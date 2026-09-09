“Aşk ve Taht” karakterlerini tanıyalım: kim, kimdir?
atv'nin, yapımını Bozdağ Film'in üstlendiği, Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü dönemlerinden birini ekrana taşıyan yeni dizisi Aşk ve Taht, ilk bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Sekiz yıllık esaretin ardından zindandan tahta uzanan Sultan Alaeddin Keykubat'ın hikayesini anlatan dizi; aşk, ihanet ve iktidar mücadelesinin iç içe geçtiği çarpıcı hikayesiyle ekrana yeni bir soluk getirecek.
Giriş Tarihi: 09.09.2026 10:18
Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 10:25