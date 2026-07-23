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Asena sevgilisi Kani Kudu’nun fiziksel değişimi hakkında konuştu: Gençlik fotoğraflarını gördüm…
Asena sevgilisi Kani Kudu’nun fiziksel değişimi hakkında konuştu: Gençlik fotoğraflarını gördüm…
Ünlü dansçı Asena, bugün sevgilisi Kani Kudu ile görüntülendi. Asena, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazeteciler Kani Kudu'nun değişimi ile ilgili sorular sordu. Asena bu değişimle ilgili samimi itiraflarda bulundu. İşte o açıklamanın detayları!
Giriş Tarihi: 23.07.2026 22:50
Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 23:02