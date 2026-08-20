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Artık gelin istiyor! Şarkıcı Emir Can İğrek’in annesinden şaşırtan açıklama: Ne getirirse kabulüm!
Artık gelin istiyor! Şarkıcı Emir Can İğrek’in annesinden şaşırtan açıklama: Ne getirirse kabulüm!
Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, bugün annesiyle Harbiye Açıkhava'ya geldi. Emir Can İğrek ve annesi, konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcının annesi, oğlunun artık evlenmesini istediğini dile getirdi. İşte o açıklamanın detayları!
Giriş Tarihi: 20.08.2026 22:17
Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 22:36