Arzum Onan oğlu Can ile davette boy gösterdi! Evlilik sorularına bakın ne yanıt verdi!

"DİZİDE TAKILDIĞIM BİR YER OLDUĞUNDA BABAMA SORUYORDUM"

Can Aslantuğ, "Kamera arkası eğitimi aldım. Oyunculuk eğitimi aldım. Anne ve babam çok destekleyici oldular. Onların arkamda olduğunu bilmek çok güzel. Dizide takıldığım bir yer olduğunda babama soruyordum" ifadelerini kullandı.