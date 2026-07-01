Trend Galeri Trend Magazin Arzum Onan oğlu Can ile davette boy gösterdi! Evlilik sorularına bakın ne yanıt verdi!

Arzum Onan oğlu Can ile davette boy gösterdi! Evlilik sorularına bakın ne yanıt verdi!

Ünlü eski manken ve oyuncu Arzum Onan, bugün bir etkinliğe oğluyla birlikte katıldı. Arzum Onan, oğlu Can'la pozlar verdi. Onan, evlilik sorularına da içtenlikle cevap verdi.

Giriş Tarihi: 01.07.2026 23:03 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 23:23
Arzum Onan oğlu Can ile davette boy gösterdi! Evlilik sorularına bakın ne yanıt verdi!

ETKİNLİĞE KATILDI

Ünlü eski manken Arzum Onan, geçtiğimiz ay bir etkinliğe katıldı.

Arzum Onan oğlu Can ile davette boy gösterdi! Evlilik sorularına bakın ne yanıt verdi!

TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Onan, o geceden kareleri takipçileriyle paylaşmıştı.

Arzum Onan oğlu Can ile davette boy gösterdi! Evlilik sorularına bakın ne yanıt verdi!

"HER GECENİN BİR SABAHI.."

Onan paylaşımın altına, "Bir jüri koltuğu, konuşan stiller, çokça emek ve her gecenin bir sabahı.. Teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.

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Arzum Onan oğlu Can ile davette boy gösterdi! Evlilik sorularına bakın ne yanıt verdi!

ARZUM ONAN'DAN YEPYENİ PAYLAŞIM

Daha önce makyajsız halleriyle gündem olan Arzum Onan, bugün yeni paylaşımıyla ilgi toplamıştı.

Arzum Onan oğlu Can ile davette boy gösterdi! Evlilik sorularına bakın ne yanıt verdi!

OĞLUYLA NOSTALJİ YAPTI

Ünlü oyuncu, oğlunun çocukluk anına ait birlikte çekildikleri bir fotoğrafını paylaşmıştı.

Arzum Onan oğlu Can ile davette boy gösterdi! Evlilik sorularına bakın ne yanıt verdi!

İŞTE O PAYLAŞIM!

Arzum Onan'ın dikkat çeken duygu dolu nostaljik paylaşımı ilgi toplamıştı.

Arzum Onan oğlu Can ile davette boy gösterdi! Evlilik sorularına bakın ne yanıt verdi!

OĞLUYLA ETKİNLİĞE KATILDI

Arzum Onan, bugün bir etkinliğe oğluyla katıldı.

Arzum Onan oğlu Can ile davette boy gösterdi! Evlilik sorularına bakın ne yanıt verdi!

ANNESİNİN BOYUNU GEÇTİ

Arzum Onan'ın oğlu Can, annesinin boyunu geçtiği anlar kameralara yansıdı.

Arzum Onan oğlu Can ile davette boy gösterdi! Evlilik sorularına bakın ne yanıt verdi!

GAZETECİLERE BİRLİKTE POZ VERDİLER

Arzum Onan oğlu Can'la gazetecilere poz verdi.

Arzum Onan oğlu Can ile davette boy gösterdi! Evlilik sorularına bakın ne yanıt verdi!

Arzum Onan oğlu Can ile davette boy gösterdi! Evlilik sorularına bakın ne yanıt verdi!

Arzum Onan oğlu Can ile davette boy gösterdi! Evlilik sorularına bakın ne yanıt verdi!

"EVLİLİĞİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Gazeteciler bu etkinlikte Arzum Onan'a ilişkisiyle ilgili sorular sordu. Evlilikle ilgili sorular üzerine Onan, "Her şey yolunda gidiyor ilişkimde, güzel. Evliliği düşünmüyorum" dedi.

Arzum Onan oğlu Can ile davette boy gösterdi! Evlilik sorularına bakın ne yanıt verdi!

OĞLU DA GAZETECİLERE RÖPORTAJ VERDİ

Arzum Onan'ın oğlu Can da gazetecilere röportaj verdi.

Arzum Onan oğlu Can ile davette boy gösterdi! Evlilik sorularına bakın ne yanıt verdi!

ANNE VE BABASININ İZİNDE!

Can Aslantuğ anne ve babasının yolundan giderek oyunculuğa adım attığını dile getirdi.

Arzum Onan oğlu Can ile davette boy gösterdi! Evlilik sorularına bakın ne yanıt verdi!

"DİZİDE TAKILDIĞIM BİR YER OLDUĞUNDA BABAMA SORUYORDUM"

Can Aslantuğ, "Kamera arkası eğitimi aldım. Oyunculuk eğitimi aldım. Anne ve babam çok destekleyici oldular. Onların arkamda olduğunu bilmek çok güzel. Dizide takıldığım bir yer olduğunda babama soruyordum" ifadelerini kullandı.

Arzum Onan oğlu Can ile davette boy gösterdi! Evlilik sorularına bakın ne yanıt verdi!

İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin güzellik sırları...

Yaş almamaya yemin etmiş ünlüler arasında yer alan eski manken Ebru Şallı, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ilgi odağı oluyor.

Arzum Onan oğlu Can ile davette boy gösterdi! Evlilik sorularına bakın ne yanıt verdi!

Genç kızlara taş çıkaran formuyla da dikkat çeken Şallı, magazin dünyasında sık sık yer alıyor.

Arzum Onan oğlu Can ile davette boy gösterdi! Evlilik sorularına bakın ne yanıt verdi!

Ünlü isim bu sefer verdiği güzellik sırrıyla dikkatleri üzerine çekti.

Arzum Onan oğlu Can ile davette boy gösterdi! Evlilik sorularına bakın ne yanıt verdi!

48 yaşındaki Şallı, güzelliğini korumak için her ay hamama gittiğini açıkladı.

Arzum Onan oğlu Can ile davette boy gösterdi! Evlilik sorularına bakın ne yanıt verdi!

YILLARA MEYDAN OKUYAN BİR DİĞER İSİM: NEBAHAT ÇEHRE

Usta oyuncu Nebahat Çehre, önceki gün katıldığı bir davette görüntülendi.

Arzum Onan oğlu Can ile davette boy gösterdi! Evlilik sorularına bakın ne yanıt verdi!

Basın mensuplarına "Hep beni makyajsız yakalıyorsunuz" diyerek esprili şekilde sitem eden Çehre, "Bence güzelliğin sırrı doğallık" dedi.

Arzum Onan oğlu Can ile davette boy gösterdi! Evlilik sorularına bakın ne yanıt verdi!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Çehre, "6 sene oldu, setleri özledim. Ama sırf proje yapmak için dönmem" diye konuştu.

Arzum Onan oğlu Can ile davette boy gösterdi! Evlilik sorularına bakın ne yanıt verdi!

YAŞSIZ KADIN: YONCA EVCİMİK

"Bandıra Bandıra", "Abone", "8.15 Vapuru" ve "Kendine Gel" gibi hit parçalarıyla 90'lı yıllara damga vuran Evcimik, müzik kariyerinin yanı sıra televizyon ekranlarında da unutulmaz izler bıraktı.

Arzum Onan oğlu Can ile davette boy gösterdi! Evlilik sorularına bakın ne yanıt verdi!

Özellikle "Çılgın Bediş" dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi kazanan sanatçı, yılların geçmesine rağmen sahnedeki enerjisinden hiçbir şey kaybetmedi.

Arzum Onan oğlu Can ile davette boy gösterdi! Evlilik sorularına bakın ne yanıt verdi!

Peki başarılı şarkıcının güzellik sırrını biliyor musunuz? Bakın Evcimik sırrını neye borçluymuş: "Çalışıp üreterek genç kalıyorum. Yaşsız kadın olmayı buna borçluyum. İçimdeki çocuk hiç büyümedi. Hep özgür bir kadın oldum. Özgürlüğüme çok düşkünüm"

Arzum Onan oğlu Can ile davette boy gösterdi! Evlilik sorularına bakın ne yanıt verdi!

GÜZELLİĞİ İLE YILLARA MEYDAN OKUYAN DİĞER BİR İSİM: VİCTORİA BECKHAM

Nebahat Çehre gibi 51 yaşında genç kızları taş çıkartan Victoria Beckham da dikkatleri üzerine çekti.