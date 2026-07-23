Trend Galeri Trend Magazin Asena sevgilisi Kani Kudu’nun fiziksel değişimi hakkında konuştu: Gençlik fotoğraflarını gördüm…

Asena sevgilisi Kani Kudu’nun fiziksel değişimi hakkında konuştu: Gençlik fotoğraflarını gördüm…

Ünlü dansçı Asena, bugün sevgilisi Kani Kudu ile görüntülendi. Asena, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazeteciler Kani Kudu'nun değişimi ile ilgili sorular sordu. Asena bu değişimle ilgili samimi itiraflarda bulundu. İşte o açıklamanın detayları!

Giriş Tarihi: 23.07.2026 22:50 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 23:02
Asena sevgilisi Kani Kudu’nun fiziksel değişimi hakkında konuştu: Gençlik fotoğraflarını gördüm…

Bir süredir iş insanı Kani Kudu ile birlikte olan Asena, Nişantaşı'nda objektiflere yansımıştı.

Asena sevgilisi Kani Kudu’nun fiziksel değişimi hakkında konuştu: Gençlik fotoğraflarını gördüm…

İlişkisiyle ilgili soruları yanıtlayan ünlü oryantal, "Güzel giden bir beraberliğimiz var. Zaman ne gösterecek, hep birlikte göreceğiz" demişti.

Asena sevgilisi Kani Kudu’nun fiziksel değişimi hakkında konuştu: Gençlik fotoğraflarını gördüm…

"EŞİM ALDI"

Mutluluğunu gizlemeyen Asena'nın parmağındaki gösterişli tektaş da dikkat çekmişti. Yüzüğü kimin aldığı sorulunca "Eşim aldı" cevabını veren Asena'nın bu sözleri, evlilik iddialarını yeniden gündeme taşımıştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Asena sevgilisi Kani Kudu’nun fiziksel değişimi hakkında konuştu: Gençlik fotoğraflarını gördüm…

MEKAN ÇIKIŞINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Bir süredir birliktelik yaşayan Asena ve sevgilisi Kani Kudu, bugün bir mekan çıkışında görüntülendi.

Asena sevgilisi Kani Kudu’nun fiziksel değişimi hakkında konuştu: Gençlik fotoğraflarını gördüm…

DEĞİŞİMİ SORULDU

Gazeteciler Asena'ya Kani Kudu'nun değişimini sordu.

Asena sevgilisi Kani Kudu’nun fiziksel değişimi hakkında konuştu: Gençlik fotoğraflarını gördüm…

"GÜZEL DOKUNUŞLAR OLDU"

Asena, "Birkaç kere gençlik fotoğraflarını görmüştüm. Üniversite yıllarına ait. 'A sen buna uzak değilsin'. Sonrasında güzel dokunuşlar oldu. " açıklamasında bulundu.

Asena sevgilisi Kani Kudu'nun fiziksel değişimi hakkında konuştu: Gençlik fotoğraflarını gördüm…

Asena sevgilisi Kani Kudu’nun fiziksel değişimi hakkında konuştu: Gençlik fotoğraflarını gördüm…

İşte Kani Kudu'nun değişim önceki halleri...

Asena sevgilisi Kani Kudu’nun fiziksel değişimi hakkında konuştu: Gençlik fotoğraflarını gördüm…

İşte Kani Kudu'nun değişim önceki halleri...

Asena sevgilisi Kani Kudu’nun fiziksel değişimi hakkında konuştu: Gençlik fotoğraflarını gördüm…

İşte Kani Kudu'nun değişim önceki halleri...

Asena sevgilisi Kani Kudu’nun fiziksel değişimi hakkında konuştu: Gençlik fotoğraflarını gördüm…

SEVGİLİSİNİN YALOVA'DAKİ ÇİFTLİĞİNE TAŞINDI

Oryantal Asena, Yalova'da müteahhitlik yapan iş insanı Kani Kudu ile yaşadığı birliktelik sonrası kente yerleşti. Kani Kudu'nun çiftlik evinde yaşamaya başlayan Asena gününün büyük bölümünü, 'Çocuklarım' dediği koyunlar, kuzular ve köpeklerle geçiriyor, ata biniyor.

Asena sevgilisi Kani Kudu’nun fiziksel değişimi hakkında konuştu: Gençlik fotoğraflarını gördüm…

Çiftliğin kapılarını açan Asena, artık doğal bir yaşam sürdüğünü belirterek, "Doğayı çok seviyorum. Doğal olan her şeyi çok seviyorum. Yani yaşamımda doğal olan her şeyi çok seviyorum. Bir sürü kuzu yetiştirdik. İneklerimiz var. Her şeyimiz sütümüz, yoğurdumuzu, peynirimizi oradan elde ediyoruz. Elimden geldiğince doğal olmayan hiçbir şeyi eve sokmamaya çalışıyorum. Çocuklarım bana mutluluk veriyor yani çocuklar dediğim kuzularım. Keçilerim var bir de" diye konuştu.

Asena sevgilisi Kani Kudu’nun fiziksel değişimi hakkında konuştu: Gençlik fotoğraflarını gördüm…

'BABAANNEMİN DUASININ TUTTUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Asena, kendisinin Rizeli, sevgilisi Kani Kudu'nun ise Trabzonlu olduğunu belirtip, aynı kültürden geldiklerini söyledi. Kani Kudu ile aşk hayatına değinen Asena, "Hayatta en önemli şey bir gün, hani yaşlandığınız zaman birbirine su verebilecek bir ortamınızın olması. İnsanın kendini güvende hissetmesidir. Allah rahmet eylesin babaannem, 'Seni senden daha çok düşünecek ve sevecek bir insan inşallah hayatında olur' derdi. Onun bu güzel duasının tuttuğunu düşünüyorum. Önemli olan saygı, kıymet, değer. Değerli olan her şeyi korumak lazım. Onun dışında zaten diğer şeyler bizi tamamlayıcı diye düşünüyorum diye konuştu.

Asena sevgilisi Kani Kudu’nun fiziksel değişimi hakkında konuştu: Gençlik fotoğraflarını gördüm…

'AMACIM SAHNE KADINLIĞINI DEVAM ETTİRMEK'

Sahne hayatına artık dansları ile değil sesi ile döneceğini de söyleyen Asena, Murat Başaran ile düet yaptığı şarkısının lansmanının 20 Haziran'da olduğunu söyledi. Sevgilisinin kendisine aldığı, 'Uğurum' dediği yüzüğü parmağından çıkarmayan Asena, şarkıcı olarak devam edeceği sanat kariyerinde de yüzüğünün uğur getireceğine inandığını belirterek, "Amacım, sahne kadınlığını devam ettirmek. Sahneyi çok seviyorum. Sahneye kendimce yakıştığıma inanıyorum. Oraya çıktığım zaman kendimi çok özgür ve nefesimin sonsuz olduğunu hissediyorum. Program değil. Hani bu hazırlıklarımda ne yapmışım? Aslında onun bir denemesi. 20 Haziran'da hani derler ya ne var ne yok çıktı ortaya. Öyle bir program ondan sonrasında da kader bize ne çizdiyse yolumuzda ona devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Asena sevgilisi Kani Kudu’nun fiziksel değişimi hakkında konuştu: Gençlik fotoğraflarını gördüm…

'HAYATIMI GÜZELLEŞTİREN KADINLA BERABERİM'

Asena ile olan birlikteliklerinden büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Kani Kudu ise "Hayatımı güzelleştiren bundan sonra da ömrümün sonuna kadar hayatımı güzelleştirecek olan kadınla beraberim ve çok mutluyum" dedi

Asena sevgilisi Kani Kudu’nun fiziksel değişimi hakkında konuştu: Gençlik fotoğraflarını gördüm…

İSTANBUL'DAN UZAKLAŞAN DİĞER İSİM: CEM ÖZKÖK

Sosyal medyanın en sevilen yüzlerinden biri olan, temizlik ve düzen videolarıyla tanınan içerik üreticisi Cem Özkök, hayatında yepyeni bir sayfa açtı. İstanbul'un kalabalıklığından ve gürültüsünden uzaklaşmak isteyen ünlü fenomen, anlık bir kararla Yalova'da bir köy evine taşındığını duyurdu. Hafta sonu tatili için gittiği şehirde hayatının dönüm noktasını yaşayan Özkök, sadece 3 gün içinde yeni evine yerleşti.

Asena sevgilisi Kani Kudu’nun fiziksel değişimi hakkında konuştu: Gençlik fotoğraflarını gördüm…

"HER ŞEY PEŞ PEŞE KOLAYLIKLA OLDU"

Yeni yaşam alanından ilk kareleri paylaşan ünlü içerik üreticisi, bu kararın aslında planlı olmadığını, tamamen bir teslimiyetle gerçekleştiğini belirtti. Sosyal medya hesabından takipçilerine içini döken Cem Özkök, şu ifadeleri kullandı:

"Umarım birilerine bir yerlerde ilham olur 'tefekkür' ile tanışmam... Karar vermem anlık oldu, 3 günde köy evine yerleştim... Hayalim olanın bile anlık bir anda olacağını bilemezdim. Geçen pazar burada tatil amaçlı kahvaltı ediyorken, şu an evimde ettim. Kirada olsa, olduğum her yeri cennet yapmasını bilen biri oldum şükürler olsun. İstanbul'dan bir köy evine taşındım. Kendime daha yaklaştım, tefekkürüm arttıkça kendimi daha dinleme isteğim arttı...Uzun zamandır içimde hep aynı hayal vardı... Ormanın içinde, sessiz, sakin bir köy hayatı…Şehirden uzak, daha yavaş, daha gerçek bir yaşam. Ama ilginç olan şu ki; bu sadece hayalimdi. Hiçbir zaman planım değildi. Ve bir gün "hafta sonu tatili" diye geldiğim Yalova'da, kendimi bir anda ev kiralarken buldum. Hiç hesapta yoktu. Hiç hazırlığım yoktu... Sonra her şey peş peşe kolaylıkla oldu hamdolsun. Yalova olmasının sebebi işe gidip gelmem sadece 50 dk... 3 gün içinde bu eve yerleştim."

Asena sevgilisi Kani Kudu’nun fiziksel değişimi hakkında konuştu: Gençlik fotoğraflarını gördüm…

"KORKULARIMI YENECEĞİM BİR YER"

Takipçilerine her anını anlık olarak aktaracağını belirten Cem Özkök, taşınma kararının arkasındaki asıl içsel sebebi de ilk kez açıkladı. Köy hayatının kendisi için bir tür "şifa ve arınma süreci" olduğunu ifade eden ünlü fenomen, temizlik takıntısına ve korkularına vurgu yaparak şunları yazdı:

"Kim bilir iyileşmem, arınmam için bir nasipti belki. Titizliğimi yenebileceğim, böcek vs korkumu yeneceğim, Allah'a daha yakınlaşacağım, dolu dolu tefekkür edeceğim bir yer..."

Asena sevgilisi Kani Kudu’nun fiziksel değişimi hakkında konuştu: Gençlik fotoğraflarını gördüm…

"TAVUĞUN ALTINDAN YUMURTA ALMANIN ŞÜKRÜ..."

Şehir hayatından sonra köydeki doğal yaşama adapte olmaya çalışan Özkök, doğayla iç içe olmanın getirdiği huzuru ve yaşadığı şaşkınlığı ise şu sözlerle özetledi:

"Tavuğun altından yumurta almanın şükrünü size anlatamam mesela, ya da kuşların zikriyle namaz kılmayı, horoz sesinin sizi uyandırmasını... Keşfettikçe her şeyi paylaşıyor olacağım... Bazı şeyler gerçekten planla değil; teslimiyetle oluyor. Mesela köy camisinde bir yatsı namazında içimden şunu geçirdiğimi hatırlıyorum.."Bir gün benim de bir köyüm olsa"… Çok geçmeden nasip oldu. Elhamdülillah. İstanbul'daki ev duruyor tabi, dönüşümlü hayat şeklinde ilerleyeceğim..."

Asena sevgilisi Kani Kudu’nun fiziksel değişimi hakkında konuştu: Gençlik fotoğraflarını gördüm…

"İSTANBUL ARADA UĞRADIĞIM BİR YER GİBİ"

İstanbul merkezli iş hayatına devam edeceğini ancak artık ana merkezinin bu köy evi olduğunu belirten ünlü isim, gerçek sessizliği bulan insanın şehir gürültüsüne yabancılaştığını söyleyerek sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Tabii ki kolay değil. Şehirde doğup büyümüş biri için alışılması gereken çok şey var. Hala eksiğim çok. İstanbul merkezli bir iş hayatım var. Başta burayı sadece "arada kaçacağım bir yer" sanıyordum. Ama galiba tam tersi olacak… Şimdi burası ana merkezim gibi hissettiriyor. İstanbul ise arada uğradığım bir yer gibi. Çünkü insan bir kez gerçek sessizliği duyunca, şehrin gürültüsü biraz yabancı geliyor. İnsan kendini daha çok duyuyor. Allah herkese kalbinden geçen güzel nasipleri, en hayırlı zamanda ve en güzel şekilde nasip etsin. Her şey kolaylıkla ve hayırla olsun inşallah. Allah'a emanet."

Asena sevgilisi Kani Kudu’nun fiziksel değişimi hakkında konuştu: Gençlik fotoğraflarını gördüm…

İSTANBUL'U TERK EDEN BİR DİĞER ÜNLÜ BÜLENT POLAT

Ünlü oyuncu Bülent Polat, katıldığı bir YouTube programında İstanbul'u geride bırakıp Çanakkale'de şehirden uzak bir köye yerleştiğini anlattı. Elektriğin olmadığı ve telefonun çekmediği bölgede eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan Polat, soba başında ısınıp toprağı işleyerek doğal bir yaşam sürüyor. İşte büyükşehri bırakma kararının perde arkası…

Asena sevgilisi Kani Kudu’nun fiziksel değişimi hakkında konuştu: Gençlik fotoğraflarını gördüm…

Ünlü oyuncu Bülent Polat, şöhretli hayatını geride bırakıp Çanakkale'nin sakin köşelerinde, en yakın yerleşim yerine 5 kilometre uzaklıkta elektriksiz ve telefonsuz bir yaşam kurdu. Doğayla iç içe dört mevsimi dolu dolu yaşayan oyuncu, huzurlu hayatı ve ilham veren hikayesiyle hayranlık uyandırdı.

Asena sevgilisi Kani Kudu’nun fiziksel değişimi hakkında konuştu: Gençlik fotoğraflarını gördüm…

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR DÜZEN

6 dönümlük arazide yaşamını sürdüren Bülent Polat, eşi Duygu Şenoğlu ve çocuklarıyla birlikte doğayla iç içe bir düzen kurdu. Çocuklarıyla odun toplayan ünlü oyuncu, soba başında ısınıp toprağı işleyerek şehir hayatından uzak, sade ve huzurlu bir yaşam sürüyor.

Asena sevgilisi Kani Kudu’nun fiziksel değişimi hakkında konuştu: Gençlik fotoğraflarını gördüm…

TABLET YOK, ELEKTRİK YOK

Polat, yaşadığı köyle ilgili duygularını paylaşarak, "Burada kurduğum hayat tam da hayalini kurduğum gibi. Çocuklarımın da bu düzeni sevmesi beni ayrıca mutlu ediyor. Çünkü burada telefon çekmiyor, tablet yok, elektrik yok. Sobamız var, odun kırıyoruz. Yemeklerimizi sobanın üzerinde pişiriyoruz. Toprakla iç içeyiz, ekim dikim zamanı geldiğinde hep birlikte çalışıyoruz. Asıl mesele yaşamın kendisi" ifadelerini kullandı.

Asena sevgilisi Kani Kudu’nun fiziksel değişimi hakkında konuştu: Gençlik fotoğraflarını gördüm…

Doğayla iç içe keyifli zaman geçiren başarılı oyuncu, çocuklarının tabletten uzaklaşıp toprakla bağ kurmasının hem davranışlarına hem de başarılarına olumlu yansıdığını dile getirdi.

Asena sevgilisi Kani Kudu’nun fiziksel değişimi hakkında konuştu: Gençlik fotoğraflarını gördüm…

ÇANAKKALE'YE YERLEŞEN BİR DİĞER İSİM İSE BURAK HAKKI

2001 yılında nikah masasına oturan ve 2008'de oğulları Rüzgar'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in beraberliği yaklaşık 10 yıl sürmüştü. Sanat dünyasında örnek çift olarak gösterilen ikili, 2012 yılında boşanmıştı.