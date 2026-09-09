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'Aşk ve Taht' ilk bölümüyle bu akşam atv’de! Alaeddin Keykubat için taht ve aşk savaşı başlıyor
'Aşk ve Taht' ilk bölümüyle bu akşam atv’de! Alaeddin Keykubat için taht ve aşk savaşı başlıyor
atv'nin merakla beklenen, sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olan, Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Aşk ve Taht, bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Aşk, ihanet ve iktidar mücadelesinin ortasındaki Alaeddin Keykubat'ın hikayesini anlatan dizi, Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü dönemlerinden birine ışık tutuyor.
Giriş Tarihi: 09.09.2026 06:30
Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 06:31