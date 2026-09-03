Aşk, ihanet ve iktidar aynı tahtta buluşuyor! Aşk ve Taht’ın yayın tarihi belli oldu: 9 Eylül’de nefesler kesilecek

Bozdağ Yapım Başkan Vekili Hüseyin Özçelik: Zindandan tahta, düşmanlıktan aşka uzanan görkemli hikâyesiyle Anadolu Selçuklu'nun hükümdarı Alaeddin Keykubat ile tarihte Hunad Hatun olarak bilinen, zekâsıyla ön planda olan Alanya prensesi Destina'nın hikâyesini ekranlara taşıyacağımız 'Aşk ve Taht' dizimizin basın toplantısına hoş geldiniz. Hem hikâyesiyle, hem oyuncularıyla hem yapımıyla çok iddialı bir yapım olan Aşk ve Taht'ın ekranlara gelmesini sağlayan başta Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak, atv Genel Müdürü Ali Türkaslan ve atv'ye çok teşekkür ediyorum.

Atv Genel Müdür Yardımcısı Dilaver Kıvrak: Emekçi kardeşlerimiz, hoş geldiniz. atv'mizin Bozdağ yapım tarafından yapılan dizimizin zaten atmosferin içinde görüyorsunuz. Bu kaliteli yapım için Bozdağ Film'e, yönetmenlerimize, oyuncularımıza, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden 9 Eylül Çarşamba'yı bekliyoruz.

Proje Koordinatörü Ahmet Bircan: Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir çalışma yaptık. İnşallah hep beraber bunun güzelliklerini göreceğiz. Teşekkürler geldiğiniz için.