerinde adeta şov yaptı! Dengenin sınırlarını böyle zorladı...

Bakımlı görünümü ve fit haliyle dikkat çeken Gölge'nin yıllara meydan okuyan görüntüsü, takipçilerinden beğeni toplamaya devam ediyor.

Arka Sıradakiler’in yıldızı Sevda Dalgıç deniz üzerinde adeta şov yaptı! Dengenin sınırlarını böyle zorladı...

İşte Çiçek Taksi'nin güzel polisi Gül Gölge'nin şimdiki hali...

Arka Sıradakiler’in yıldızı Sevda Dalgıç deniz üzerinde adeta şov yaptı! Dengenin sınırlarını böyle zorladı...

Estetik yerine küçük dokunuşları tercih ettiğini söyleyen ünlü isim, cilt bakımına ve sağlıklı yaşamına gösterdiği özenle de öne çıkıyor.

Arka Sıradakiler’in yıldızı Sevda Dalgıç deniz üzerinde adeta şov yaptı! Dengenin sınırlarını böyle zorladı...

Gül Gölge, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

Arka Sıradakiler’in yıldızı Sevda Dalgıç deniz üzerinde adeta şov yaptı! Dengenin sınırlarını böyle zorladı...

Yüzüne ufak dokunuşlar yaptıran oyuncu, cildine ve sağlığına oldukça dikkat ediyor.

Arka Sıradakiler’in yıldızı Sevda Dalgıç deniz üzerinde adeta şov yaptı! Dengenin sınırlarını böyle zorladı...

PEKİ BETON AYŞE NE YAPIYOR?

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Hayat Bilgisi, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Okul hayatını eğlenceli ve öğretici bir dille ekrana taşıyan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve hafızalara kazınan karakterleriyle yıllar geçse de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Arka Sıradakiler’in yıldızı Sevda Dalgıç deniz üzerinde adeta şov yaptı! Dengenin sınırlarını böyle zorladı...

Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan "Beton Ayşe", sert tavırları, asi kişiliği ve kendine has tarzıyla izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. Bu sevilen karaktere hayat veren Hayfa Safi Tulun, ekranlardan uzak kaldığı yılların ardından yeniden gündeme geldi.

Arka Sıradakiler’in yıldızı Sevda Dalgıç deniz üzerinde adeta şov yaptı! Dengenin sınırlarını böyle zorladı...

Bir dönemin sevilen oyuncusu, şöhretli yaşamı geride bırakarak sakin ve gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih etti. Uzun süredir kameralardan uzak yaşayan Tulun'un bugünlerde bambaşka bir işle uğraştığı ortaya çıktı.

Arka Sıradakiler’in yıldızı Sevda Dalgıç deniz üzerinde adeta şov yaptı! Dengenin sınırlarını böyle zorladı...

Hayvan sevgisiyle bilinen Hayfa Safi Tulun, yaşamını İstanbul'un Çatalca ilçesinde sürdürüyor. Oyunculuğun ardından yönünü farklı bir alana çeviren ünlü isim, hayvanların yer aldığı projeler için bir hayvan cast ajansı kurarak çalışmalarını bu alanda sürdürüyor.

Arka Sıradakiler’in yıldızı Sevda Dalgıç deniz üzerinde adeta şov yaptı! Dengenin sınırlarını böyle zorladı...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman takipçilerinin karşısına çıkan Tulun'un son görüntüleri de büyük ilgi gördü.

Arka Sıradakiler’in yıldızı Sevda Dalgıç deniz üzerinde adeta şov yaptı! Dengenin sınırlarını böyle zorladı...

Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken eski oyuncu.özel hayatında da mutlu bir tablo çizdi. Hayfa Safi Tulun, 2008 yılında Yasin Tulun ile evlenerek yeni bir sayfa açtı.

Arka Sıradakiler’in yıldızı Sevda Dalgıç deniz üzerinde adeta şov yaptı! Dengenin sınırlarını böyle zorladı...

Bir dönemin unutulmaz "Beton Ayşe"si, bugün hayvanlara adadığı yaşamıyla takdir toplamaya devam ediyor.

Arka Sıradakiler’in yıldızı Sevda Dalgıç deniz üzerinde adeta şov yaptı! Dengenin sınırlarını böyle zorladı...

PEKİ KISMETSE OLUR'UN ERDEM'İ NE YAPIYOR!

2015 yılında ekran yolculuğuna başlayan ve yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan televizyon programı Kısmetse Olur, gündeme gelmeye devam ediyor.

Arka Sıradakiler’in yıldızı Sevda Dalgıç deniz üzerinde adeta şov yaptı! Dengenin sınırlarını böyle zorladı...

Programın sona ermesinin ardından birçok yarışmacı sosyal medya fenomeni olarak kariyerine devam ederken, bazı isimler ise kameralardan uzak, sakin bir hayat sürmeyi tercih etmişti.

Arka Sıradakiler’in yıldızı Sevda Dalgıç deniz üzerinde adeta şov yaptı! Dengenin sınırlarını böyle zorladı...

Bu isimlerin başında gelen Erdem Dalfidan, uzun süren sessizliğini bozdu.

Arka Sıradakiler’in yıldızı Sevda Dalgıç deniz üzerinde adeta şov yaptı! Dengenin sınırlarını böyle zorladı...

İMAJ DEĞİŞİMİ SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Yarışmanın ardından uzun süre ortalarda görünmeyen Dalfidan, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya platformunda paylaşılan güncel fotoğraflarıyla gündeme oturdu.

Arka Sıradakiler’in yıldızı Sevda Dalgıç deniz üzerinde adeta şov yaptı! Dengenin sınırlarını böyle zorladı...

SAÇLARINA VEDA ETMİŞ!

Yıllar içindeki fiziksel değişimiyle dikkat çeken eski yarışmacının, imajında radikal bir değişikliğe gittiği görüldü. Saçlarına veda eden Dalfidan'ın yeni hali, programın sıkı takipçileri tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı.