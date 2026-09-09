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'Aşk ve Taht' ilk bölümüyle bu akşam atv’de! Alaeddin Keykubat için taht ve aşk savaşı başlıyor

atv'nin merakla beklenen, sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olan, Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Aşk ve Taht, bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Aşk, ihanet ve iktidar mücadelesinin ortasındaki Alaeddin Keykubat'ın hikayesini anlatan dizi, Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü dönemlerinden birine ışık tutuyor.

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Giriş Tarihi: 09.09.2026 06:30 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 06:31
’Aşk ve Taht’ ilk bölümüyle bu akşam atv’de! Alaeddin Keykubat için taht ve aşk savaşı başlıyor
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1.Bölüm Özeti

Annesi ve baba gibi gördüğü atabeyinin ihanetiyle zindana düşen Alaaddin, karanlık duvarların ardında tam sekiz yıl geçirir. Onu hayata bağlayan iki büyük düş vardır: Ölümün kıyısındayken kendisine el uzatan yeşil gözlü, sarı saçlı güzel ve babasından miras kalan Selçuklu tahtı…

’Aşk ve Taht’ ilk bölümüyle bu akşam atv’de! Alaeddin Keykubat için taht ve aşk savaşı başlıyor

Sekiz yılın sonunda zindanın kapısı hiç beklemediği bir anda açılır. Karşısında, geçmişindeki en büyük hesaplardan birinin sahibi Ayaba vardır. Alaaddin onun canını almaya geldiğini düşünürken kaderi değişir: Selçuklu tahtının yeni sahibi artık odur.

’Aşk ve Taht’ ilk bölümüyle bu akşam atv’de! Alaeddin Keykubat için taht ve aşk savaşı başlıyor

Alaaddin Keykubad'ın tahta çıkacağı haberi Konya kadar Kalonoros'u (Alanya) da ayağa kaldırır. Kalonoros Prensesi Destina içinse bu haber bambaşka bir anlam taşır; yıllar önce kim olduğunu bilmeden hayatına dokunduğu gizemli adamı hâlâ unutamamıştır. Yeni sultanı kendi gözleriyle görmek isteyen Destina, kimliğini gizleyerek Konya'ya gider.

’Aşk ve Taht’ ilk bölümüyle bu akşam atv’de! Alaeddin Keykubat için taht ve aşk savaşı başlıyor

Konya'da ise Alaaddin'in gelişiyle eski hesaplar yeniden açılacaktır. Tahtta gözü olan kardeşi Melik Celaleddin harekete geçerken, Alaaddin'in zindana düşmesinde payı olan annesi Ümmühan Hatun için de hesap vakti yaklaşmaktadır.

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’Aşk ve Taht’ ilk bölümüyle bu akşam atv’de! Alaeddin Keykubat için taht ve aşk savaşı başlıyor

Alaaddin bütün ihtişamıyla Konya'ya girdiğinde, kalabalığın arasında onu izleyen Destina'nın dünyası altüst olur: Yıllardır unutamadığı adam ile yıllardır düşman bildiği kişi aynı adamdır, Sultan Alaaddin Keykubad.

’Aşk ve Taht’ ilk bölümüyle bu akşam atv’de! Alaeddin Keykubat için taht ve aşk savaşı başlıyor

Destina'nın rüyası kabusa dönüşürken Alaaddin hâlâ zindanda çizdiği bir çift yeşil gözün sahibini aramaktadır. Fakat onu bekleyen tek imtihan aşk değildir. Tahtta kalabilmesi için önüne hiç beklemediği bir şart konur: Amca kızı Melike Hüma Hatun'la evlilik…

’Aşk ve Taht’ ilk bölümüyle bu akşam atv’de! Alaeddin Keykubat için taht ve aşk savaşı başlıyor

Alaaddin saltanatının ilk adımlarını atarken yalnızca tahtın çevresinde değil, sarayın içinde de büyük bir mücadele başlamaktadır. Eski hesaplar, gizli ittifaklar ve haremde kurulacak oyunlar; aşkı, aile bağlarını ve iktidarı birbirine düğümleyecektir. Üstelik gölgelerde, yeni sultanı ortadan kaldıracak tehlikeli bir plan çoktan kurulmuştur.

’Aşk ve Taht’ ilk bölümüyle bu akşam atv’de! Alaeddin Keykubat için taht ve aşk savaşı başlıyor

Alaaddin yıllardır aradığı kadını tanıyabilecek mi? Destina, kalbine dokunan adamın artık düşmanı olduğu gerçeğiyle ne yapacak? Alaaddin taht uğruna Melike Hüma Hatun'la evlenmeyi kabul edecek mi? Ve taht mücadelesinde ilk ihanet kimden gelecek?

’Aşk ve Taht’ ilk bölümüyle bu akşam atv’de! Alaeddin Keykubat için taht ve aşk savaşı başlıyor

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve zindandan tahta uzanan çarpıcı hikâyesiyle Aşk ve Taht, ilk bölümüyle bu akşam 20.00'de atv'de başlıyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör