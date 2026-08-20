Artık gelin istiyor! Şarkıcı Emir Can İğrek’in annesinden şaşırtan açıklama: Ne getirirse kabulüm!

Konser sırasında ön sıralarda bulunan dinleyicileriyle sohbet eden Emir Can İğrek, kalabalığın arasında sadece 5 yaşında olan bir hayranının olduğunu fark etmişti. Sanatçı, küçük çocuğun şarkılara eşlik ettiğini görünce sahneye davet ederek mikrofonu paylaşmıştı.