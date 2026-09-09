’Aşk ve Taht’ ilk bölümüyle bu akşam atv’de! Alaeddin Keykubat için taht ve aşk savaşı başlıyor

1.Bölüm Özeti

Annesi ve baba gibi gördüğü atabeyinin ihanetiyle zindana düşen Alaaddin, karanlık duvarların ardında tam sekiz yıl geçirir. Onu hayata bağlayan iki büyük düş vardır: Ölümün kıyısındayken kendisine el uzatan yeşil gözlü, sarı saçlı güzel ve babasından miras kalan Selçuklu tahtı…