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Artık gelin istiyor! Şarkıcı Emir Can İğrek’in annesinden şaşırtan açıklama: Ne getirirse kabulüm!

Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, bugün annesiyle Harbiye Açıkhava'ya geldi. Emir Can İğrek ve annesi, konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcının annesi, oğlunun artık evlenmesini istediğini dile getirdi. İşte o açıklamanın detayları!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.08.2026 22:17 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 22:36
Artık gelin istiyor! Şarkıcı Emir Can İğrek’in annesinden şaşırtan açıklama: Ne getirirse kabulüm!

Türk pop müziğinin son dönemde dikkat çeken isimlerinden biri olan Emir Can İğrek, müzik kariyeri boyunca yayınladığı şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. İğrek, son dönemde Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleştirdiği yoğun konser programıyla sahne çalışmalarına devam ediyor.

Artık gelin istiyor! Şarkıcı Emir Can İğrek’in annesinden şaşırtan açıklama: Ne getirirse kabulüm!

Müzik hayatına Tekirdağ'da başlayan İğrek, özellikle "Nalan" ve "Müzik Kutusu" isimli parçalarıyla dijital platformlarda adını duyurmayı başardı.

Artık gelin istiyor! Şarkıcı Emir Can İğrek’in annesinden şaşırtan açıklama: Ne getirirse kabulüm!

Geniş bir yaş aralığına hitap eden sanatçı, konserlerinde dinleyicileriyle kurduğu etkileşimlerle sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Sahne performansları sırasında sık sık hayranlarıyla diyalog kuran İğrek, bu etkinliklerde yaşanan anlarla sıkça sosyal medyada çok konuşuluyor.

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Artık gelin istiyor! Şarkıcı Emir Can İğrek’in annesinden şaşırtan açıklama: Ne getirirse kabulüm!

Emir Can İğrek'İn Burdur'da verdiği son konseri, diğerlerinden farklı olarak sahnede yaşanan beklenmedik bir gelişmeyle öne çıkmıştı.

Artık gelin istiyor! Şarkıcı Emir Can İğrek’in annesinden şaşırtan açıklama: Ne getirirse kabulüm!

Geçtiğimiz akşam gerçekleşen etkinliğin ilerleyen saatlerinde yaşanan bir olay, kısa sürede dijital kanallar üzerinden geniş bir kitleye yayılarak günün en çok paylaşılan içerikleri arasına girmişti.

Artık gelin istiyor! Şarkıcı Emir Can İğrek’in annesinden şaşırtan açıklama: Ne getirirse kabulüm!

Konser sırasında ön sıralarda bulunan dinleyicileriyle sohbet eden Emir Can İğrek, kalabalığın arasında sadece 5 yaşında olan bir hayranının olduğunu fark etmişti. Sanatçı, küçük çocuğun şarkılara eşlik ettiğini görünce sahneye davet ederek mikrofonu paylaşmıştı.

Artık gelin istiyor! Şarkıcı Emir Can İğrek’in annesinden şaşırtan açıklama: Ne getirirse kabulüm!

HAYRANIYLA DÜET YAPMIŞTI

Sahneye çıkan 5 yaşındaki minik misafir, sempatik tavırlarıyla bir anda tüm dikkatleri üzerine çekmişti. İğrek, sahnedeki bu beklenmedik katılımcıyla kısa bir süre sohbet ettikten sonra orkestrasına bir sonraki şarkı için işaret vermişti.

Emir Can İğrek minik hayranı ile beraber söyledi | Video

Artık gelin istiyor! Şarkıcı Emir Can İğrek’in annesinden şaşırtan açıklama: Ne getirirse kabulüm!

Sevilen parçalarından "Tırnağın Kırılmasın" çalmaya başladığında, küçük hayranı şarkının sözlerini söylemeye başlamıştı. Mikrofonu tamamen çocuğa bırakan İğrek, performansın geri kalanını minik misafiriyle birlikte tamamlamıştı.

Artık gelin istiyor! Şarkıcı Emir Can İğrek’in annesinden şaşırtan açıklama: Ne getirirse kabulüm!

Konser alanındaki izleyiciler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilen o anlar, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Binlerce etkileşim alan görüntülerde, 5 yaşındaki çocuğun şarkı sözlerini eksiksiz şekilde seslendirmesi dikkat çekti.

Artık gelin istiyor! Şarkıcı Emir Can İğrek’in annesinden şaşırtan açıklama: Ne getirirse kabulüm!

Kısa sürede izlenme rekorları kıran düet, sosyal medyada günün en çok konuşulan olayı olarak kayıtlara geçmişti. Emir Can İğrek'in konseri, bu sürpriz performansla birlikte hafızalarda yer eden anlardan biri olmuştu.

Artık gelin istiyor! Şarkıcı Emir Can İğrek’in annesinden şaşırtan açıklama: Ne getirirse kabulüm!

HARBİYE AÇIKHAVA'YA ANNESİYLE GELDİ

Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, bugün Harbiye Açıkhava'ya annesiyle birlikte geldi.

Artık gelin istiyor! Şarkıcı Emir Can İğrek’in annesinden şaşırtan açıklama: Ne getirirse kabulüm!

BİRLİKTE RÖPORTAJ VERDİLER

Emir Can İğrek, konser öncesi annesiyle birlikte röportaj verdi.

Artık gelin istiyor! Şarkıcı Emir Can İğrek’in annesinden şaşırtan açıklama: Ne getirirse kabulüm!

EVLİLİK SORULARINA SAMİMİ CEVAP

Gazeteciler ünlü şarkıcıya ve annesine evlilikle ilgili sorular sordu.

Artık gelin istiyor! Şarkıcı Emir Can İğrek’in annesinden şaşırtan açıklama: Ne getirirse kabulüm!

"NE GETİRİRSE KABULÜM"

Ünlü şarkıcının annesi, "Benim gelin kriterim yok, ne getirirse kabulüm" ifadelerini kullandı.

Artık gelin istiyor! Şarkıcı Emir Can İğrek’in annesinden şaşırtan açıklama: Ne getirirse kabulüm!

Artık gelin istiyor! Şarkıcı Emir Can İğrek'in annesinden şaşırtan açıklama: Ne getirirse kabulüm!

#TÜRKİYE #TEKİRDAĞ #BURDUR #TÜRK POP MÜZİĞİN